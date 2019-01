Turkije dient uitleveringsverzoek in voor NBA-speler Enes Kanter: ‘Het enige dat ik terroriseer is de basketbalring’

Enes Kanter Beeld AP

De Turkse basketballer Enes Kanter (26) is een van de weinige niet-Amerikanen die zich al jaren knap staande houden in topcompetitie NBA. Toch liet hij donderdag de zeldzame kans schieten eens buiten de VS zijn kunsten te vertonen, tijdens het jaarlijks NBA-duel in Londen. Hij was niet op het vliegtuig gestapt. Hoe dichter hij bij zijn thuisland is, hoe meer Kanter vreest voor zijn leven.

De 2.11 meter lange Kanter is een belangrijke speler van de New York Knicks. Hij heeft dit seizoen de meeste rebounds per wedstrijd (balheroveringen) van de club. Hij heeft hij al acht NBA-jaren op zijn cv in een competitie die voor niet-Amerikanen extreem lastig is om te bereiken. Laat staan erin te blijven. Ter vergelijking: slechts zes Nederlandse basketballers schopten het ooit tot de NBA.

Maar in het land van zijn ouders en waar hij grotendeels opgroeide is hij allesbehalve een held. Sterker: Turkije heeft het de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker op hem gemunt. Kanter is een fervent aanhanger van de Turkse geestelijk leider Fethullah Gülen. Die wordt door de Turkse president Erdogan beschouwd als het brein achter de mislukte staatsgreep in 2016. Kanter sloot zich bij Gülen aan nadat hij tien jaar geleden voor het basketbal vertrok naar de VS, waar Gülen al decennia in ballingschap verblijft.

Vanwege zijn nauwe band met Gülen beschouwt Turkije de basketballer als medeplichtig aan de staatsgreep en wil hem om die reden berechten. Kanter trekt zich daar weinig van aan. Op Twitter en in interviews laat hij zich geregeld kritisch uit over de Turkse president Erdogan.

Turkish Government can NOT present any single piece of evidence of my wrongdoing. 🤷‍♂️



I don’t even have a parking ticket in the US 😂 (True)



I have always been a law-abiding resident. 😇 https://t.co/DxLgvFcTST Enes Kanter

Hoewel hij wel op zijn hoede is. Hij reisde deze week niet mee met zijn Knicks naar Londen voor de wedstrijd tegen Washington Wizards vanwege ‘die volslagen idioot’, zei hij, doelend op Erdogan. Hij vreesde dat spionnen van Turkije hem in Londen makkelijk iets konden aandoen.

In 2017 trok Turkije zijn paspoort en staatsburgerschap al in. Formeel is hij daardoor stateloos. Hij mag in de VS blijven wonen en werken dankzij zijn green card. Over twee jaar kan hij het Amerikaanse staatsburger aanvragen. Dat gaat hij doen, zei hij twee jaar geleden al in een interview met The Washington Post. ‘Ik voel dat dit nu mijn thuis is’, zei Kanter. Alleen in de VS voelt hij zich veilig.

Contact met zijn ouders heeft hij al jaren niet meer. Via zijn broers krijgt hij af en toe foto’s van zijn ouders toegestuurd. Zijn vader nam publiekelijk afstand van hem. ‘Als hij dat niet had gedaan, zou niet alleen hij maar mijn hele familie nu in de cel zitten’, zei hij vorig jaar tegen ESPN.

The only thing I terrorize is the rim 😂 pic.twitter.com/T9mk3bkzKR Enes Kanter

Geregeld kreeg Kanter de afgelopen jaren de vraag van onder meer teamgenoten waarom hij familie en vrienden in zo’n lastig parket brengt met zijn uitspraken. Hij voelt zich als NBA-speler met een wereldwijd podium alleen verplicht op te komen voor de ‘duizenden andere families’ die volgens hem onterecht vastzitten in Turkije en dat mondiale bereik niet hebben.

Ondertussen blijft Turkije proberen hem in een cel te krijgen. Woensdag meldden media dat de Turkse regering een uitleveringsverzoek voor de basketballer heeft ingediend bij de Amerikaanse autoriteiten.

Op het arrestatiebevel van Turkije reageerde Kanter woensdag meteen via Twitter. Hij stelde dat Turkije geen enkel bewijs heeft voor misdaden die hij zou hebben begaan: ‘Ik heb niet eens een parkeerboete gekregen in de VS (echt waar)’. Om daar een paar uur later aan toe te voegen: ‘Het enige dat ik terroriseer is de basketbalring.’