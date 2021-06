Turncoach Wevers eist in kort geding zijn ticket voor Tokio

Coach Vincent Wevers met turnsters Tisha Volleman (links) en Naomi Visser tijdens de Europese kampioenschappen in april. Beeld ANP

Tot de vier turnsters die naar Japan reizen behoren vrijwel zeker zijn dochters Sanne en Lieke, bekend als de turntweeling van Nederland. Sanne Wevers is de regerend olympisch kampioen op balk. Ook Naomi Visser en Vera van Pol, twee kandidaten voor het olympische kwartet, vallen onder de technische regie van Wevers senior.

De Twentse trainer zegt dat hem door de KNGU het recht is ontnomen zijn pupillen maximale coaching te bieden. ‘Ik ben vijf jaar bezig in deze olympische cyclus, maar de laatste drie maanden van dat karwei worden mij ontnomen. Ik acht dat onrechtmatig.’ Zijn aanklacht werd in Zutphen ondersteund door getuigenissen van zijn twee dochters.

Wevers wordt in Japan vervangen door de Amerikaanse coach Aimee Boorman, tot 2016 de coach van ’s werelds beste turnster, Simone Biles. Boorman, in april gecontracteerd voor het karwei in Nederland, werd donderdag in Rotterdam voorgesteld aan de media, op het moment dat het nieuws over het kort geding van Wevers tegen de KNGU naar buiten kwam.

Geen ruchtbaarheid

De civiele zaak van Wevers diende afgelopen maandag in Zutphen. Voor 21 juni komt er een uitspraak. De bond had ‘gehoopt de zaak stil te houden’. ‘Er is geen ruchtbaarheid aan gegeven namens ons, zo vlak voor de olympische kwalificatie’, aldus technisch directeur Mark Meijer. Hij is verantwoordelijk voor de beslissing Wevers thuis te houden.

Vincent Wevers, in 2016 door een jury gekozen tot de sportcoach van het jaar, is een van 25 turntrainers in Nederland naar wie een tuchtzaak loopt wegens grensoverschrijdend gedrag in de trainingszaal. De uitspraak over Wevers, door het Instituut Sport Rechtspraak ISR, is na driekwart jaar onderzoek nog steeds niet gedaan.

Volgens Meijer is de voortslepende onzekerheid over die tuchtzaak de reden geweest om vroegtijdig de beslissing te nemen om Wevers thuis te laten en Boorman aan te stellen. Dat Wevers nu, twee maanden later, alsnog gerechtelijke stappen neemt, acht Meijer diens ‘goed recht’, ‘maar de timing verbaast me’. Wevers, in de rechtbank vertegenwoordigd door advocaat Eline Beekhuis, zegt dat het niet eerder kon. ‘Er was immers een Europees kampioenschap in april’, is zijn verweer.

Bondstrainer

Meijer wilde donderdag slechts onderstrepen dat Wevers als ‘bondstrainer’ in dienst is van zijn KNGU en niet ‘als persoonlijke coach’. De KNGU kan hem opdragen, tijdens de Spelen, andere werkzaamheden te doen, was daarmee een impliciet dreigement.

Voor de begeleiding van twee turners (Zonderland en Deurloo) en vier turnsters (namen worden op 28 juni bekend) heeft de gymnastiekunie acht accreditaties gekregen. De staf bij de vrouwen telt drie leden: hoofdcoach Bram van Bokhoven, coach Boorman en assistent José van der Veen.