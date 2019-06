Trouwe kern bezorgt basketbalclub Zwolle eerste landstitel

Lance Jeter van het Groningse Donar in duel met Olaf Schaftenaar (nummer 15) en J.T. Tiller (nummer 4) van Landstede Basketbal Zwolle tijdens de bekerfinale in MartiniPlaza. Beeld Siese Veenstra / ANP

‘Ik ben vooral blij voor de mensen om me heen’, zei Van den Belt zaterdagavond kalm over de telefoon, terwijl om hem heen de mijlpaal voor de Zwolse basketbalclub volop werd gevierd. Het is typerend voor de stoïcijnse vakman die door vriend en vijand als een van de beste coaches van Nederland wordt beschouwd; drie keer werd hij al verkozen tot coach van het jaar.

Dergelijke erkenning of landstitels heeft hij alleen nooit nodig gehad om voldoening uit zijn werk te halen. De 49-jarige coach zit op zijn plek in de luwte bij Zwolle, op papier de vierde club achter Leiden, Den Bosch en ­Donar. Hij werkt er sinds 1996, op een uitstapje van een seizoen naar Brabant na. ‘Elk jaar is weer anders en ik geniet van elk team. De omgeving had dit kampioenschap alleen wel nodig. We kwamen steeds dichterbij’, zegt Van den Belt.

De landstitel voor Zwolle is namelijk allesbehalve een toevalstreffer. In de afgelopen vier seizoenen schopte de club het al twee keer tot de finale. In 2017 werd met de Supercup de eerste prijs ooit gepakt.

Voor dit jaar lukte het de club om de Amerikanen Noah Dahlman en ­Sherron Dorsey-Walker te behouden. Ook bleven de belangrijkste Nederlandse spelers de club trouw. Volgens Van den Belt was dat belangrijk. ‘Dat zag je in de andere jaren ook. Als we kwaliteit konden behouden, kwamen we meteen ver. En dit team is alleen maar blijven groeien. We hebben hier jaren naartoe gewerkt. Als die titel dan komt, is dat meer een gevolg van iets.’

Nuchter

Op dezelfde nuchtere manier analyseerde algemeen manager Adriaan van Bergen het kampioensjaar. Hij geeft toe dat Zwolle in de met 4-2 gewonnen finale tegen Donar individueel misschien niet de beste spelers had. ‘Alleen wel het beste team.’

‘Dit is het resultaat van een geleidelijk proces’, zegt hij. ‘Als het gaat om geld kunnen wij niet concurreren met de rest, dus we moeten het in andere dingen zoeken. Zoals een goede organisatie, een heldere visie en continuïteit met onder anderen Herman, die ik al twintig jaar ken. Dit laat zien dat er dan veel mogelijk is. Want het is wel een beetje alsof voetbalclub Heracles kampioen wordt van Nederland’, zegt hij.

Van Bergen refereert daarmee aan de Zwolse begroting van zo’n 5 ton tegenover de bijna 2 miljoen euro van Donar. Als de kersverse kampioen wacht Zwolle ook meteen een dilemma: gaat de club Europa in of niet? Een blok van twee Europese duels kost al snel zo’n 20 duizend euro en voor thuiswedstrijden moet een andere, grotere accommodatie worden gezocht.

Van Bergen benadrukt dat er in de kampioenseuforie in ieder geval geen overhaaste beslissingen genomen zullen worden. ‘Wij zullen hier nooit gekke dingen doen’, benadrukt hij. Behalve als het gaat over Van den Belt. Van Bergen: ‘Als het aan mij ligt, tekent hij morgen een contract voor het leven.’