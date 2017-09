Trump beledigt zwarte sporters: footballspelers die niet opstaan tijdens volkslied zijn 'hoerenzonen'

Tot dusver was het schandaal dat de footballclubs, vaak in handen van Trump-stemmende eigenaren, weigeren een goede quarterback (spelverdeler) in dienst te nemen omdat ze vinden dat hij te politiek geëngageerd is. Uit de statistieken blijkt dat Kaepernick beter is dan veel andere quarterbacks die wel een baan hebben gevonden bij de footballclubs. In zwart Amerika sudderen protesten tegen de footballcompetitie.



Daarom was het opvallend dat juist de NFL, de footballbond, zaterdag verklaarde dat de uitspraken van Trump 'verdeeldheid zaaien' en een 'jammerlijk gebrek aan respect' tonen. Zo kreeg Trump het met zijn opmerkingen voor elkaar dat zelfs de organisatie die tot dusver vooral van Kaepernick leek af te willen, zich nu toch achter de opstandige sporters schaart. De eigenaren van de Giants, een footballclub uit New York, noemden Trumps opmerkingen 'beledigend'.



Als gevolg daarvan gingen er nu vanuit rechtse hoek stemmen op om de footballcompetitie te boycotten.