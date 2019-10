Turnfenomeen Simone Biles rijgt wereldtitels aaneen op de wereldkampioenschappen in Stuttgart

Simone Biles tijdens haar balkoefening. Beeld AFP

Er waren tijden dat turnsters stopten na één olympiade. Dat ze het genoeg vonden na drie, vier jaar in de arena. Dan waren ze 17 of 18 jaar, er was genoeg getraind en gehongerd. Een ander leven lonkte. In die sfeer losten de kampioenen elkaar in hoog tempo af. Carly Patterson, de olympisch kampioen van 2004, werd Nastia Liukin (2008), werd Gabby Douglas (2012).

Toen, in 2013, verscheen vanuit turnland VS Simone Biles, een gymnaste met buitenaardse kwaliteiten over wie de gekste superlatieven werden bedacht. Een ‘alien’ in de gymnastiek, zei grootheid Svetlana Boginskaja over Biles. ‘Zo een komt er nooit meer’, sprak Nadia Comaneci met iets meer werelds begrip.

Biles, wereldkampioen allround in 2013, 2014 en 2015, verdween niet na één olympische cyclus, afgesloten met viermaal olympisch goud in Rio. Ze nam een sabbatical, om alle commerciële en representatieve klussen in Amerika af te werken. In 2018 keerde zij als een nog betere versie van zichzelf terug in de arena, waar zij met haar poweraanpak het magnesium hoog doet opstuiven.

Zij voegde in twee jaar tijd nog eens drie turnelementen toe aan haar oeuvre, waarvan de dubbeldubbel op balk en de tripledouble op vloer, beide kunststukjes van 2019, het sensationeelst zijn. Het zijn de Biles 3 en 4, waarbij zij spot met de wetten van de zwaartekracht.

Winnen als corvee

Het lint van successen van de 1.42 metende grootheid werd na 700 dagen retraite weer opgepakt. In Doha werd zij vorig jaar wereldkampioen met de landploeg, daarna als allrounder en vervolgens op vloer en sprong. Op balk bleek ze even menselijk en maakte ze een fout. Het kwartet van Doha bracht de tussenstand voor Biles op veertien wereldtitels. Dinsdag kwam daar in Stuttgart met de eenvoudig gewonnen landenwedstrijd het vijftiende WK-goud bij.

Donderdag was de volgende beurt in een wedstrijdbenadering die bijna op corvee lijkt. Biles werd voor de vele juichende fans in de Schleyer Halle voor de vijfde keer wereldkampioen op de vierkamp, de gang langs de vier turntoestellen. Van sprongpaard naar brug ongelijk en via de balk naar het slotscenario op de (verende) vloer, het ware spektakelstuk van het vrouwenturnen.

Biles, 22, beheerst drie toestellen als de beste. Slechts op brug moet ze een veer laten. Daar regeert de Belgische Nina Derwael. Sprong, balk en vloer zijn het terrein van Biles. Het leidde donderdag bij wereldtitel nummer 16 tot een overwinning met 2,1 punten voorsprong op de Chinese vlieggewicht Xijing Tang. De Russische engel Angelina Melnikova veroverde het brons.

Record voorsprong

De voorsprong van Biles was de grootste sinds 2006, toen het scorebord bij turnen van de perfecte 10 naar twee cijfers ging, de D-score voor moeilijkheid en de E voor uitvoering. Het vorige record in marge tussen de kampioen en runner-up dateert van 2018 en bedroeg 1,693, uiteraard op de naam van Biles. In de Aspire Dome van Qatar kwam de Amerikaanse in een doodse sfeer tweemaal ten val en kampte zij met de gevolgen van een korte ziekenhuisopname, na een niersteenaanval. Ze was ook mentaal geraakt door haar getuigenis in de misbruikaffaire rond teamarts Larry Nassar die voor 175 jaar achter de tralies is verdwenen.

Plaats 2

In Stuttgart is dat allemaal voorbij en ver weg. Nu flonkert het grootste nummer dat de Amerikaanse sport momenteel te tonen heeft. Ze heeft de overmacht van Michael Phelps in het zwembad en van LeBron James op de basketbalvloer. Competitie lijkt niet meer te bestaan in de vrouwentak van het turnen. De enige spannende wedstrijd is die om plaats 2.

De grote favoriete voor die plek, de Amerikaanse Suni Lee, viel op brug en eindigde als 8ste. Haar voornaamste uitdager, Europees kampioen Melanie Jesus dos Santos uit Frankrijk, ging zelfs tweemaal van de stok en eindigde roemloos op de 20ste plaats, nog drie plaatsen voor de uiterst teleurstellende Nederlandse vertegenwoordiger, Naomi Visser.

De rest van het wereldveld moet zich troosten met de gedachte dat Biles heeft aangekondigd na de Olympische Spelen van 2020 te stoppen. Tokio wordt de laatste kans haar te aanschouwen. Amerika zal haar op handen dragen, haar vooraf al benoemen tot de sensatie van de Spelen. Het zou elk mens best zenuwachtig maken, maar Biles is niet van die soort.

Dat zij zo moeiteloos overeind blijft, heeft alles te maken met instelling en met overmacht. Biles zegt de wedstrijd te benaderen als een training. Gewoon laten zien wat ze in de trainingszaal ook doet. Dan is de uitslag haast zeker.

Ze kan fouten maken, maar die maken anderen ook. Maar altijd is er de royale marge in haar voordeel die de tegenstanders bij voorbaat verlamt. Dat zal over 289 dagen in Tokio ook nog zo zijn, welke plannetjes uitdagers als balkspecialist Sanne Wevers ook bedenken. Biles, dat is een divisie op zichzelf.