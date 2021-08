Transgender vrouw vertilt zich aan 125 kilo en verlaat Olympische Spelen met boodschap: sport is voor iedereen

Laurel Hubbard in actie op de Spelen. Beeld AP

In Tokio deed de 43-jarige Nieuw-Zeelandse mee in de zwaarste categorie voor vrouwen boven de 87 kilogram, maar ze kwam er in de finale niet aan te pas. Hubbard kreeg de halter in drie pogingen niet goed omhoog en viel vroegtijdig af. Li Wenwen ging er met het goud vandoor. Zij kwam bij het duwen en trekken tot een totaalgewicht van 320 kilo (140 bij het trekken en 180 bij het duwen). De Britse Emily Campbell werd tweede met een totaal van 283 kilo, Sarah Robles uit Amerika won brons met 282 kilo.

In transgenderkringen werd de olympische deelname van Hubbard met gejuich ontvangen, maar er klonk ook kritiek. De Nieuw-Zeelandse gewichthefster deed in haar jeugd bij de mannen mee, waar ze jeugdrecords neerzette. De wereldtop was echter te hoog gegrepen.

Dat veranderde toen ze na haar transitie in 2013 ging meedoen bij de vrouwen. Hubbard hoorde meteen bij de wereldtop. In 2017 won ze een zilveren medaille op het WK. Critici vinden haar deelname bij de vrouwen oneerlijk omdat ze een fysiek voordeel heeft ten opzichte van haar concurrenten.

Voorwaarden

Om kans te maken op een olympisch ticket bij de vrouwen moeten transgenders, die sinds 2004 welkom zijn op de Spelen, aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de richtlijnen van het IOC staat dat de genderidentiteit van iemand die wil meedoen bij de vrouwen, ook vrouw moet zijn. Het geslacht moet vier jaar hetzelfde blijven en mag in de tussentijd niet veranderd worden voor sportief gewin.

Daarnaast stellen de internationale sportbonden hun eigen aanvullende eisen. Bij gewichtheffen moet het testosteronniveau minimaal twaalf maanden voor de eerste wedstrijd onder de tien nanomol per liter blijven. Hubbard voldoet aan die voorwaarden.

Na haar mislukte derde poging om 125 kilo te trekken, maakte Hubbard een hartje met haar vingers naar de mensen in de hal. ‘Natuurlijk ben ik ervan op de hoogte dat mijn deelname met controverse gepaard gaat’, zei ze na de wedstrijd. ‘Ik wil het IOC bedanken voor het volgen van de olympische principes. Sport is voor iedereen. Het is inclusief en toegankelijk voor alle mensen in de wereld.’