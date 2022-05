Turncoach Wevers vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, onderzoek ‘kwalitatief onvoldoende’

Turncoach Vincent Wevers tijdens een WK. Beeld ANP

Na een slepend proces waarin de ene fout op de andere volgde, is turncoach Vincent Wevers door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Wevers werd door voormalige turnsters beschuldigd van onder meer machtsmisbruik, intimidatie en verbaal en fysiek geweld.

De tuchtcommissie oordeelt dat de interviews met de melders van onvoldoende kwaliteit zijn geweest en dat niet genoeg vast is komen te staan dat Wevers zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. Van sommige klachten is niet duidelijk wanneer ze precies plaats hebben gevonden. Ze zijn daarom niet voldoende verifieerbaar.

Uit de uitspraak blijkt dat er veel geblunderd is tijdens het onderzoek. Zo konden de melders hun verklaring meerdere keren aanpassen en zat er lange tijd tussen verschillende versies. Ook was het soms niet duidelijk welke personen er bij de interviews aanwezig waren. De naam van de interviewer wordt niet vermeld en de gesprekken zijn niet ondertekend.

Het geblunder roept de vraag op of het ISR de juiste instantie is om dit soort zaken te behandelen. Uit het vorig jaar gepubliceerde onderzoek Ongelijke Leggers, naar de misstanden in het Nederlandse turnen, werd al duidelijk dat er veel kritiek is op het ISR, zowel bij de beklaagden als bij de slachtoffers. Er is grote ontevredenheid over de lange duur van de processen. Ook zouden de onderzoekers te weinig kennis en ervaring met ernstige zaken op het gebied van misbruik hebben en niet goed geschoold zijn in het ondervragen van minderjarigen. Het ISR, dat voornamelijk uit vrijwilligers bestaat, kreeg door de turncrisis van de afgelopen twee jaar te maken met een veelvoud aan zaken waar amper tegenop te werken viel. Er zijn 76 sportorganisaties verbonden aan de stichting, waarvan 72 die onder de hoed van sportkoepel NOCNSF vallen.

Turnbond beraadt zich op uitspraak

Turnbond KNGU beraadt zich op de uitspraak. ‘Los van de juridische duiding realiseren wij ons dat de impact voor alle betrokkenen, zeker ook voor de melders die naar voren zijn getreden, groot is’, zegt de bond in een reactie. Er kan nog een hoger beroep volgen.

Wevers is één van de belangrijkste turncoaches van Nederland. Hij hielp zijn dochter Sanne Wevers naar olympisch goud op de balk in Rio in 2016 en was jarenlang een vast gezicht bij de nationale ploeg op de internationale titeltoernooien. Na het succes in Rio werd hij uitgeroepen tot coach van het jaar.

De trainer kwam onder vuur te liggen nadat turncoach Gerrit Beltman in 2020 naar buiten kwam met een bekentenis over hoe hij turnsters in het verleden had mishandeld. Naar aanleiding daarvan kwam er een grootschalig onderzoek op gang over de misstanden in het turnen. Wevers was een van de 25 coaches waar een onderzoek naar waren ingesteld.

Meer oog voor de belangen van sporters

Veel klachten gaan over de periode van voor 2012. Daarna zijn er veranderingen doorgevoerd waardoor er meer oog kwam voor de belangen van de sporters. Zo is de weegschaal verdwenen uit de turnhal. Eén van de sporters zegt dat er bij Wevers soms twee keer per dag werd gewogen en dat sommige turnsters werden uitgescholden omdat ze te zwaar zouden zijn.

De oud-turnsters schetsen een beeld van een angstcultuur waarin gepest werd, blessures genegeerd werden en continu werd geschreeuwd. Ze zeggen dat ze steeds bang waren voor uitbarstingen van hun trainer. Meerdere turnsters vertellen dat ze zelf hebben ervaren, of gezien bij anderen, dat Wevers zijn pupillen schopte en duwde.

Wevers ontkende bijna alle beschuldigingen. Hij zegt dat hij in het verleden wel erg fanatiek was in zijn trainingen en dat er een spartaanse trainingsleer gold. Hij heeft spijt van het feit dat meisjes in de zaal op de weegschaal moesten staan en betreurt het dat de cultuur die er was als intimiderend is ervaren. Wevers zegt dat de cultuur door de jaren heen veranderd is en dat hij jonge turnsters nu meer de ruimte geeft om op hun eigen tempo te ontwikkelen.

Contract niet verlengd

Toen de coach in opstand kwam, besloot de KNGU hem niet mee te nemen naar de Spelen van Tokio. De bond heeft zijn contract, dat in 2021 afliep, niet verlengd.

Voor zover bekend is er tot nu toe één trainer schuldig bevonden. Voormalig bondscoach Gerben Wiersma werd in eerste instantie vrijgesproken, maar in hoger beroep toch schuldig bevonden. Hij kreeg geen straf opgelegd omdat hij in 2011 een van de initiatiefnemers was voor de cultuuromslag in het Nederlandse turnen en hem slechts deels iets te verwijten viel, oordeelde het ISR.

Patrick Kiens trof een schikking toen de aanklager in beroep dreigde te gaan na zijn vrijspraak. Nico Zijp werd veroordeeld maar in hoger beroep vrijgesproken. Wolther Kooistra en zijn partner Claudia Werkhoven werden ook vrijgesproken door het ISR.