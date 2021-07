Turnster Naomi Visser testte drie dagen voor vertrek naar Tokio onverwacht positief. Ze blijft hopen

Naomi Visser in actie op het onderdeel balk op de eerste dag van de Europese kampioenschappen turnen in Basel, op 21 april. Beeld ANP

De 19-jarige allrounder uit Papendrecht, reserve voor het nationale turnkwartet te Tokio, zit thuis, ‘op mijn appartementje in Heerenveen’, in afwachting van het bericht of zij alsnog naar Tokio mag of kan komen. De KNGU, de gymnastiekbond, gaat daar een besluit over nemen. ‘Ik heb contact met de bondscoach Bram van Bokhoven. Ik heb mijn vinger opgestoken. Ik wil nog steeds graag die kant op. De sfeer meemaken.’

Het veelvuldige testen op het coronavirus, voorschrift vanuit streng Japan, heeft het olympische sportleven van turnster Naomi Visser vooralsnog tot bij de wortels doen afknappen. Het begon op donderdag 8 juli, drie dagen voor vertrek naar Tokio. ‘Ik testte die dag plotseling positief. Vals-positief zeg ik nu. Resten van mijn coronabesmetting van 28 april, na een knuffel met mijn vader die op die dag geen idee had dat hij ziek was.’

Ze was zondag 25 april teruggekomen van de EK in Zwitserland en in die week werd ze na de besmetting mild ziek. ‘Ik was een beetje verkouden, één dag had ik wat koorts.’

Het was een gekke geschiedenis. ‘We kwamen terug uit Basel op zondag en we moesten vijf dagen op rij testen. Dat was voorgeschreven. Woensdagmiddag moet ik besmet zijn geweest, maar ik voelde niks.’

Ze herstelde goed van covid, had niet het idee dat haar conditie in juni, bij de twee opeenvolgende olympische kwalificaties in Rotterdam, nog aangetast was. ‘Maar het was geen goede voorbereiding al met al.’ Ze heeft het, met opzet, niet over de tuchtzaak en de rechtszaak (in kort geding en in hoger beroep) rond haar coach Vincent Wevers. Die kwam daar als niet-veroordeelde, eerste winnaar en ten slotte late verliezer uit.

Ze werd ondanks derde plaatsen ‘en het behalen van de limiet op vloer’ niet gekozen in de ploeg voor Tokio. ‘Teleurstellend. Ik had gedacht dat ze rekening hadden gehouden met mijn corona.’ Visser, de enige tiener van het stel, werd als reserve opgesteld. Ze zag het als een troostprijs.

Hoop houden

Op 8 en 11 juli had ze de turnster echte troost nodig. ‘Op die donderdag werd ik positief getest. De ploeg moest daardoor in quarantaine en later vertrekken. Zondag was ik opnieuw positief, na eerst twee dagen negatief te zijn getest.’

Zo kon ze op woensdag 14 juli niet afreizen naar Tokio. Ze bleef achter in Friesland. ‘Trainen in een lege zaal met Vincent.’ De coach mocht van de turnbond niet met zijn dochters Sanne en Lieke mee naar Japan. Om onrust te voorkomen, zoals dat heette.

Visser bleef op de maandag na die vervloekte tweede positieve test – de nekslag voor haar reis – hoop houden, toen ze, zoals ze zelf verwachtte, toch weer een negatieve PCR had gehad. Het was een begin. ‘Ik moest van de mensen in Tokio zeven dagen op rij een negatieve PCR-test doen.’

Het was dinsdag negatief, woensdag en donderdag evenzo. Met dat vertrouwen van al die negatieve uitslagen kwam zij jongstleden vrijdag, dag vijf op rij van een niet-positieve test, met het bericht op Instagram dat alle gedoe met de uitgestelde reis van de turnploeg naar Tokio (de mannen gingen wel als gepland) door haar positieve testuitslag was veroorzaakt. ‘I am sad to announce’, zo begon ze haar Insta.

De KNGU en NOCNSF hadden, zoals het hoort, slechts anoniem bericht over de ontstane situatie. Niemand bevestigde dat het om Naomi Visser was gegaan, die opvallend genoeg die donderdag ontbrak bij de persconferentie van het vrouwenteam. Daar gaven ook Sanne en Lieke Wevers forfait. Zij waren nog zo emotioneel over de definitieve verwijdering van hun vader uit de staf van de nationale olympische ploeg dat ze een confrontatie met de media uit de weg gingen.

Naomi Visser had na haar coronabesmetting van eind april –praktisch geldend als één vaccinatie – slechts éénmaal het NOCNSF-vaccin Pfizer genomen. Dat werd voldoende geacht.