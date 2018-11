Turnster Sanne Wevers: ‘Balk is balk. De nummer acht uit de kwalificatie kan eerste worden’

Sanne Wevers in actie op de balk tijdens de wereldkampioenschappen turnen in Doha, Qatar. Beeld ANP

Bij de koffie vrijdag in toren 4 van het Ezdan-hotel in Doha gaat het nog steeds over Simone Biles en haar twee valpartijen in de allroundfinale. Sanne Wevers, vier bekers koffie op een kartonnen tray, schudt nog maar eens het hoofd. Deze fameuze, onverslaanbare turnster, is nooit gevallen, en nu tweemaal op een avond. En dan toch nog wereldkampioen. ‘Ongelooflijk wat er gebeurde.’

De Amerikaanse wondervrouw is zaterdag de grote tegenstrever van Sanne Wevers op balk. De laatste keer dat de twee elkaar troffen was in 2016, in olympisch Rio. Biles greep in de finale in een moment van onverwachte onbalans de balk en wist zich verloren tegen de Nederlandse, die nog nooit een grote zege had geboekt. ‘Die overwinning van Rio wordt wel steeds meer waard voor mij’, zegt de import-Friezin in een voorbeschouwing op de balkfinale van Doha 2018.

‘Het heeft wéér meer waarde dat ik daar Simone heb verslagen. Je denkt er, ook hier, weer aan. Ik kan er wel van genieten dat het in Rio gelukt is, terwijl zij er al was. Ja, ik moest er dinsdag weer aan denken, toen zij in de teamfinale even de balk greep. Het was een kopie van wat in Rio gebeurde. Die losse salto voorover is lastig, een E- of een F-element. In dat geval goed voor zestiende punt.’

Simone is the-greatest-of-all-time

Dan een lofzang op Biles: ‘Ik verbaas me elke keer weer hoe sterk zij is. Wat zij neerzet in het turnen, ik denk dat het nooit meer geëvenaard gaat worden. Tenminste de eerste twintig jaar, dan. Ja, Simone is the-greatest-of-all-time. Dat ben ik met de Amerikanen eens. Dat is ook omdat ze de sport erg verandert. Je ziet de afstand tussen de ploeg van de Verenigde Staten en de rest van de wereld. En dat heeft vooral te maken met Simone Biles.

‘Ze dwingt de anderen een stap verder te gaan. Ze springt sprongen waarvan we dachten dat vrouwen die nooit zouden kunnen. Een enkeling probeert het wel. Dat is haar rol van uitdager. Mij daagt ze niet uit met haar stijl. Ik moet bij mijn eigen kracht blijven. Ik ben echt een ander type turnster. Zij is de powerhouse. Daar moet ik het niet van hebben.’

Na de halve (dinsdag) en de hele val (donderdag) van Biles op balk krijgt een uitspraak van Wevers over de ongewisheid van de balansdiscipline een uitroepteken. ‘Balk is balk. De nummer acht uit de kwalificatie kan eerste worden.’

Geen super-moeilijke kür

De Europees kampioen van deze zomer zet al haar geld op een nette oefening; geen super-moeilijke kür op de tien centimeter brede balk. Ze laat daarvoor mogelijk haar handelsmerk, de drievoudige pirouette, schieten. ‘Dat levert maar eentiende extra op.’

Eén wens werd vervuld in de aanloop van de tweede WK-finale uit haar loopbaan. Tweelingzus Lieke, ook van olympisch niveau 2016, zat donderdag in het vliegtuig dat uit Nederland kwam. Ze had een herstelstage van zes weken Tenerife achter de rug. ‘Sinds 2014 heb ik geen enkel toernooi zonder Lieke geturnd. Ook als we niet in hetzelfde team zaten, gingen we ernaartoe. Voor elkaar. Ik vind het heel prettig dat ze hier is.’