Turnster Simone Biles had al na eerste sprong last van kortsluiting

Simone Biles in actie op de evenwichtsbalk tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Beeld AP

De 24-jarige Biles besloot in Tokio om na het eerste toestel in de landenfinale niet meer in actie te komen. Ze had de kwalificaties goed doorstaan en had kans op zes gouden medailles in Tokio. Maar na de eerste sprong kreeg ze kortsluiting in haar hoofd. Ze kon zich niet meer voorstellen dat ze de oefening die ze duizenden keren had gevisualiseerd, goed zou uitvoeren. ‘Mijn perspectief was nog nooit zo snel veranderd van het verlangen om op het podium te staan tot het verlangen om in mijn eentje naar huis te gaan zonder krukken.’

Biles sloeg de wedstrijden in de dagen daarna over en kwam alleen nog op de laatste dag in actie op het onderdeel balk, waar ze tot haar eigen verrassing nog brons won. ‘Op de andere onderdelen was het niet veilig om mee te doen. Het was niet alleen dat ik mijn bewustzijn in de lucht kwijt was, of dat ik gewoon een slechte dag had. Er was veel meer aan de hand.’

Moegestreden

In het interview vertelt de viervoudig olympisch kampioene van Rio dat ze nooit in het Amerikaanse team voor Tokio had moeten zitten. Biles was moegestreden door de zaak rondom teamarts Nassar. De Amerikaanse osteopaat kon jarenlang turnsters misbruiken onder het mom van een medische behandeling. De bond negeerde signalen van turnsters, waardoor het misbruik jarenlang door kon gaan. Ook Biles onderging de behandelingen van Nassar, die werd veroordeeld voor een celstraf van 175 jaar. ‘Ik had al ruim voor Tokio moeten stoppen toen het in de media twee jaar lang over Larry Nassar ging. Het was te veel. Als je kijkt naar alles wat ik in de afgelopen zeven jaar heb meegemaakt, had ik nooit in het team moeten komen.’

Biles ging toch naar Tokio omdat ze zich niet door Nassar iets wilde laten afpakken waarvoor ze sinds haar zesde heeft gewerkt. ‘Ik wilde hem dat plezier niet van me af laten nemen. Dus ik zette door zolang mijn geest en lichaam dat toestonden.’