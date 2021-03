Trek ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het inclusiever maken van de samenleving

Wat een elitegezelschap denderde daar over het Toscaanse grint: Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe, Bernal, Pidcock, Pogacar, verassings- pakket Gogl, en het Amerikaanse supertalent Simmons. Dat die laatste er bij was kon ik haast niet geloven. Een paar dagen eerder had dit jongetje van 19 met de wilde rode baard zich tegen zijn ploeg uitgesproken. En toch was hij opgesteld door de leiding van Trek-­Segafredo. Hoe zat dit?

Eind september vorig jaar werd Quinn Simmons door de ploeg ‘tot nader order’ op non-actief gesteld vanwege ‘het voeren van een gesprek op Twitter op een manier die niet past bij een Trek-atleet’. Ook vielen de woorden ‘verdeeldheid zaaiend, opruiend, schadelijk’. Het gesprek op Twitter van Simmons met de Nederlandse journaliste José Been was maar een kort gesprek. Been riep alle Trumpaanhangers op haar maar niet meer te volgen – het was vóór de presidentsverkiezingen; Simmons reageerde met bye gevolgd de emoji van een donker getint wuivend handje. Toen hij in andermans reactie een ‘Trumper’ werd genoemd antwoordde hij met ‘that’s right’, gevolgd met de emoji van een Amerikaanse vlag.

Dat is vragen om problemen in het kruitvat dat de Amerikaanse samenleving toen was. Simmons haastte zich met excuses aan iedereen die aanstoot had genomen aan zijn tweets. Het donkere handje was heus niet racistisch bedoeld, het was hooguit een ongelukje.

Vorderingen

Een paar maanden later, vorige week dus, verklaarde Simmons dat hij niet verdiend had om geschorst te worden. Hij snapt dat hij zijn werkgever niet vertegenwoordigd had zoals gemoeten, maar vindt wel dat hij is geofferd. Wat hij van de affaire geleerd heeft? Dat hij zich voortaan verre houdt van gevoelige discussies. Wat vinden ze bij Trek van zijn vorderingen? Hoopvol.

Quinn Simmons heeft een intensieve training ondergaan op het vlak van diversiteit en inclusiviteit opdat hij tot een beter begrip van de wereld om zich heen kon komen. ‘Dit is nog maar de start van een langer proces met betrekking tot Quinns opvoeding’. Bij Trek probeert men trouwens de hele ploeg een breder begrip van de wereld bij te brengen. Het bedrijf ziet voor zichzelf een grote rol weggelegd in het inclusiever maken van de samenleving.

Trek levert ook fietsen aan de Amerikaanse politie. Al eerder riepen verschillende actiegroepen het merk op de leveringen te staken zoals concurrent Fuji had gedaan. Op foto’s was zichtbaar dat de politie de fietsen gebruikte als wapen tegen vreedzame demonstranten van de Black Lives Matter-beweging. Trek liet weten misbruik van het merk ‘weerzinwekkend’ te vinden, maar wees ook opzichtig op de zegeningen van hun materiaal bij juist gebruik door de politie. De lauwheid van de reactie zette bijzonder kwaad bloed.

Niet alleen een jonge renner met het uiterlijk van een ­Capitoolbestormer moet worden opgevoed, ook zijn sponsor. De eerste resultaten zijn hoopvol.