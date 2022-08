Turnen is weer turnen, en dat doet Visser meer dan goed

Naomi Visser tijdens haar oefening op brug ongelijk. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Naomi Visser wiebelt met haar benen. De 20-jarige turnster heeft zich als tweede voor de finale van de brug met ongelijke leggers geplaatst en lijkt in haar eerste Europese toestelfinale kans te hebben op de medailles. Ze loopt naar het toestel en begint haar oefening. Al heel snel verdwijnt het podium uit het zicht als ze half misgrijpt, haar snelheid verliest en uiteindelijk met haar voeten de grond raakt.

‘Zoiets kost zeker een punt’, legt Visser later uit. ‘Ik had wel op meer gehoopt. Op weg naar mijn eerste element ging het al mis. Maar in de lucht voelde het anders dan in de werkelijkheid. Ik kon toen niet meer schakelen.’ Ze scoort 13,066 punten en wordt zevende.

Of ze zonder de fout winnares Elisabeth Seitz had kunnen verslaan lijkt onwaarschijnlijk. De Duitse komt voor een bijna uitverkochte en onder het gejuich dreunende Olympiahalle tot 14,433. Maar het brons van de Franse Lorette Charpy (14,166), die zich na haar landing geblesseerd op de mat laat vallen, lag binnen Vissers mogelijkheden. In de kwalificatie scoorde ze nog 14,266.

Weinig energie

Na haar poging op de brug krijgt ze zondagmiddag op de vloer nog een tweede kans op een podiumplek. ‘Het voelde wel goed, maar ik merkte wel dat mijn potje wat leeg was. Bij de laatste serie merkte ik dat ik wat te weinig energie had.’

Het gebrek aan power leidt tot foutjes, waaronder een dure landingsmisser. Daarmee is de zesde plek met 13,133 punten het hoogst haalbare. De zege gaat naar de Britse Jessica Gadirova (14,000).

Ook al weet Visser, die als zesde op de meerkamp eindigde, geen medaille te pakken, toch markeren de EK in München wat haar betreft een keerpunt voor het Nederlandse turnen. Dat komt met name door de prestatie van de vrouwenploeg op zaterdag. Vera van Pol, Sanna Veerman, Tisha Volleman en Visser verrasten met de vierde plaats, achter Italië, Groot-Brittannië en Duitsland. ‘Het was super leuk om hier weer met het team te staan. En ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan.’

Het turnen lag in Nederland na veelvuldige meldingen van grensoverschrijdend gedrag aan diggelen. Dat raakte ook Visser, die in 2018 al lid was van de ploeg die op de EK brons veroverde. Zij trainde bij Vincent Wevers, die onder vuur kwam te liggen omdat ook hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Hij werd door de turnbond op non-actief gesteld en eind vorig jaar werd zijn contract niet verlengd. ‘Het was niet makkelijk’, zegt Visser, terugkijkend. ‘Ik heb daar wel last van gehad. Dat doet wel wat met je.’

Onrust

Het topsportprogramma werd twee jaar geleden vanwege alle onrust compleet stilgelegd en ook vrouwenbondscoach Gerben Wiersma vertrok bij de bond. Hij zag in München als nieuwe trainer van de Duitse vrouwen zijn pupillen succes boeken. Met brons in de landenwedstrijd en goud voor Seitz.

Er kwam aanvankelijk niemand voor de vertrokken coaches in de plaats. Daarom luidden begin mei van dit jaar een groep topturnsters, onder wie Visser, de noodklok. Zonder bondsprogramma en zonder coaches was hun situatie ‘uitzichtloos’.

‘Op deze manier is er geen enkel perspectief’, zeiden ze bij de NOS. Toch moesten ze nog even geduld hebben, want pas op 1 juli werd met Jeroen Jacobs een opvolger voor Wiersma gevonden.

Jacobs, al langer bondscoach bij de mannen, had minder dan anderhalve maand om zijn ploeg klaar te stomen voor de EK. Hij besteedde vooral veel aandacht aan de groepsdynamiek met uitjes naar het zwembad en het skûtsjesilen. En ze speelden in de luwe uurtjes heel veel spelletjes. Dat werkte. Visser: ‘Het was een roerige tijd, maar we hebben weer een bondscoach en zijn echt weer een team. Vanaf hier kunnen we weer door.’

In München werd Visser bijgestaan door trainster José van der Veen. Zij was het die de turnster in Heerenveen opving toen het topsportprogramma implodeerde. Visser is haar daar heel dankbaar voor, maar na de EK voegt ze zich weer bij Wevers, die dit voorjaar bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) werd vrijgesproken. Het onderzoek naar de vermeende misstanden rammelde dusdanig dat de tuchtrechter geen andere mogelijkheid dan vrijspraak zag.

Gezuiverd blazoen

Met min of meer gezuiverd blazoen is Wevers samen met zijn dochters Sanne, olympisch kampioene op balk in 2016, en Lieke een onafhankelijke turnploeg begonnen. Hun Top Turn Academie zal in Varsseveld neerstrijken en ook onderdak bieden aan de jonge Sara van Disseldorp.

Visser verwacht niet dat haar vertrek uit Heerenveen, waar het turnen zich jarenlang concentreerde, en hereniging met Wevers ten koste zullen gaan van de net opgebouwde ploegsfeer. ‘Ik ga op een andere plek mijn trainingsproces voortzetten. maar qua teamgevoel zal dat niet uitmaken, want we blijven nationale trainingen hebben’, zegt ze. ‘Ik denk dat, als we dit voortzetten, er voor het Nederlandse turnen een mooie toekomst is.’