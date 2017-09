Triatleet Klamer blij met zevende plek op WK in koud Rotterdam

Stompjes

Rachel (spreek uit Raagel) Klamer kan ervan dromen, van zulke temperaturen. Ze zal het niet hardop zeggen, maar Nederland was voor haar een foute keus. 'Ik ben voor een minimumtemperatuur van 25 graden', lacht ze na afloop, in de Veerhaven, de relatieve pijn weg. 'Het voelde alsof ik stompjes had', beschreef ze de overgang van fiets naar loopschoenen. In de voeten zat op dat moment, bij aanvang van de laatste 10 kilometers over Rotterdamse klinkers en asfalt, geen gevoel. Het lijf was koud geworden. 'Het is de opspattende nattigheid van de fietsen voor je', verklaarde zij.



Of er ook pleziertjes waren geweest? 'Het publiek', sprak Klamer zonder enige aarzeling. Er was meer publiek dan zij in de laatste dagen van de regenweek van Rotterdam had verwacht. De bevolking van de stad gaat normaliter alleen in april de straat op voor de Rotterdam Marathon.



In het hart van Rotterdam is er nauwelijks plaats voor een ruimtevretend spektakel als de triatlon. NOCNSF bracht zijn sponsors onder in een luxe rondvaartboot in de Veerhaven. De Erasmusbrug werd voor de fietsers niet geheel vrijgemaakt. Het tracé was over het fietspad naar het noordelijke deel van de binnenstad, aan de voet van de Euromast. Het traject over de brug, een ware schoonheid, werd slechts één keer gebruikt.