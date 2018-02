Tsjechische snowboardster Ester Ledecka wint goud - op ski's

Want Ledecka deed zaterdag iets wat als nog onvoorstelbaarder werd ingeschat dan het combineren van shorttrack- en langebaanschaatsen. De 22-jarige wereldkampioen snowboard (parallelreuzenslalom) werd in Jeongseon olympisch kampioen op ski's. Ze veroverde het goud op de Super-G, het balansnummer tussen afdaling en reuzenslalom.



Het was haar droom en haar wens om op beide wintersportonderdelen uit te komen. Ledecka pikte het niet als coaches haar vertelden dat ze voor één sport moest kiezen omdat het anders niets zou worden met haar carrière. Ze vertelde erover in The New York Times, die de dubbeldeelnemer op tijd spotte. 'Als sinds mijn 14de had ik er discussies over met mijn coaches. Je moet kiezen en meer van dat soort blabla. Nee, zei ik, ik doe allebei. En als je het daar niet mee eens bent, dan kies ik voor een andere coach.'