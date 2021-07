Turnfamilie Wevers wordt voor de Spelen van Tokio gescheiden bij de vliegtuigtrap

KNGU-directeur Marieke van der Plas (l) en Vincent turncoach Wevers bij het gerechtshof in Arnhem. Beeld EPA

Die uitkomst werd slechts in beperkte mate bepaald door de moreel getinte argumenten die de KNGU gebruikte: dat allemaal naar aanleiding van de vorig jaar uitgebroken crisis over intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in de turnzaal. De uitspraak van het hof werd vooral bepaald op basis van de sinds 2017 geldende arbeidsovereenkomst tussen Wevers en de KNGU.

De kantonrechter in Zutphen had in een eerder, door Wevers aangevraagd en door de bond stilgezwegen kort geding bepaald dat de coach uit dat contract recht op de olympische job kon doen gelden. De rechtbank achtte toen 200 duizend euro als dwangsom niet buitenproportioneel om de gymnastiekbond aan te zetten tot het voordragen van Wevers bij het nationaal olympisch comité, NOCNSF.

Het hof van beroep draaide die beslissing (‘een straf in plaats van een prikkel’, aldus de KNGU) woensdag terug. Wevers kon dat recht volgens het appèl niet doen gelden. ‘Het coachen en begeleiden van sporters tijdens topsportevenementen’ was slechts een van de zeven taken uit een omvangrijk takenpakket. Dat Wevers voorheen vrijwel altijd, haast automatisch in de staf werd opgenomen, maakt het nog geen (gewoonte)recht, aldus het hof.

Keuze in de aanstelling van een coach

De KNGU wees in het turbo-spoedappèl van deze week met succes op de Europese Spelen van Bakoe in 2015. Daar ontbrak Wevers, omdat hij eerder in zijn drukke agenda de EK had moeten coachen. Directeur Marieke van der Plas van de KNGU haalde de afwezigheid van Wevers in Azerbeidzjan graag aan als voorbeeld dat diens uitverkiezing als coach niet altijd evident is geweest. Het hof volgde haar in die opvatting. Dat er keuze was in de aanstelling van een coach bij een groot evenement, dat het niet per definitie Wevers hoefde te zijn.

De zeggenschap over de samenstelling van het begeleidingsteam kan de bond niet ontzegd worden. Afwijken van een eerdere keuze, Wevers werd immers aangesteld als bondscoach bij de Europese titelstrijd van april, is dan ook gerechtvaardigd. ‘Vanwege de korte voorbereidingstijd die er restte tot deze kampioenschappen (EK, red.) heeft de KNGU in het belang van de sporters gekozen om Wevers, naast de nieuwe coach en met het doel om een goede overdracht te realiseren, in het begeleidingsteam op te nemen’, schrijft rechter mr. Hillen. Haar Zutphense collega mr. Roovers vonniste juist dat Wevers daarmee recht had op een olympisch ticket. Rechter Hillen wees dat gevolg af.

Moreel appèl

Aan het moreel appèl dat de KNGU in de verdediging van de eigen positie had ingebracht werd in het vonnis minder aandacht besteed. De gymnastiekunie wees bij de verdediging van het eigen standpunt - geen Wevers - op het olympisch handvest dat wijst op ethische principes en goed voorbeeld. Wie bij de olympische beweging wil horen, moet het olympische charter onderschrijven, aldus het IOC. Het stond in het contract dat Wevers in 2016 ondertekende. Hij kon zich het ondertekende papier niet herinneren. Dat jaar werd zijn dochter Sanne olympisch kampioen op balk en sportvrouw van 2016. Wevers senior werd door de verzamelde Nederlandse sportwereld gekozen tot Coach van het Jaar.

Het hof wees in het hoger beroep kort op de driesporenaanpak van de KNGU ‘om uit deze turncrisis te komen’. Bij de heersende onduidelijkheid over de de duur van de tuchtprocedure tegen Wevers was het gerechtvaardigd dat de turnbond op 9 april klaarheid had trachten te scheppen. Het was de dag van de bekendmaking van het besluit om alle coaches van ‘Turnen Dames’ uit Tokio te weren. ‘Vanuit de sporters werd de KNGU verzocht om duidelijkheid te scheppen’, aldus de uitspraak.

Wevers betoogde maandag in Arnhem dat de turnsters, negen in getal, het beleid van de KNGU sinds juli vorig jaar hadden afgekeurd. ‘Er is geen sporter die het eens was met beleid van de KNGU en het on-hold zetten van het hele programma’, aldus de coach.

Belangen

Vincent Wevers sprak maandag van het belang van de sport en de sporters dat hij voor ogen had, niet zijn eigen positie. De rechter counterde in de uitspraak dat die twee belangen ‘de taak van de KNGU’ zijn. ‘En niet die van hem als werknemer.’

Op 11 juli vertrekt de zeskoppige vrouwenploeg van Nederland naar het voorbereidende trainingskamp in Japan. Tot die dag van vertrek worden twee stages in Heerenveen belegd. De leiding daarvan is in handen van bondscoach Van Bokhoven en de assistenten Aimee Boorman (VS) en José van der Veen. Volgens technisch directeur Mark Meijer, de man die Wevers verbood mee te reizen naar Tokio, is het aan Van Bokhoven om die laatste paar dagen een persoonlijke coach als Wevers nog in het werk te betrekken.

Coach Wevers, die zijn dochters en de gymnasten Van Pol en Visser begeleidt, maakt zich vooral druk over de veiligheid van zijn turnsters. Het vangen en de afstelling van een toestel als brug gelden als fijngevoelig. Sanne en Lieke Wevers reageerden woensdag niet.