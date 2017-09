Turngoeroe van den Berg viert afscheid, maar denkt niet aan stoppen

Een van die voetballers, selectiespeler Richard Vlap, sprak donderdag zijn bewondering voor Van den Berg uit. Hij was in juni, nog voor de start van de clubtraining, naar het turncentrum gekomen om te werken aan zijn lenigheid, balans en mentaliteit.



Een grootheid is Van den Berg, oud-bondscoach kaatsen, vooral door zijn werk in de turnwereld. Hij bouwde vanaf 1974 aan een gymnastiekbolwerk in 't Haagje. Hij was als turnleraar gestationeerd op het Cios.



Toen daar een turnhal werd gebouwd, kon zijn club WIK-FTC ('honderd Nederlandse titels') er terecht. De familie Zonderland, die in Joure trainde, sloot aan. Het was 1992. Epke Zonderland was 6. Hij werd twintig jaar later in Londen olympisch kampioen aan de rekstok.

In het woord pensioen staat het woord oen. Dat ben ik niet Tjalling van den Berg