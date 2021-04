Turnster Eythora Thorsdottir waagt haar enkels aan dubbele streksalto tijdens een vloeroefening

Eythora Thorsdottir tijdens een balkoefening in 2019. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ze moest haar kür meteen beëindigen. Ze landde ‘tegen de enkels in’, zoals de insiders dat noemen. Ze werd behandeld door fysiotherapeut Mark Stolk. Haar coach, Daymon Montaigne Jones, hurkte ernaast. Hij verving bij de wedstrijd in Heerenveen Thorsdottirs vaste coach Patrick Kiens die door de gymnastiekunie (KNGU) wegens houding en opvatting uitgesloten is van activiteiten met het nationale team. Kiens traint zijn 23-jarige pupil wel bij zijn club, Pax in Hoofddorp, maar mag bij stages van de turnbond niet aansluiten.

Thorsdottir, bij de Spelen van Rio negende op de door Simone Biles gewonnen meerkamp, moet dealen met die netelige situatie om straks afgevaardigd te worden naar de Zomerspelen van Tokio. Er is maar één weg: zonder Kiens. Zelf weigerde ze lange tijd om af te zien van de inbreng van Kiens. Ze heeft geen twijfels over diens aanpak.

De eerste stap van de Nederlandse turnploeg naar Japan gaat via Zwitserland, waar van 21 tot 25 april in Bazel de Europese titelstrijd wordt gehouden. Deze week valt, aldus Thorsdottir, de beslissing wie haar daar zal mogen begeleiden. Montaigne Jones, de rechterhand van Kiens, heeft haar voorkeur. De beslissing daarover is aan technisch directeur Mark Meijer en interim-bondscoach Bram van Bokhoven, de mannencoach die nu de vervanger is van de opgestapte Gerben Wiersma.

Zekere keuze

De enkelblessure van Thorsdottir, opgelopen bij een dubbele streksalto met onvoldoende hoogte na de arabier en flikflak, viel na de eerste schrik mee. ‘Ik leef nog, haha’, meldde ze zaterdagavond. ‘Ik heb een beetje pijnlijke enkels maar het komt goed.’

Thorsdottir, de nummer twee van Europa in 2019 op vloer, zal de komende maanden haar plaats in de Nederlandse ploeg moeten afdwingen. Die zal in Zwitserland vier vrouwen tellen, zonder reserve. In Tokio is het opnieuw een vierpersoonsformatie, maar dan mogen er twee reserves mee.

De kandidaten voor het Nederlandse viertal zijn uiteraard de tweeling Sanne en Lieke Wevers. Sanne is de olympisch balkkampioen van Rio. Thorsdottir lijkt ook een zekere keuze. De strijd om het vierde ticket gaat tussen allrounder Naomi Visser, Vera van Pol, Tisha Volleman (zaterdag goed voor een unieke salto dwars op de balk) en de nog door corona gevelde Sanna Veerman.