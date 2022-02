Tulpen koppen, pioenen snijden, bollen pellen en nu goud delven. De carrière van Irene Schouten

Irene Schouten bereidt zich voor op de start van de ploegenachtervolging tijdens de EK afstanden. De Nederlandse ploeg zal als eerste finishen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Natuurlijk is Klaas Schouten (61) apetrots op zijn schaatsende dochter Irene (29), die komende weken kan uitgroeien tot de koningin van de Winterspelen in Beijing. Maar uitkijkend over containers vol white marvel, strong fire en jan seignette, de stengels strak in het gelid over de volle lengte van de kas, zegt hij: ‘Hier kan ik echt van kwijlen’. Een egale vlakte van tulpensoorten – zijn bedrijf Bloomore kan acht kleuren leveren – vormt het bewijs dat plagen als fusarium, een gevreesde schimmel, of wortelrot geen kans hebben gehad. Anders had je overal kuilen en bulten gezien. ‘Kerkvolk’, noemt hij zo’n mislukte reeks.

Schouten is voorgegaan in de broeierij, langs kuubkisten, 15 meter hoog opgestapeld tot pal tegen het dak. Hij toont torens van kratten met bollen die gestaag worden besprenkeld met water. Hij wijst naar machines die röntgenopnames maken van tulpen die op uitkomen staan, de stengels vervolgens op maat snijden en in bossen binden. ‘12- tot 17.000 stelen per uur, per machine.’

Er staan er vier. In de 27 jaar dat hij hier tussen Wervershoof en Andijk zit, is het familiebedrijf – pas overgedragen aan zijn zonen Simon (31) en Klaas (27) – alleen maar gegroeid, tot 55 miljoen tulpen per seizoen; zo’n 300 duizend per dag. Vrijwel alles gaat naar supermarkten. Dit zijn de huidige afmetingen van de kwekerij: 100 hectare landbouwgrond en twee hectare aan kassen en schuren.

Telkens als er weer een betonvloer voor verdere uitbreiding was gestort, zag de kleine Irene haar kans schoon nog wat extra meters op haar skeelers te maken. Te midden van kas, kist en krat groeide ze uit tot een grote troef in de schaatsselectie voor de Spelen. Deze zaterdag kan ze op de 3.000 meter mogelijk al haar eerste gouden medaille ophalen. Kansen zijn er ook op de 5.000 meter, de ploegenachtervolging en de massastart.

100 % Hollands

In Irene Schouten komt alles wat Hollands is samen: schaatsen, tulpen en kaas – Zaanlander is de hoofdsponsor van haar ploeg, die onder leiding staat van coach Jillert Anema, Fries van geboorte. Vorige week ontstond nog enige opschudding rondom het team, toen Anema en Schouten in een video van het AD de inzet van Ireen Wüst op de ploegenachtervolging bekritiseerden. Na excuses zouden de plooien weer zijn gladgestreken. Hoe beleeft het tuindersgezin, waarin hard aanpoten het credo is, het ontstaan van een ster op het ijs uit eigen kring?

Bloomore – de naam weerspiegelt zowel de activiteiten als de ambitie – is bepaald niet de enige onderneming in deze buurt. In het hart van West-Friesland zetelen tal van bollen- en groentekwekers langs een ruitjespatroon van kaarsrechte wegen, reikend naar verre einders en eindeloze luchten. Opschriften op loodsen, schuren en kassen, in alle vormen en maten, duiden specialisaties aan: chrysanten, orchideeën, tulpen, paprika, tomaten. De naam Schouten keert nogal eens terug. Klaas komt uit een katholiek gezin van twaalf kinderen, zes zoons en zes dochters; meer broers zijn gaan telen in navolging van hun vader, afgelopen oktober op 95-jarige leeftijd overleden. Schouten: ‘Hij wilde zijn vrouw achterna.’

De familie van Irene Schouten: broer Simon, vader Klaas en zus Catherine over de kansen van Irene: 'Onze moeder zegt altijd: topsport is meer dalen dan pieken. Daar word je heel hard van. Ik zeg ook: koningin, en dan?' Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Lunch. Een fikse pot pindakaas, witte boterhammen en pakken melk staan op tafel in de woonkeuken. Irene is al weken niet langs geweest. Ze woont weliswaar vlakbij, in Hoogkarspel, samen met haar vriend Dirkjan, maar de bubbel tegen corona moest in stand blijven. Klaas senior, Klaas junior en Simon schuiven aan. Catherine (33), de oudste dochter in het gezin, is met baby Feline (vijf maanden) overgekomen uit Amsterdam. De jonge bedrijfseigenaren zullen al snel weer van tafel vertrekken. Klaas gaat klussen in een net gekochte woning in Wervershoof, Simon moet in overleg: de installatie met aardwarmte vertoont ‘s nachts te veel temperatuurschommelingen.

Één lege stoel schrijnt. Moeder Jolanda (60) ontbreekt doordeweeks. Na een hersenbloeding in 2016, verblijft ze in een zorginstelling in Lutjebroek en komt alleen in de weekeinden thuis. Man en kinderen gaan elke dag langs, met behulp van Facetime kon Irene er vanuit haar isolement vaak bij zijn. Op de dag van haar vertrek naar China was er nog een lijfelijk weerzien: haar vader nam zijn vrouw mee naar Hoogkarspel om hun dochter voor het raam succes toe te zwaaien.

Jong geleerd

Het was de plaatselijke ijsvereniging die de kinderen op de gladde ijzers kreeg. De club ging basisscholen langs en bood lessen aan. Bussen met kinderen uit Andijk, Wervershoof, Onderdijk en Zwaagdijk reden op zaterdag naar de schaatsbaan in Alkmaar. Catherine was de eerste, gevolgd door Simon en Irene. Klaas junior voetbalde liever. Haar oudere broer: ‘Je zag al snel dat Irene al met de beteren mee kon. Ze kreeg er meteen plezier in.’

Zowel Irene als Simon reed zich in de kijker. Ze konden terecht bij het team van Johan de Wit, de huidige bondscoach van Japan. Wel moesten ze zelf sponsors meenemen. Ze gingen bedrijven in de buurt langs, zeker ook die van ooms en tantes, en kregen steun, variërend van 25 tot 500 euro. Langzamerhand begon het schaatsen meer tijd in beslag te nemen. Schouten: ‘We kregen telkens van trainers te horen dat er progressie in zat.’

In de zomermaanden was skeeleren het alternatief. Schouten zelf reed vaak mee, ’s avonds na het werk even een rondje. ‘Ik dacht dat ik nog wel een tijdje gehakt van ze kon maken. Maar al snel stonden ze me bij het stoplicht op te wachten.’

Er konden altijd tandjes worden bijgezet. Hij schreef Simon, 12 jaar oud, in voor een tocht over de Westfriese Omringdijk, 126 kilometer lang. ‘Ik denk dat hij nog altijd de jongste deelnemer ooit is geweest. Achteraf had ik het niet moeten doen. Het was te ver.’ Simon: ‘Ik vond het eigenlijk wel leuk. Je vraagt je telkens af hoe ver je zit. Zolang je de kilometers nog kunt aftellen, zit het wel goed. Daarna wordt het een stuk minder.’ Schouten: ‘Lompzwaar waren ze ook nog eens, die skeelers van toen.’

Naast school – beide kinderen volgden de havo in Grootebroek – moesten ze werken, elke zaterdag en een enkele keer op zondag als er tenminste geen wedstrijden waren. Tulpen koppen. Pioenen snijden. Bollen pellen. Opruimen. Aanvegen. Ze stonden tussen twintig, dertig andere scholieren, al zet Schouten de laatste jaren ook arbeidsmigranten uit Oost-Europa in.

Irene Schouten op weg naar een skeelertraining, met de latere langebaanschaatsers Koen Verweij (links), Jan Blokhuijsen en Maurice Vriend (rechts). Beeld Privecollectie

Doorzettingsvermogen

De kinderen hebben er naar eigen zeggen baat bij gehad. Simon: ‘Je krijgt er doorzettingsvermogen van. Discipline. Een veld maak je af. Dan stop je niet om vijf uur. Als het zonnetje schijnt en het wordt warm in de kas, komen er veel meer bloemen uit. Dan weet je dat het een stuk later wordt. Dat accepteer je gewoon. Het zijn eigenschappen die je in de sport ook nodig hebt.’

Schouten maakt een kanttekening: ‘Je zag het bij Irene. Die wilde in het schaatsen in het begin alleen maar harder, harder, harder. Als ze twee uur moest trainen, kwam er een uur bij. Moest het drie uur, deed ze nog een half uur extra. Het heeft jaren gekost haar bij te brengen dat zoiets ten koste gaat van de volgende dag. Je bent dan minder fit. Hier, op het werk maakt het niet veel uit, in de sport wel. Het zijn andere werelden. Dat wilde maar niet tot haar doordringen.’

Nog altijd krijgt hij scholieren over de vloer als de bollen gepeld moeten worden. Hij weet snel wat voor vlees hij in de kuip heeft. ‘Ik vraag altijd: wie is je vader, wie is je moeder. Als ze met hun handen in de zak staan, mogen ze gelijk vertrekken. Bord op de rug: ongeschikt. Handen gebruik je. Als ik zie dat ze door hun ouders worden gebracht en met tegenzin uit de auto komen, hoeven ze niet eens binnen te komen. Ze leren zo weinig, tegenwoordig. Als je iemand vraagt of-ie de schuur wil aanvegen, krijg je als antwoord: met wat? En dan hebben ze een bezem, vegen ze naar de hoeken toe, zo over het stof heen.

‘Mijn kinderen heb ik bijgebracht wat werken is. Ik weet nog dat als vriendjes van Simon en Klaas te veel praatten tijdens het werk, ze die gewoon aan de andere kant van de lopende band neerzetten, voor de rottigste klusjes. Lege bakkies neerzetten, niemand in de buurt. Ze waren de baas en dat accepteerden de anderen ook. Dat komt zo: hier, aan deze tafel, gaat het over ondernemen. We ontwaken met bollen, we hebben het overdag en tijdens het eten over bollen en we gaan naar bed met bollen. Er komt geen andere praat in huis.’

Het weerspiegelt zich zelfs in de rolverdeling in de auto: net zoals Jolanda altijd achter het stuur zat en hij ernaast, was onderweg naar wedstrijden Irene steevast de chauffeur en bezette Simon de passagiersstoel. De reden: dan konden zij zien of er nog ergens percelen lagen die geschikt leken voor de bollen.

Topsport

Vanaf het moment dat Irene voor commerciële schaatsploegen ging rijden, was ze gaandeweg minder op de kwekerij te zien. Catherine, aan tafel met baby Feline op schoot: ‘Ze heeft nog wel geprobeerd een studie te doen, sport en bewegen. Maar met half werk bereik je niks. Irene ging maar voor één ding en dat was de topsport.’ Schouten: ‘Als ze hier soms nog aan de lopende band stond, was het nooit langer dan nodig. Op de minuut, wat zeg ik, op de seconde, was ze weer weg, trainen.’

Simon stak meer tijd in het bedrijf. In 2013 won hij de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk en vijf jaar later werd hij Nederlands kampioen marathonschaatsen. Intussen volgde hij nog een hbo-opleiding commerciële economie. In maart 2019 reed hij zijn laatste wedstrijd, een massastart in Salt Lake City. ‘Ik hield van sport én van werken. Maar je kunt niet alles half doen. Sport is een klein wereldje waar je veel voor moet doen en veel moet laten. Irene heeft deze maanden bijvoorbeeld bijna geen mens gezien. Ik vind het ook hartstikke mooi bij te dragen aan de ontwikkeling van een familiebedrijf. Je moet wel meegaan, de boel bijhouden, investeren. Anders doe je al snel niet meer mee in deze markt.’

Januari 2022, Irene Schouten in het kielzog van Marijke Groenewoud op weg naar de Europese titel op de massastart. Beeld Klaas Jan van der Weij

De hersenbloeding van moeder Jolanda op een novemberzondag in 2016 bespoedigde al op til zijnde veranderingen in de kwekerij. Irene was aan het fietsen, toen haar vader belde. Ze wilde opnemen, maar de telefoon viel uit; de batterij had niet veel puf meer. Het komt later wel, dacht ze. Laat ik mijn training maar afmaken. Thuis wachtte een nicht haar op. Haar moeder was op weg naar het ziekenhuis. Haar vader had haar liggend op de grond gevonden. Hij had net daarvoor nog gezegd dat ze zo wit zag. Ze klaagde al dagen over hoofdpijn.

De artsen waren eerst somber, het was een zware bloeding geweest. Maar de operatie verliep voorspoedig. Irene was erbij toen ze na twee dagen coma ontwaakte. Ze vroeg of haar moeder haar tong kon uitsteken. Dat lukte. Het voelde als een nieuw begin. Tegen het AD vertelde ze later dat ze haar mobiel wilde pakken om het goede nieuws aan haar moeder te vertellen. ‘Totdat ik besefte dat ze naast me lag. Zo raar.’

Allenig op de bank

Schouten: ‘Jolanda was de motor. Die regelde alles. Ze deed de boekhouding en de loonadministratie, ze deed de boodschappen, ze smeerde de broodjes voor de jongens, ze reed ze naar de trainingen, in Alkmaar, Den Haag, Groningen, Eindhoven, Heerenveen, wel 30 duizend kilometer bij elkaar, schat ik. Het is een boerendochter, altijd om 6 uur ’s morgens klaarwakker. Maar het belangrijkste was de warmte die ze in huis bracht. Die mis ik heel erg, als ik ’s avonds allenig op de bank zit. Ze was er altijd, als vanzelfsprekend. De deur hoefde nooit op slot.’

Maar, zeggen ze aan tafel, de gebeurtenissen hebben het gezin dichter bij elkaar gebracht. Ook ooms, tantes, neven en nichten zijn betrokken bij bezoeken en verzorging.

In de vorig jaar uitgezonden en veelgeprezen EO-documentaire Het leven gaat niet altijd over tulpen (dinsdag 8 februari om 22.15 uur weer te zien op NPO2), waarin het gezin lange tijd is gevolgd, leek het erop dat Jolanda geleidelijk progressie boekte. Ze kon zich behoorlijk verstaanbaar maken. Schouten: ‘Ze is beter geweest dan ze op dit moment is. Voor de corona ging het goed, maar het stagneert. Ze ziet alleen maar mensen met mondkapjes. Het personeel heeft het ook zo verschrikkelijk druk. Er is altijd onderbezetting.’

Hij verbaast zich soms. ‘Voordat ze de mensen gaan verzorgen, moeten ze eerst invullen wat ze gaan doen, hoe ze het gaan doen en met wie ze het gaan doen. Waarom gaan ze niet gelijk aan de slag met de bewoners en pas dan die spullen invoeren? Ze vrezen controle. Ik heb gezegd: laat de inspectie mij maar bellen. Dan maken we samen eens een rondje. Wat wordt er met al die info gedaan? Ik denk helemaal niks.’

Komende zomer volgt een nieuwe fase. Schouten heeft een huis gekocht in Hoogkarspel, waarin hij gaat zorgen voor zijn vrouw. Ook het gezin van Catherine verlaat Amsterdam en komt er wonen. Simon blijft op de kwekerij, Klaas junior vertrekt naar Wervershoof. Hun vader: ‘Misschien komen de jongens zo wat makkelijker aan een meisje. In coronatijden zijn ze nooit uit gekund, ze zijn altijd zeven dagen per week aan het werk geweest.’

Zijn beide dochters hadden altijd al ‘aantrekkingskracht’. Hij legde de lat wel hoog. ‘Ik heb altijd gezegd: die gasten komen pas het huis in als ze een kar tulpen per uur kunnen bossen. Zo’n achtduizend stelen. Dat is pittig werk.’ Hij bleek dan toch lankmoediger. ‘Dirkjan heeft hier een kantine gebouwd, die is toch geslaagd. De vriend van Catherine komt uit de financiële wereld, die komt evengoed helpen als hij tijd heeft.’

Wees nooit onderdanig

Schouten doet vaker van zich spreken. Bij het afgelopen NK in Thialf, met succes voor Irene, zat hij met zeventig supporters op de tribune. Tijdens de huldiging kwam er een spandoek naar boven met labels van sponsoren, waardoor ze niks meer konden zien. Toen heeft hij de organisatie laten weten dat hij hier niet van gediend was. De verdediging dat de ceremonie toch op beeld te volgen was, maakte zijn ongenoegen er nog groter op. Afgesproken dus: dan blijven ze voortaan wel thuis, tv kijken.

In de EO-documentaire krijgt een coach de wind van voren, als Simon op een tocht op natuurijs in Zweden laatste wordt van een kopgroep. Volgens Schouten faalde de tactiek van de ploeg, A Ware. Hij komt foeterend in beeld. ‘Het is gewoon een blamage. Schandalig. Ik schaam me gewoon (...) Neem dat maar van mij aan: hij rijdt niet meer voor jullie.’

Catherine: ‘Dit viel nog wel mee. Deze man hier heeft nu eenmaal een mening. Zo gaat het hier aan toe. Dat hebben we ook wel geleerd van pap. Als ons iets niet zint, zeggen we dat. Maar we weten ook waar onze grenzen zijn.’ Schouten: ‘Irene zegt ook waar het op staat in de ploeg. Ze gaat gerust de discussie met Jillert aan.’

Hij heeft een verklaring. ‘West-Friesland is het enige gebied waar geen herenboeren zijn geweest. Onderdanigheid kennen we hier niet. Hier doppen ze altijd hun eigen boontjes. Zelf ondernemen. Hier in de buurt zitten transportbedrijven met vierduizend vrachtwagens. Vierduizend!’

Met ondernemerszin kijken ze ook naar Irene. Ze trekken een vergelijking met sprinter Jutta Leerdam, die met haar partner Koen Verweij was te zien in een serie op Videoland (Koen en Jutta: alles of niets) en die op Instragram vergeleken met Irene een veelvoud aan volgers heeft. Verweij, die zich niet plaatste voor Beijing, kennen ze goed. Schouten: ‘Koen kwam al hier toen hij 13 was. Irene en hij trokken in die tijd veel met elkaar op. We hebben een tijd gedacht dat het iets zou worden. Hij heeft wel eens in de bollenschuur gestaan. Hij was zo weer weg. Niks voor hem.’

Laat je zien

Catherine: ‘Ik vind dat Irene zichzelf wat meer kan laten zien. Ze heeft zich één keer een tijdje geleden in lingerie laten fotograferen. Daar was ze best trots op.’ Schouten: ‘Ze was 6 of zoiets, toen ze al zei dat ze fotomodel wilde worden.’ Catherine: ‘Ze wil zich altijd wel even opmaken voordat ze voor de camera’s verschijnt. Ze wil er verzorgd uitzien. Maar verder is ze er nauwelijks mee bezig. Als ze aan fietsen is in het buitenland, post ze het prachtige landschap, maar ze vergeet vaak zichzelf te filmen.’

Dit past meer bij haar, vindt haar vader: begin vorig jaar gaf Alberto Contador, de tweevoudig winnaar van de Tour de France, haar een racefiets van zijn merk mee ter promotie. Tijdens een trainingskamp op Tenerife wilden alle toprenners die er ook verbleven er het fijne van weten. ‘Daar genoot ze van. Je moet doen waar je gelukkig van wordt. Je moet bij jezelf blijven.’

Geloven ze dat Irene olympisch schaatskoningin kan worden? Er klinkt een volmondig ja aan tafel. Catherine: ‘Ze heeft zoveel bijgeleerd de laatste jaren.’ Ze verwijzen naar Arjan Samplonius, als trainer toegevoegd aan het team. Schouten: ‘Een topgozer. Hij is van de techniek. Jillert maakt de schema’s. Dat kan hij goed. Maar als iemand traint met een linkerschaats aan de rechtervoet, ontgaat hem dat. We hebben al jaren gezegd: Jillert, er moet iemand bij. Maar de budgetten zijn niet hoog. Op trainingskamp hebben ze niet eens een eigen fysio. Vergelijk dat met Jumbo-Visma. Daar staat een hele delegatie je op te wachten als je van het ijs stapt.’

Catherine: ‘En als ze het niet wordt, dan is het zo. Onze moeder zegt altijd: topsport is meer dalen dan pieken. Daar word je heel hard van. Ik zeg ook: koningin, en dan? Je staat even in de belangstelling en dan begint het normale leven weer. Ze stopt ook niet, hè. Er komt gewoon weer een volgend seizoen aan. Maar natuurlijk kan ik niet wachten om het met haar en de fans te vieren.’ Schouten: ‘Het kan. Irene is alleen tevreden met goud. Voor zilver of brons gaat ze liever niet het podium op.’ Catherine: ‘Dat geldt alleen als ze weet dat het beter had gekund.’

Het bezoek krijgt bij het vertrek twee bossen tulpen in de hand gedrukt, wit (white marvel) en rood (strong fire). ‘Pak aan. Van weggeven is niemand arm geworden.’ De bloem zit nu eenmaal in het bloed. Hij herinnert zich de periode dat Irene werd gesponsord door Tulpen Promotie Nederland en er tulpen op haar schaatskleding stonden. Een mooier pak, zegt haar vader, heeft ze sindsdien nooit meer gedragen.