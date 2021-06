Tsjechië heeft geen spelers uit de absolute top, maar valt niet te onderschatten

Patrick Schick viert zijn eerste doelpunt tegen Schotland. Beeld Pool via REUTERS

Tsjechië eindigde als derde in groep D en valt niet te onderschatten, ondanks de bescheiden 40ste plaats op de FIFA-wereldranglijst (Nederland 16). De ploeg van bondscoach Jaroslav Silhavy, in het verleden assistent van de veelgeroemde Karel Brückner, won van Schotland (2-0), speelde gelijk tegen Kroatië (1-1) en verloor dinsdag nipt van Engeland (1-0). Alle doelpunten zijn gemaakt door aanvaller Patrik Schick van Bayer Leverkusen. Zijn tweede treffer tegen Schotland, een lob met zijn sterke linkerbeen van net over de middenlijn, geldt voor velen als het mooiste doelpunt van het toernooi.

Tsjechië is een ploeg zonder spelers uit de absolute top van het clubvoetbal. Bekendere namen, afgezien van Schick, zijn onder anderen Tomas Soucek en Vladimir Coufal van West Ham United. Michal Sadilek, voorheen van PSV, zit op de bank, net als het 18-jarige toptalent Adam Hlozek, een spits met veel potentie. Hij viel al een paar keer in dit toernooi.

De 1,92 meter lange Soucek was dit seizoen de uitblinker bij het sterk presterende West Ham United. Als het maar even kan sluipt hij mee naar voren om de aanvallers te ondersteunen. Zijn teamgenoot uit Londen, rechtsachter Coufal, valt dit EK op door zijn vele rushes langs de lijn, waarna hij probeert tot voorzetten te komen. Tsjechië speelt normaliter goed georganiseerd, en probeert waar mogelijk de aanval te zoeken via het spelsysteem 4-2-3-1, waarmee Oranje succes had tijdens het WK van 2010. Vladimir Darida van Hertha BSC is een creatieve speler op het middenveld.

Panenka

Nederland speelde opvallend vaak tegen Tsjechië op het EK, of tegen voorganger Tsjechoslowakije. Legendarisch was de halve finale van 1976, toen nog als eindronde met vier landen. Nederland verloor met 3-1 na verlenging, met rode kaarten voor Wim van Hanegem en Johan Neeskens. De Tsjechen wonnen daarop ook de finale van het toenmalige West-Duitsland, beslist met de strafschop van Antonin Panenka, die doelman Sepp Maier verschalkte met een bijna achteloos boogballetje door het midden, terwijl Maier een hoek koos. Sindsdien heet de op deze wijze genomen strafschop de Panenka.

In 1980 eindigde het duel in de groepsfase in 1-1, met een doelpunt van Frans Thijssen. In 2000, bij het EK in Nederland en België, won Oranje in de eerste wedstrijd van de groep met 1-0, door een strafschop van de huidige bondscoach Frank de Boer. Opmerkelijk in dat duel was de actie van dokter Plemper, die aan de rand van het veld de gescheurde wenkbrauw van Jaap Stam hechtte met naald en draad. Stam vocht verbeten duels uit met de boomlange spits Jan Koller.

Robben-wissel

Beroemd is ook het groepsduel in 2004, in Aveiro, Portugal, toen Oranje een spectaculaire ontmoeting verloor met 3-2 en het kijkersvolk in woede ontstak omdat bondscoach Dick Advocaat de vermoeide en van een blessure teruggekeerde Arjen Robben inruilde voor middenvelder Paul Bosvelt. Advocaat gaf de volgende morgen, op zondag, een drukbezochte persconferentie die meer leek op een tribunaal. Bij de volgende bijeenkomst met de pers liet Advocaat zijn assistent Van Hanegem aanschuiven. Toen een journalist hem vroeg wat hij zou doen als Advocaat dezelfde wissel nog eens zou toepassen, zei Van Hanegem met een kwinkslag: ‘Dan sla ik hem neer.’ Nederland haalde overigens toch de kwartfinales, omdat Tsjechië in het laatste groepsduel ook Duitsland versloeg.

Tsjechië was ook medeverantwoordelijk voor het missen van het WK van 2016, door in de kwalificatiereeks twee keer van Oranje te winnen. Het eerste duel, in Praag, ging Hiddink verder met het systeem van voorganger Louis van Gaal tijdens het WK van 2014, 3-5-2, hoewel hij dat aanvankelijk niet van plan was. Oranje verloor door een treffer in de laatste minuut.

De winnaar van Nederland - Tsjechië treft op zaterdag 3 juli in de kwartfinales de winnaar van Wales - Denemarken. Dat laatste duel is zaterdag in Amsterdam. De kwartfinale is in Bakoe, Azerbeidzjan.