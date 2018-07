Trots en teleurstelling in Engeland na verloren halve finale

Trots en teleurstelling. Deze sentimenten overheersen in Engeland na de mislukte poging om de finale van het WK voetbal in Rusland te bereiken. Voetbal kwam niet naar huis, maar ging naar huis.

Engelse fans in Londen kijken naar de halve finale. Foto REUTERS

De Engelsen zijn trots op de jonge groep van Gareth Southgate, die de lage verwachtingen overtrof door de halve finale te halen. Maar er is ook teleurstelling. Na een droomstart dankzij de vroege goal namen woensdagavond de zenuwen de overhand, wat leidde tot een 2-1 nederlaag tegen het kleine Kroatië.

‘Don’t look back in anger’, dit liedje van Oasis zongen de Engelse fans in het Luzhniki-stadion van Moskou toen de ontroostbare spelers hen bedankten voor hun luidruchtige steun. Op het eiland stroomden op datzelfde moment de kroegen, de huiskamers, de pleinen, de velden en andere plekken leeg waar miljoenen mensen zich hadden verzameld om te zien hoe The Three Lions zich voor het eerst sinds 1966 zouden plaatsen voor de finale van het WK voetbal. Football was coming home.

Zombies

Na de tweede treffer van de Kroaten, diep in de verlenging, liep de ballon leeg. Als zombies schuifelden fans op straat, in tranen soms, een ongerichte vloek uitend, of arm in arm onder een Engelse vlag met het rode kruis van St George. Ook de beschermheer van het land, de held die de draak had gedood, had niet kunnen zorgen voor een zege op Modric en de zijnen. Een enkeling probeert een lichtpuntje te zien: ‘Het is beter dan in de finale verliezen tegen de Fransen.’

Op de Engelse televisie vond ondertussen een speelse ruzie plaats tussen de Engelse oud-international Ian Wright en zijn Ierse collega Roy Keane. Laatstgenoemde had woede gewekt door zich realistisch op te stellen. ‘Jullie zaten al met de gedachten bij de finale, waren al bezig met het plannen van de overwinningsparades. Je moet er wel eerst komen,’ zei de oud-aanvoerder van Manchester United. Volgens hem hadden de Engelsen wekenlang in droomland geleefd, in een fantasie.

The Guardian besteedde ruim aandacht aan de analyse van de Kroatische sterspeler Luka Modric, die de Engelsen, de pers met name, had beticht van een gebrek aan respect voor de kleine natie, een houding die motiverend werkte. De cultuursocioloog Frank Furedi zei dat dat de Real Madrid-speler een goed punt had. ‘Hoe kan een natie van vier miljoen mensen de technische vaardigheden hebben die zo opvallend afwezig zijn aan Engelse zijde?’

Was de Engelse ploeg wel zo sterk, is een andere vraag? Een benauwde zege op Tunesië, een doelpuntenfestijn tegen het nietige Panama, verlies tegen België, op strafschoppen door tegen Colombia en een goede zege op de zwakke Zweden hadden het land in vervoering gebracht, in de Zevende Hemel. ‘De wereld aan hun voeten’ had The Daily Telegraph gezet boven 23 kinderfoto’s van de spelers. De druk die in de eerste week afwezig was, hing opeens weer over de onervaren History Boys.

Maar voor de kranten hoeven ze niet te vrezen bij terugkeer in eigen land. ‘We lived the dream… thank you England,’ kopte The Daily Express. ‘Pride of Lions,’ stelde The Daily Telegraph. ‘National treasures,’ werden de spelers genoemd door The Daily Mirror. Prins William, erevoorzitter van de voetbalbond tweette meteen na de nederlaag: ‘Ik weet hoe teleurgesteld Engeland nu is, maar ik kan niet meer dan trots zijn op dit team en jullie kunnen het hoofd opgeheven houden.’

'We lived the dream... thank you England' - Daily Express

Steun was er alom. ‘Gareth Southgate en Team Engeland, we salueren jullie,’ meldde aartsbisschop John Sentamu. Voor het eerst sinds zijn aftreden maandag liet ook Boris Johnson van zich horen: ‘Ben zo trots op dit team. Het land is trots op jullie. Kom naar huis voor een verdiende heldenontvangst.’ De bekende journalist Nick Robinson zag iets heel positiefs. ‘Weet je wat? Voetbal IS thuisgekomen – het heeft ons samengebracht, ons opgebeurd.’

Het voetbalfeest heeft inderdaad de natie verbroederd, een natie die verdeeld is over Brexit. Daar wees ook de voetbaljournalist James Gheerbrant van The Times op: ‘Er zijn weinig bekers in voetbal. Dat geldt helemaal voor internationaal voetbal. Je kunt succes niet alleen afmeten aan gewonnen prijzen. Het MOET ook gaan over hoe je speelt, en welk gevoel je mensen geeft. Engeland is succesvol geweest op het eerste vlak en een zeer succesvol op het tweede.’

Voor een verdere verbroedering zorgde de smalende reactie van Matin Selmayr, de hoogste ambtenaar binnen de Europese Commissie. De Duitser had kort na de wedstrijd een tweet gestuurd met Europese vlaggen en voetballen. Zowel voor- als tegenstanders van Brexit zagen dit als zeer kinderachtig, zeker in vergelijking met de complimenten van de Zweedse premier aan beide teams. ‘Een totaal gebrek aan klasse,’ schreef politiek journalist Tim Shipman over Selmayrs leedvermaak.

Klasse die de Engelse voetballers, ondanks het verlies, wél bezitten volgens de ultieme voetbalnatie.