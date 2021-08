Turner Rayderly Zapata haalde genoeg punten voor goud, maar de kleine lettertjes bepaalden anders

Rayderley Zapata Beeld AFP

In de ene sport kon het wel, in de andere niet. Terwijl Mutaz Essa Barshim en Gianmarco Tamberi op de olympische atletiekbaan twee gouden medailles kregen uitgereikt, omdat ze in de hoogspringfinale in evenveel pogingen beiden over 2,37 meter sprongen, kon dat in het turnen niet. Ook daarin haalden twee deelnemers precies dezelfde score.

Op het onderdeel vloer kregen de Israeliër Artem Dolgopyat en Rayderly Zapata uit Spanje evenveel punten van de jury. Met een score van 14.933 stonden ze beiden bovenaan. Maar dit keer lagen er geen twee gouden medailles klaar. De turners kwamen evenmin op het idee om te vragen of gedeelde winst mogelijk was.

Om toch tot een winnaar te komen, werd er gekeken naar de moeilijkheid van de oefening. Dolgopyat had een iets moeilijkere oefening (6.2 in plaats van 6.1) waardoor hij toch het goud kreeg. Zapata moest tot zijn verdriet genoegen nemen met zilver. Hij zal te snikken op een bankje toen Xiao Ruoteng uit China beslag wist te leggen op het brons.

Het verdriet van Zapata leek daarna te veranderen in blijdschap, vooral nadat hij troostende felicitaties van tennisser Rafael Nadal kreeg via zijn telefoon. ‘Ik sterf’, schreef hij uit ongeloof dat de vedette geïnteresseerd bleek in zijn besognes.

Hoe kleine de marge ook was, voor Dolgopyat was het goud speciaal. Het is pas de tweede olympische titel voor Israël ooit. Windsurfer Gal Fridman was in Athene in 2004 de eerste Israëliër die een olympische titel won. Hij won acht jaar eerder in 1996 op de Spelen van Atlanta al een bronzen medaille.

Dolgopyat won in 2020 de Europese titel op vloer, zijn favoriete onderdeel. Op de wereldkampioenschappen turnen in 2017 en 2019 won de 24-jarige turner zilver op de vloer. Dolgopyat werd geboren in Oekraïne, waar hij ook begon met turnen.