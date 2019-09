Tuchtzaak tegen topsprinter Coleman afgeblazen wegens vormfout

Christian Coleman Beeld Soccrates

Coleman miste binnen een jaar drie onaangekondigde dopingcontroles. Hij was op 6 juni 2018 en 16 januari en 26 april van dit jaar niet op het adres dat hij had opgegeven aan de antidopinginstanties. Dat was voor het Amerikaanse antidopingbureau Usada reden om een schorsingsprocedure tegen de sprinter te beginnen. Het missen van drie tests geldt als een overtreding van het antidopingreglement.

De 23-jarige sprinter beriep zich met succes op een clausule in de testprocedures van het mondiale antidopingagentschap Wada. Die schrijft voor dat de datum van de overtreding niet wordt aangehouden, maar de eerste dag van het kwartaal waarin die overtreding wordt begaan: de gemiste test van 6 juni 2018 werd in juridische zin op 1 april 2018 gemist. Dat is meer dan twaalf maanden voor de derde gemiste test, op 26 april 2019. Usada concludeerde daarop na overleg met het Wada dat Coleman geen strafbaar feit heeft begaan.

Deze regel wordt in een nieuwe versie van de antidopingcode herschreven om juridische haarkloverij te voorkomen. Die nieuwe versie wordt in 2021 van kracht.

Coleman is van plan om bij de WK atletiek in Doha, eind deze maand, uit te komen op de 100 en 200 meter. Twee jaar geleden eindigde hij bij zijn eerste WK atletiek als tweede op de 100 meter, achter winnaar Justin Gatlin. Hij is de afgelopen twee jaar volgens Usada twintig maal getest op verboden middelen zonder dat een overtreding is vastgesteld.