Treedt zwemster Steenbergen op WK kortebaan in de voetsporen van Kromowidjojo?

Steenbergen won afgelopen zomer op de EK zwemmen in Rome vier keer goud. Beeld AFP

Wat maakt Steenbergen zo goed?

Ze heeft een oogstrelende techniek, gecombineerd met een natuurlijk gevoel voor water. Met haar hoge ligging op het water lijkt het alsof zwemmen haar geen kracht kost. Als meisje van 15 jaar bestormde Steenbergen al het zwemtoneel en won ze medailles op internationale seniorentoernooien. Maar haar carrière leek in de knop te breken door een slepende schouderblessure (door een verkeerd aangeleerde houding) en mentale problemen.

Maar liefst vijf jaar werd er vrijwel niets van Steenbergen vernomen, totdat ze vorig jaar opeens individueel goud won op de 200 meter vrije slag tijdens de EK kortebaan in Kazan. Met ook nog brons op de 100 vrij én twee dikke persoonlijke records markeerde ze haar wederopstanding.

Afgelopen zomer volgde de ultieme bevestiging. Op de WK in Boedapest verbrak Steenbergen – na zeven jaar – eindelijk haar persoonlijk record op de 100 vrij. Twee maanden later was ze op de EK in het openluchtbad van Rome helemaal ontketend en grossierde ze in persoonlijke records én medailles. Steenbergen won in totaal zeven medailles, waarvan vier gouden.

Behalve haar twee individuele EK-titels op de 100 en 200 vrij maakte de Friezin grote indruk als aanjager van de piepjonge vrouwenestafette 4x200 vrij die voor het eerst in de Nederlandse historie Europees kampioen werd. Niet alleen op fysiek en mentaal vlak heeft Steenbergen veel progressie geboekt, ook vervult ze steeds meer een leidersrol.

Steenbergen won nog nooit een individuele WK-medaille. Is haar tijd nu aangebroken?

Steenbergen zal in Melbourne dikke persoonlijke records moeten zwemmen wil ze in aanmerking komen voor een medaille. Zwemmen op mondiaal niveau is niet te vergelijken met zwemmen op Europees niveau. Zwemsters uit Australië, Amerika, China, Canada en Hongkong domineren al jaren het mondiale zwemmen, zowel op de korte- als de langebaan.

Het belangrijkste doel van Steenbergen op deze WK in klein bad – waarin ze door haar sterke keerpunten goed uit de voeten kan – is het verbeteren van haar persoonlijke toptijden. Zeker op de 100 en 200 vrij is de concurrentie ongekend. Alleen al dit seizoen zijn tien zwemsters op de 100 meter vrije slag sneller geweest dan het persoonlijk record van Steenbergen uit 2021 (51,92). Op de 200 vrij (met een pr van 1.52,75, eveneens uit 2021) geldt dat voor zeven zwemsters.

Wie zijn de grootste concurrenten?

Grote kanshebbers voor de wereldtitel op de 100 vrij zijn titelverdediger Siobhan Haughey uit Hongkong en de Australische zwemsters Emma McKeon en Madison Wilson. Op de 200 vrij zijn dat eveneens Haughey en Wilson, plus de Chinezen Li en Yang en de Canadese Rebecca Smith.

Op papier heeft Steenbergen wellicht de beste kans op een medaille op de 100 meter wisselslag waar de concurrentie wat minder hevig is. Saillant: op deze afstand won Steenbergen als 15-jarige haar eerste individuele medaille: brons tijdens de EK kortebaan in Israël.

Welke Nederlanders kunnen ook opvallen?

Bij de mannen is Caspar Corbeau bijzonder. De 21-jarige schoolslagspecialist is geboren en getogen in de Verenigde Staten. Hij dankt zijn Nederlandse paspoort aan zijn grootouders van vaders kant die naar Californië emigreerden. De zoon van oud-zwemmer Jim Corbeau kende een ijzersterk voorseizoen op de kortebaan. Op zowel de 50 als de 200 meter schoolslag waren dit seizoen wereldwijd slechts vijf zwemmers sneller dan Corbeau.

Een andere schoolslagspecialist in vorm is Tes Schouten (21). De zwemster met de krachtige beenslag voelt zich comfortabeler op de langebaan, maar ze verbaasde dit najaar met een nationaal record op de 200 schoolslag in het 25-meterbad.

Door haar sterke onderwaterfase is Kira Toussaint (28) al jarenlang een belangrijke troef op kortebaantoernooien, zowel individueel als op de estafettes. Toussaint verkaste afgelopen voorjaar naar het Amerikaanse Tennessee waar ze eerder ook al enkele jaren trainde. Het is de vraag hoe ze haar verhuizing en nieuwe trainingsaanpak heeft verstouwd.

In Melbourne doet de overbelaste schoolslagtopper Arno Kamminga niet mee. Wat zijn de verwachtingen van bondscoach Mark Faber?

De hoofdcoach van het Nederlandse topzwemmen zegt dat hij het winnen van medailles in Melbourne ‘minder relevant’ vindt. ‘We hebben een heel jonge ploeg en gaan er heen om een dikke bak te leren en om finales te zwemmen.’

Volgens Faber zijn we in Nederland jarenlang verwend geweest met exceptionele talenten zoals Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo. ‘Zulke talenten staan eens in de zoveel jaar op. De realiteit is dat de weg naar de top voor de meeste zwemmers heel lang is. Ja, Marrit Steenbergen is een exceptioneel talent, maar ook zij heeft tijd nodig.’

Faber kijkt op de WK met extra aandacht naar de vrouwenestafette 4x200 vrij, de gouden revelatie van de EK in Rome. ‘Dat is een ploeg in ontwikkeling waar veel potentie in zit. Ik ben benieuwd of de meiden een stap kunnen maken.’

De bondscoach beschouwt de WK kortebaan als opmaat richting het olympische seizoen. ‘Op 1 maart 2023 begint de olympische kwalificatie. Tot de Olympische Spelen van Parijs hebben we nog twee WK’s langebaan; komende zomer in Japan en in februari 2024 in Qatar. Daar werken we nu al naartoe.’