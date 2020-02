Turner Deurloo wil in Tokio stunten met drievoudig vliegwerk

Bart Deurloo tijdens een training in Zwijndrecht. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

In de turnhal van Oefening & Ontspanning wordt een olympisch medailleproject voorbereid. Bart Deurloo werkt al maanden aan een oefening, waarmee hij in de rekstokfinale van Tokio 2020 een gooi naar het podium wil doen. Dat is normaliter het ontgonnen terrein van rekstokkoning Epke Zonderland, maar de Friese routinier heeft zich nog niet gekwalificeerd voor de Spelen. Deurloo wel.

De rekstok is het stunttoestel van het mannenturnen. De stok laten zwiepen en vervolgens het luchtruim kiezen. Bart Deurloo, Bartje Bravoure voor intimi, wil in Tokio de maximaal toegestane vijf vluchtelementen aan de jury tonen. Zijn D-score, het moeilijkheidscijfer, moet daarmee 6,8 punten zijn.

Met een nette uitvoering, de zogenaamde E-score, van boven de 8 (10 is maximaal), zou een topresultaat van 15,000 haalbaar moeten zijn. Voor de vergelijking: het ‘wereldrecord’ van Zonderland bedraagt 15,266 en was een jaar geleden goed voor goud bij de EK in Polen.

Zonderland, de olympisch kampioen van 2012, is een voorbeeld voor Deurloo. De oefening van dat gouden jaar in Londen is ook leidraad in het huidige turnleven van Deurloo. Zonderland deed daar als eerste (en laatste) drie vluchtelementen op rij, zonder tussenzwaai. De Cassina-Kovacs-Kolman werd de ‘triple’ genoemd.

Deurloo, in koor met zijn trainer Jeroen Jacobs: ‘Willen we winnen, dan gaan we, in de finale, zeker de triple doen.’

Zijn drievoudige voor de Spelen wordt de Cassina-Kolman-Kovacs, een streksalto met hele schroef, gevolgd door een dubbele hurksalto met en zonder schroef. Net een tikje anders dan de Zonderland-triple. Met daarna, in de kleine 50 seconden van de oefening, als vliegelementen nog de Kovacs ‘gestrekte benen’ en de Yamawaki, een U-bocht boven de stok.

Te gevaarlijk

De Gaylord 2, een vluchtelement waarbij de turner zich na de salto opvangt in ondergreep, wordt gemeden. Die is tegenwoordig vast repertoire bij Zonderland, maar Jacobs vindt hem riskant, bijna levensgevaarlijk. Wie misgrijpt valt op zijn hoofd. ‘Dan breek je je nek’, zegt Deurloo plastisch. Te blessuregevoelig vinden alle twee. Niet doen derhalve. Nog een reden: ‘De benen gaan snel uit elkaar. Jurytechnisch word je altijd afgestraft.’

De afronding van de lef-oefening van Deurloo is als die van Zonderland. Een landing (‘en hij staat’) na een dubbele salto met dubbele schroef, de zogenaamde dubbeldubbel. Die mag niet mis gaan. Hij wordt ook deze middag in Zwijndrecht, een rustige training van tweeënhalf uur, geoefend. Jacobs filmt, als het nodig is. ‘En dan stuur ik het beeld per Whatsapp door naar Bart. Kan-ie thuis nog even erop studeren.’

Het talent van Bart Deurloo betrof de voorbije tien jaar vooral de meerkamp, de klassieke gang langs de zes toestellenbij de mannen: vloer, voltige, ringen, sprong, brug en rek. De Rotterdammer was altijd de grote allrounder die wist dat hij via de weg van beste Nederlander de Spelen zou halen. ‘Maar die meerkamp heb ik in Rio al laten zien. En gezien. Daarom specialiseer ik me nu op de rekstok.’

Hij deed dat in 2017 al een tijdje. Bij de WK van Montreal deed hij slechts de helft van zijn normale portie wedstrijdwerk. Drie maanden trainingstijd nam hij, met veel concentratie op de rekstok. Hij veroverde direct brons, achter de winnende Kroaat Srbic en Zonderland. Het erepodium met twee Nederlanders was een historisch feit.

Het talent van Deurloo aan de rekstok was al duidelijk. Na het olympische goud van Zonderland in 2012 kwam de durfal met een kopie van de oefening. In 2017 verklaarde hij, gesteund door een filmpje, bij de wereldtitelstrijd in Montreal met de viervoudige vlucht te komen. ‘Ik was toen wel heel enthousiast’, is zijn verklaring voor de boude voorspelling. Hij beheerste de kunst, laat dat zijn gezegd, maar in de finale liet hij het kwartet achterwege. De medaille was hem liever dan een crash.

Hij heeft zijn zinnen gezet op een olympische finale in Tokio. In 2016 miste Deurloo, tiende in de kwalificatie, die op 16/1000ste van een punt. ‘Handje ernaast bij de quast, een draai boven op de stok. Dat kostte zeker eentiende punt’, is zijn verklaring.

Om de finale te halen wordt door Deurloo en Jacobs gewerkt aan een kwalificatieoefening met minder verbindingen tussen de vluchtelementen. Dat maakt de oefening zekerder qua uitvoering, ook al kost het tienden van punten in de D-score door het ontbreken van de combi’s. In de finale van dinsdag 4 augustus gaan de remmen dan los.

Voor het zo ver is, zijn er nog zeven grote wedstrijden: Bakoe, Doha, Varna, de EK weer in Bakoe, Osijek, Koper en de NK in Rotterdam. ‘We moeten informatie krijgen of onze oefeningen werken, zoals we ze bedoelen’, zegt coach Jacobs. Er wordt nog niet getraind op het Japanse toestel van het merk Senoh dat al is aangeschaft, maar nog niet geïnstalleerd. Het halen van de Europese titel in Bakoe, aan een rekstok van Spieth, is verleidelijk.

In het kantoortje van Jacobs hangen reeds Japanse aanmoedigingen voor Bart Deurloo. Yatta, omedatou, Bart. Hij heeft al een tattoo op zijn linkerbeen van een mangatafereel.