Trappelend van ongeduld komen de springpaarden uit lockdown

Maikel van der Vleuten in actie met Canisha tijdens Jumping Bonheide in België. Beeld Klaas Jan van der Weij

Idi Utopia steekt haar ranke nek nieuwsgierig om de hoek van de stal. De ‘soms een beetje chagrijnige’ donkerbruine merrie heeft op deze zondag geen last van een slecht humeur. Het paard van Maikel van der Vleuten is blij, want ze mag eindelijk weer springen.

Van der Vleuten kwam door de coronacrisis ruim drie maanden niet in actie. Hij pakte wat achterstallige klussen op, ging met zijn gezin naar de Efteling en Phantasialand, uitjes die de 32-jarige springruiter uit het Brabantse Someren zelden heeft omdat hij bijna altijd op reis is met zijn sportpaarden.

De paardensport was één van de eerste sporten die weer van start kon gaan. Drie weken geleden won Van der Vleuten met zijn toppaard Dana Blue in Saint Tropez meteen de eerste Grand Prix die op de kalender stond. Een week later was hij in Frankrijk weer de beste.

De eerste wedstrijden waren nog zonder publiek. In het Belgische Bonheiden, tussen Antwerpen en Brussel, wordt er van de paardensport genoten alsof er nooit een virus is geweest. Toeschouwers flaneren tussen restaurant en de wedstrijdbak, gehuld in kanten jurken en pastelkleurige overhemden, in de hand een glas rosé. Alleen de bediening in het restaurant draagt een mondkapje.

Van der Vleuten gebruikt het bezoek aan Jumping Bonheiden, een kleinschalig evenement waar ruiters voor iedereen aanspreekbaar zijn en je gewoon een kijkje kunt nemen bij de stallen, om zijn jonge paarden te trainen. Hij heeft vijf paarden mee. Drie jongere paarden, één die terug komt van een blessure en een meer ervaren paard, de 11-jarige merrie ­Canisha, waarmee hij in de Grote Prijs van start gaat.

Dana Blue

Toppaard Dana Blue is thuis om uit te rusten. Van Vleuten is blij dat hij weer kan reizen, dat geldt ook voor zijn paarden. Het is niet goed als ze te lang stilstaan, zegt de springruiter. Als ze de vrachtwagen zien, beginnen ze volgens hem nu meteen enthousiast te trappelen. ‘Als mensen weken binnen zitten, worden ze daar flauw van. Dat hebben paarden ook. Als ze lang thuis zijn denken ze wel eens als we gaan trainen ‘moet ik nou weer’. Hier zien ze nieuwe dingen. Ze zijn meteen blijer en fanatieker. Ze krijgen de wil terug om te springen.’

Van der Vleuten geeft een aai over de neus van Svea-Douch, een schimmel die zijn hand aftast om te kijken of er iets lekkers in zit. Ze staat tegenover haar één jaar oudere zus Sildouch. De zusjes zijn twee jonge talenten waarvan Van der Vleuten hoopt dat ze goede sier hebben gemaakt in België, waar hij vier dagen is geweest.

Zijn inkomen bestaat voor een deel uit prijzengeld, maar de handel is ook belangrijk. In de maanden dat de sport stil lag, kwam minder geld binnen. ‘De handel kan alleen maar doorgaan als wij onze paarden kunnen laten zien. Ik heb hier weer wat mooie rondjes met ze gedaan. Dat wordt allemaal opgenomen. Misschien belt er maandag wel iemand die zegt ‘hey, ik heb je zien springen met dat paard, wil je er iets mee doen, wil je het verkopen?’ Als ze niet springen, komen ze ook niet in beeld.’

De kosten van zijn bedrijf liepen door. Van der Vleuten heeft twintig stallen waar momenteel achttien paarden staan. Die moeten dagelijks verzorgd worden. ‘Ik heb drie man personeel. De paarden moeten er drie keer per dag uit. Eén keer aan de wandelmolen om te bewegen. Eén keer worden ze gereden en ze gaan nog een keer de wei op als het mooi weer is. Dan moeten ze nog allemaal gepoetst en verzorgd worden. En de stal moet schoon zijn. Er komt heel wat werk bij kijken.’

Dana Blue en Tokio

Van der Vleuten lette de laatste maanden iets meer op de uitgaven. ‘Als er een crisis komt, worden mensen ook voorzichtiger in het kopen van paarden. Ik heb geen onnodige aankopen gedaan. We kunnen het wel een poosje uithouden, maar het moet niet te lang gaan duren. Dat geldt voor iedere zelfstandig ondernemer.’

Van der Vleuten komt zondag niet op het podium bij de Grote Prijs met Canisha. De combinatie komt niet vlekkeloos over de hindernissen. Het is geen ramp, de topper waarmee hij naar zijn derde Olympische Spelen in Tokio wil, staat thuis op stal.

De springruiter kan het jaar extra ervaring wel gebruiken voor de nog jonge Dana Blue. Hij denkt dat het olympisch podium reëel is. ‘Ik rij dit paard al vanaf haar zevende. Vroeger wist ik niet of ze dit niveau aan zou kunnen, maar ze blijft me verbazen. Dit paard wil zó graag dat het ook steeds lukt.’