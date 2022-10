Trinko Keen (51) laat iedereen versteld staan op NK tafeltennis. ‘Ik leer nog steeds’

Trinko Keen tijdens een NK uit de prehistorie: in 1995 tegen Danny Heister. 27 jaar later werd Keen voor de zevende keer Nederlands kampioen. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Trinko Keen had het eigenlijk al opgegeven. Vorig jaar mislukte zijn NK-deelname nog ‘jammerlijk’, terwijl hij zich toen juist goed had voorbereid. Hij raakte zijn batje niet meer aan, dacht dat het er niet meer in zat. Pas een paar maanden voor het NK ging hij weer een beetje trainen, twee keer in de week anderhalf uur. ‘En dan nog lang niet altijd’, legt hij uit. ‘Maar toen ik weer ging spelen, voelde ik: volgens mij heb ik het nu wel weer te pakken.’

Met topsport is hij al jaren geleden gestopt, want dat doe je volgens hem ‘met alles wat je hebt en daar zit niks tussen’. Die mentaliteit bracht hem aan de Nederlandse en Europese top, in 2006 werd hij voor de zesde keer Nederlands kampioen. Maar stoppen met tafeltennissen deed hij nooit en dit weekend kwam er een zevende titel bij, zestien jaar na zijn vorige zege.

‘Ik wist wel: als ik goed speel, dan kan ik van iedereen in Nederland winnen’, zegt hij. Hij had een beetje geluk dat de als eerste geplaatste Laurens Tromer geblesseerd uitviel, maar de nationaal kampioen zal dat niet uit zichzelf toegeven. ‘Misschien had ik van hem ook wel gewonnen, dat zullen we nooit weten.’

Drie 18-jarigen verslagen

De routinier versloeg vanaf de kwartfinale drie 18-jarigen, waarin hij optimaal gebruikmaakte van zijn ervaring. Zowel in de kwartfinale tegen Kas van Oost als de finale tegen Berry Berden wist hij een 2-0-achterstand om te buigen. De ‘juiste balans tussen agressie en ontspannenheid’, daar draait het volgens hem om bij tafeltennis.

‘Dat blijft voor mij een beetje ongrijpbaar’, legt hij uit. ‘Maar het lukte goed om tijdens de wedstrijden te reflecteren en aanpassingen te doen. Van mijn ego had ik geen last, dat ben ik na het NK van vorig jaar al kwijtgeraakt. Ik had zoiets van: wat is het ergste dat me kan gebeuren?’

Keen vertelt het ontspannen, geregeld moet hij om zichzelf en zijn prestatie lachen. Gaat hij volgend jaar zijn titel verdedigen? ‘Geen flauw idee, maar op de Spelen in Parijs in 2024 hoeven ze niet op me te rekenen. Je moet leven voor de sport, en dat doe ik natuurlijk niet meer.’

Dat raakt aan de minder leuke kant van deze titel. Dat een 51-jarige ex-topsporter met een flinke slijtage aan zijn heup Nederlands kampioen kan worden, zegt veel over de staat van het nationale tafeltennis. Zeker ook omdat het niet uitzonderlijk is, vorig jaar won Michel de Boer, die toen ook 51 was. De Europese top is na Keens generatie uit zicht geraakt.

Verloren generaties

‘Heel blij ben ik natuurlijk niet met de ontwikkeling van het Nederlandse tafeltennis’, zegt Keen. ‘We hebben best wel wat verloren generaties gehad. Ze trainden wel hard, maar een topsportleven duurt veel korter dan je denkt. Achttien is nog jong, twintig is dat al lang niet meer. Zeker als tafeltennisser in Nederland komt de kennis je niet aanwaaien, dus je moet zorgen dat je die krijgt en snel ook. Je moet het opzoeken, mensen zoeken die beter zijn, want er is een reden dat ze beter zijn.’

Bij de talenten van nu ziet hij wel ambitie, bovendien merkt hij dat ze onderlinge concurrentie voelen. Dat is nodig, weet Keen, die in zijn toptijd de nationale titels verdeelde met Danny Heister. ‘Je moet het wel een beetje vervelend vinden als die andere beter is dan jij.’

Van de tafeltennisbond hoeven de talenten volgens hem weinig te verwachten. ‘Ik heb het gevoel dat die de topsport heeft opgegeven.’ Zelf heeft hij het druk met zijn ict-bedrijf, maar hij zou wel graag zijn kennis delen. ‘Ik heb de stap gemaakt van tafeltennisser naar topsporter. Ik denk dat ik zou kunnen helpen: hoe pas je je leven aan zodat je de top kunt halen?’

Grenzen verleggen, voortdurend, daar gaat het om. Zelfs nu nog. De Trinko Keen van vijftien jaar geleden zou ‘absoluut’ winnen van die van nu, weet hij. ‘Ik zit eigenlijk met een teleurstelling, want zo goed spelen als ik kon dat gaat niet, maar ik zoek nu naar wat er kan binnen de mogelijkheden die ik wel heb. Dan merk ik dat ik nog steeds leer. Dit weekend speelde ik voor het eerst een backhand-flip, een topspinbal boven de tafel, die slag speelden ze in mijn tijd niet. Nu lukte het wel. Omdat ik de rust had.’