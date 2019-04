Trefzekere tieners mogen hun ware klasse tonen tegen PSV en Ajax

Twee tieners waren afgelopen week de scherpste executeurs in de eredivisie. Vijfmaal scoorde Willem II-aanvaller Alexander Isak (19), vier keer Vitesse-spits Thomas Buitink (18). Sinds half februari maakten ze gezamenlijk zestien goals: elf voor Isak, vijf voor Buitink. Dit weekeinde mogen ze hun klasse tonen tegen de top van Nederland. Koploper PSV moet naar Arnhem, naaste achtervolger Ajax naar Tilburg.

Vooral de Zweed Isak maakt indruk. Tegen Heracles benaderde de huurling van Borussia Dortmund afgelopen dinsdag de perfectie. Eerst twee als langs een liniaal gelegde schoten in de verre hoek, daarna een koppel sublieme assists. Het weekeinde ervoor trapte hij drie strafschoppen tegen de touwen, als eerste eredivisiespeler.

Wie de koelbloedige bonenstaak met zijn grote, donkere ogen spreekt, krijgt al even trefzekere antwoorden. ‘Ik ben al een tijdje prof’, verklaart hij. Op zijn 15de zat hij voor het eerst op de bank bij AIK Solna, de voetballende representant van de gelijknamige wijk in Stockholm waar hij opgroeide. Isak is de jongste doelpuntenmaker in de Zweedse competitie en de nationale ploeg.

Isak is nog wat iel, maar technisch compleet. Met een gave solo tekende hij recentelijk voor het winnende doelpunt tegen Feyenoord in de Kuip.

De vergelijking met Zlatan Ibrahimovic moest wel gemaakt worden. Het hindert Isak niet. ‘Ik moet die vraag al drie jaar in elk interview beantwoorden. Er zijn wel wat dingen hetzelfde in mijn spel. Maar ik maak die vergelijking liever niet. Ik concentreer me op mijn voetbal, dat nog veel beter moet.’

Zijn ouders ontvluchtten Eritrea, land zonder voetbaltraditie. Maar Isak moest voetballer worden van zijn vader. Op zijn 5de belandde hij al bij AIK. ‘Prima club, maar ik heb het meest geleerd op straat.’ Natuurlijk was hij Zlatan. Net als zijn vriendjes. ‘Iedereen in Zweden wil Zlatan zijn. Hij is de grootste Zweedse speler ooit. Zoals hijzelf altijd zegt: er is maar een Zlatan.’

Ibrahimovic, van zijn 19de tot zijn 22ste spelend voor Ajax, had langer nodig dan Isak om te aarden in Nederland. Na een seizoen werd hij eigenlijk opgegeven door toenmalig Ajax-coach Ronald Koeman. Isak, sinds afgelopen winterstop door Willem II gehuurd van Borussia Dortmund, ontbolsterde na twee wedstrijden. Brabants Dagblad-verslaggever Wilber Hack, die Willem II al 25 jaar volgt, noemt hem de beste Willem II-spits die hij ooit live zag. Isak onbewogen: ‘Dat is aardig van die meneer.’

Voor hij er arriveerde, had Isak nog nooit van zijn nieuwe standplaats Tilburg gehoord. Hij voelt zich er senang. ‘Ik kook mijn eigen pasta, ik zoek mijn weg in de stad. Die is niet zo groot als Stockholm. Ik kom uit een familie die zich snel aanpast.’

Het plan is om in de zomer terug te gaan naar Borussia Dortmund, dat hem ruim anderhalf jaar geleden voor de neus van Real Madrid weg griste, maar waar hij weinig speelde. Scoren tegen Ajax, zondag in de competitie of later in de bekerfinale, zal zijn naam goed doen. Op de vraag wat zijn einddoel is, reageert hij met Zlatanesque zwier: ‘Ik heb geen doel. The sky is the limit.’

Thomas Buitink is nog nooit met Ibrahimovic vergeleken. Dat zal ook nooit gebeuren, zegt de Vitesse-spits. Zo geraffineerd en sierlijk als Isak voetbalt, zo hoekig en druk beweegt Buitink zich. Het gedraaf is noodzaak. ‘Pas als ik lekker aan het werken ben, mijn meters maak, de ploeg help, kom ik in mijn spel.’

Thomas Buitink van Vitesse thuis tegen AZ. Beeld VI Images

Kolkend bloed en kippevel; hij heeft het ook nodig, zegt de vrolijke Nijkerkervener die zaterdag een hattrick maakte in zijn eerste wedstrijd als basisspeler. ‘Ik was heel zenuwachtig voor mijn basisdebuut tegen ADO vorige week en prompt had ik er voor de rust drie gemaakt. Ik dacht in de rust: wat is hier nou gebeurd?’

Hij kwam snel bij zijn positieven. Een paar dagen later scoorde hij weer, ditmaal de gelijkmaker tegen AZ. Een echte Buitink-goal, diepgaan en schieten. Voor zijn vijf doelpunten dit seizoen had hij precies vijf schoten nodig. Is precisie zijn handelsmerk? Lachend: ‘In de jeugd had ik juist heel veel kansen nodig. Misschien maken de zenuwen het beste in me los.’

Buitink rijpt al sinds zijn negende bij Vitesse. Trainers zeiden dat hij het eerste kon halen, zelf bleef hij kritisch. ‘Ik ben gewoon geen technisch wonder, dat weet ik zelf heel goed. Ik moet het hebben van mijn mentaliteit.’

Toch zag Manchester City wel iets in hem. Buitink wimpelde de interesse af. ‘Ik ben een moederskindje. Ik houd veel van mijn familie, van mijn vriendin en dus wilde ik niet weg.’

Het Vitesse-publiek scandeert zijn naam al, hij zou het graag terugbetalen met een doelpunt tegen PSV. En ook om dorpsgenoot en Ajax-speler Donny van de Beek te helpen. ‘Ik heb met hem gesproken, hij wil graag dat ik win. Dat wil ik zelf ook.’ De doelpunten van afgelopen week tellen niet meer, vindt hij. ‘Al moet ik eerlijk zeggen dat ik weer rillingen krijg als ik eraan denk.’