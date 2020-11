Turncoach Zijp mag de zaal weer in met sprongspecialist Tisha Volleman

Vincent Wevers hervat de training met de turnsters van TeamNL Naomi Visser, Lieke en Sanne Wevers. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Zijp, die in Den Bosch bij de club FlikFlak en het Centrum Talent & Onderwijs (CTO Zuid) de vrouwelijke turntak leidt, trad begin augustus terug na een moreel appel van de gymnastiekunie KNGU om ruimte te geven voor een wijdlopig onderzoek naar de mores in het vrouwenturnen. Hij noemde dat opzij stappen het ‘dienen van een hoger doel’, de schoonmaak van het turnen.

Hij was met Wolther Kooistra van Turnz de enige die een dergelijke stap maakte. De bondscoaches Gerben Wiersma en Vincent Wevers werden hiertoe gedwongen. Zij waren in dienst van de bond, die de twee na klachten over grensoverschrijdend gedrag voor vier weken schorste.

Nadat de topturnsters onder leiding van olympisch kampioen Sanne Wevers hun beklag hadden gedaan over het gemis van een goede begeleiding, kregen de topcoaches van Nederland begin september de mogelijkheid hun olympische pupillen op een nieuwe centrale plek in Nijmegen te trainen, maar die vrijstelling bleek niet voor Zijp te gelden.

Hij kreeg op advies van het Instituut Sport Rechtspraak ISR door de KNGU een ordemaatregel opgelegd, waardoor hij tot donderdag als coach aan de kant stond. Gisteren liet de gymnastiekunie tijdens een online persbijeenkomst weten dat de ordemaatregel voor Zijp versoepeld werd en dat hij Volleman weer mag trainen, ‘in een gecontroleerde omgeving’ in Nijmegen en per december in Heerenveen maar dat de trainer zelf had ingestemd met afstand te houden van zijn clubactiviteiten.

Waardoor de uitsluiting van Zijp zo lang had geduurd, werd door de KNGU noch het ISR duidelijk gemaakt. Zijp heeft de reputatie van een vriendelijke, zachtmoedige trainer. Vanuit Limburg, zijn oude werkplek bij turnvereniging Patrick in Echt, valt te beluisteren dat hij een trainer was die nooit tot het gaatje ging, die altijd oog had voor het jonge kind dat dertig uur per week dient te trainen in het topturnen.

Wel liet Zijp zich in die Limburgse jaren bijscholen door de Rus Michail Klimenko, een harde trainer die Jelena Moechina in 1978 wereldkampioen maakte en erbij was toen zij in 1980 de ruggengraat brak en met een dwarslaesie in de rolstoel belandde. Klimeno kwam wel over vanuit Milaan voor bijscholingen.

Zijp wilde donderdag na de versoepeling van de ordemaatregel, nauwelijks reageren op wat hem overkomen was. Hij appte blij te zijn dat hij weer met Tisha Volleman kan trainen. In augustus, na weken van rumoer door de biecht van ex-bondscoach Gerrit Beltman, was de Zijp heel open over het verleden. In het AD verklaarde hij: ‘Eindelijk gebeurt er wat. Die slachtoffers hebben zo lang hun verhaal gedaan, maar zijn nooit echt gehoord.’

Naast de versoepeling voor Zijp kwam er donderdag ook meer ruimte voor Vincent Wevers, de vader en coach van Sanne en Lieke Wevers. Hij mag ook met leden en ex-leden van de KNGU spreken. Het zal niet direct leiden tot een verzoenend gesprek met de voornaamste klager over het gedrag van de ex-coach van TON, de al lang gestopte Joy Goedkoop.

Zij zei zondag 26 juli bij NOS Studio Sport te zijn geschopt door Wevers in diens tijd in Twente. Toen volgde de directe schorsing van Wevers, coach van het jaar in Nederland in 2016. Vorige week zei de WK-turnster van 2011 dat zij het met Wevers senior wilde uitpraten en daarmee voor haar de kous zou af zijn. KNGU-directeur Marieke van der Plas zei dat zo’n gesprek slechts onder professionele begeleiding kan gaan plaats vinden.