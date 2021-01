Trump schopt het golfballetje zo vaak naar een gunstige positie dat zijn caddy’s hem Pele noemen

Hoe Trump golft

Omdat iedereen valsspeelt, mag ik het ook, redeneert Trump. Zijn tactiek volgens Reilly: ‘Altijd als eerste slaan en meteen in zijn opgevoerde golfkarretje naar zijn bal scheuren, vaak dwars over de baan. The horror!’ Wat Trump vervolgens doet, is voor zijn achtergebleven tegenstanders niet te zien. Neem een bal die loodrecht in het water viel. ‘Staat Trump daar doodleuk op de green klaar op te putten voor zijn tweede slag. Zegt zijn tegenstander: maar je bal ging toch het water in? Ja, zei Trump, maar door het getij is-ie hier terechtgekomen. Het getij? We hebben het hier over een kunstmatig meertje duizend kilometer van zee.’

Bijna zielig, vindt Reilly sommige trucs van de president. ‘Doen alsof je de bal raakt, liefst vanuit de bunker met veel zand, naar de hole lopen, voorover bukken, een bal vanuit de mouw in je hand laten vallen, omhoog houden en roepen: ‘Kijk jongens, ging er zomaar in.’ Reilly hoorde van tegenspelers hoe Trump de slag van hun leven teniet deed door hun bal, die vlakbij de hole tot stilstand was gekomen, domweg in een bunker te gooien. Of hoe hij na de afslag soms verder speelt met de veel beter gepositioneerde bal van zijn tegenstander.

‘Het meest bizarre vond ik wat alle jongens die Trump assisteerden, zijn caddy’s, bij zich droegen: groengeverfde tee’s van minstens 10 centimeter lang.’ Een normale tee is een kort opzetstokje om de bal op te leggen bij de afslag. Als hij de bal niet uit het hoge gras kon schoppen, prikte Trump daar zo’n lange, groene tee in de grond en legde zijn bal erop. ‘Afslaan vanuit de rough, alleen Trump kan zoiets verzinnen.’