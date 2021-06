Turnbond mag begeleidingsstaf vaststellen: coach Vincent Wevers niet naar Tokio

Directeur Marieke van der Plas (links) van de KNGU en turncoach Vincent Wevers (midden) maandag bij de behandeling van de beroepszaak voor de rechtbank van Arnhem. Beeld EPA

Met die uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wordt een eerdere uitspraak van de kantonrechter te Zutphen om de KNGU te gelasten Wevers bij het nationaal olympisch comité NOCNSF voor te dragen nietig verklaard.

De KNGU ging tegen die uitspraak in het door Wevers begonnen kort geding in beroep. De zaak diende maandag in Arnhem. De behandeling draaide deels om een moreel appèl van de KNGU, maar het ging meer om de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst tussen Wevers en de turnbond. In de overeenkomst is opgenomen als een van de taken van seniorcoach Wevers: lid van het begeleidingsteam bij grote evenementen.

Het hof vindt dat dit niet betekent dat Wevers het recht heeft om altijd als begeleider mee te gaan naar grote evenementen. Wevers betoogde in de behandeling van het spoedappèl voor de Arnhemse rechtbank dat hij sinds 2014 altijd de technisch-tactische man op de wedstrijdvloer was geweest.

De KNGU bracht in dat het in 2015, bij de Europese Spelen van Bakoe, niet zo was geweest. Wevers ontbrak daar en zag op een livestream dat zijn dochter Lieke daar vier Europese medailles veroverde. De KNGU betoogde daarmee dat Wevers’ aanwezigheid derhalve geen vanzelfsprekendheid was.

Tuchtzaak

Volgens de rechter geldt dat zeker voor de samenstelling van de begeleidingsstaf bij de komende Olympische Spelen, waarvoor het aantal accreditaties beperkt is. Voor Tokio 2021 zijn drie pupillen van Wevers geplaatst, dochters Sanne en Lieke plus Vera van Pol. Het hof zegt dat de KNGU in redelijkheid heeft kunnen besluiten de hoofdcoach niet in het begeleidingsteam op te nemen.

De turnbond besloot daartoe uit het belang van de hele turnsport, zoals advocaat Van Asseldonk maandag betoogde. Wevers wordt in een tuchtzaak beschuldigd van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag in de trainingszaal. De uitspraak van de tuchtcommissie van het ISR (Instituut Sportrechtspraak) is nog niet gedaan.

Het hof besluit met de vaststelling dat de KNGU zijn eigen beleidsafwegingen mag maken en dat het besluit zonder Wevers senior naar Tokio te vertrekken niet in strijd is met goed werkgeverschap. Daarmee staat de visie van het hof haaks op dat van de kantonrechter.

Marieke van der Plas, directeur KNGU: ‘Het hof heeft ons gehoord, de eerdere uitspraak bestudeerd en de beslissing genomen het eerdere vonnis te vernietigen. Het hof heeft daarmee in dit hoger beroep onze argumentatie – voor de olympische coachstaf die in april is samengesteld – onderkend. Dat betekent dat onze huidige coachstaf door kan gaan op de ingeslagen weg. Al onze inspanningen zijn erop gericht de sporters zo rustig en zo geconcentreerd mogelijk naar de Spelen te laten gaan.’

Op donderdag 1 juli vindt de officiële teamoverdracht van NOCNSF plaats, te Amsterdam. Pieter van den Hoogenband is de chef de mission voor Tokio.