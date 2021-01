Tuchel leidt Chelsea naar eerste zege, zonder Ziyech

Coach Thomas Tuchel (links) lijkt zeer tevreden met de winst Beeld BSR Agency

Op genadeloze wijze had Chelsea begin vorige week afgerekend met clublegende Frank Lampard. Na anderhalf jaar werd de manager wegens het uitblijven van prijzen ontslagen. De 42-jarige Brit mocht niet eens persoonlijk afscheid nemen van zijn spelers. Het spandoek In Frank We Trust. Then. Now. Forever. dat de fans aan de Shed End hadden opgehangen kon niet voorkomen dat hun held de 12de manager werd die door de Russische clubeigenaar Roman Abramovich zou worden ontslagen.

Het enige waar de oligarch aan denkt is de prijzenkast. Geduld is er niet, en juist daar had Lampard om gevraagd. Met een jonge ploeg had hij de finale van de FA Cup gehaald en Champions League-kwalificatie bewerkstelligd. Maar het was niet genoeg. Nadat de ploeg naar de negende plaats was afgezakt, werd hij ontboden op het kantoor van directeur Marina Granovskaia. Dat was maandagochtend.

Beeld BSR Agency

Blijk van waardering

Dat er wegens de lockdown geen fans welkom zijn op Stamford Bridge zal de beslissing makkelijker hebben gemaakt. Een blijk van waardering was dat Lampard door Granovskaia, al decennia de trouwe adviseur van Abramovich, persoonlijk de deur werd gewezen, zo meldde The Daily Telegraph. Wegwerpmanagers met minder krediet pleegt de machtigste vrouw in het Engelse voetbal door een ondergeschikte te laten wegsturen.

Een dag later arriveerde Tuchel, de 47-jarige Duitser die successen heeft behaald met Borussia Dortmund en Paris St. Germain. De Professor zei te beseffen dat er slechts één ding van hem wordt verlangd: een prijs. En snel. Een dag later maakte hij zijn debuut met een doelpuntloos gelijkspel tegen Wolves. Engelse talenten als Reece James, Tammy Abraham en Mason Mount hadden plaatsgemaakt voor de oude garde, door spelers die door Lampard waren gepasseerd.

De machtswisseling lijkt voorlopig ook ten koste te gaan van Hakim Ziyech. Tegen Wolves speelde de oud-Ajacied rechtsbinnen, tegen Burnley zat hij niet eens op de bank. Volgens Tuchel had hij rust nodig. Tegen Burnley bezorgden de ‘oudjes’ hem zijn eerste zege. De 31-jarige Spanjaard César Azpilicueta opende de score, tegen het einde besliste zijn landgenoot Marcos Alonso (30) de wedstrijd met een beauty.

Het genoemde spandoek over de voorganger van Tuchel was stilletjes weggehaald.