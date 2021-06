Transgender atleet schrijft geschiedenis en gaat naar de Olympische Spelen

Laurel Hubbard in 2018 tijdens de Commonwealth Games. Beeld AP

Maandag maakte het Nieuw-Zeelandse olympisch comité bekend dat Hubbard is opgenomen in de olympische ploeg. Ze doet in Tokio een gooi naar de olympische titel bij de zwaarste vrouwen, in de categorie boven de 87 kilo.

Het is, voor zover bekend, de eerste keer dat er een transgender atleet deelneemt aan de Spelen. Hubbard is sinds haar geslachtsverandering in 2013 het middelpunt van een discussie over de deelname van trans-atleten bij vrouwenevenementen. Critici vinden het niet eerlijk dat dit mogelijk is vanwege de fysieke voordelen die dit type transgender personen heeft omdat ze geboren zijn als man.

Hubbard behoorde als man niet tot de wereldtop. Na haar transitie in 2013 was ze wel meteen een van de sterkste vrouwen ter wereld. Hubbard pakte in 2017 een zilveren WK-medaille. Een jaar later kampte ze met rugproblemen waardoor ze dacht dat haar carrière over was, maar ze herstelde, kwam terug op niveau en voldeed nu aan de eisen voor een ticket naar Tokio.

Testosteronniveau

Transgender personen zijn sinds 2004 welkom op de Olympische Spelen, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen om eerlijke concurrentie te behouden. In de richtlijnen van het Internationaal Olympisch Comité staat dat de genderidentiteit van een sporter vrouw moet zijn om bij de vrouwen mee te mogen doen. Dit moet vier jaar hetzelfde blijven en mag niet tussendoor veranderd worden voor sportief gewin. Ook moeten transgender sporters aantonen dat hun testosteronniveau minimaal twaalf maanden voor de eerste wedstrijd onder de tien nanomol per liter blijft. Hubbard voldoet aan al die voorwaarden. Voor geboren vrouwen die als transgender man mee willen doen, zijn er overigens geen restricties. Dit omdat er voor deze categorie geen fysieke voordelen bestaan.

Hubbard zegt dankbaar te zijn voor de ‘nederigheid en vriendelijkheid’ die ze van zoveel Nieuw-Zeelanders heeft gekregen. De voorzitter van het Nieuw-Zeelandse olympisch comité, Kereyn Smith, noemt de deelname van de gewichthefster een ‘historisch moment voor de sport en voor het Nieuw-Zeelandse team’. ‘In ons team heerst een sterke cultuur van manaaki (respect) voor iedereen. We erkennen dat genderidentiteit in de sport een zeer gevoelige en complexe kwestie is die een evenwicht vereist tussen mensenrechten en eerlijkheid op het speelveld’, zei Smith.

‘Een lachertje’

Kritiek is er ook. De Belgische gewichthefster Anna Vanbellinghen vindt het een ‘slechte grap’ dat ze het op moet nemen tegen een concurrent die is geboren als man. Drie weken geleden zei ze tegen de olympische nieuwswebsite Inside the Games dat er sprake is van een oneerlijk voordeel. ‘Het is een lachertje. Iedereen die gewichtheffen op hoog niveau heeft beoefend, weet dat deze specifieke situatie oneerlijk is voor de sport en de atleten’, zei Vanbellinghen, die daarbij benadrukte dat ze de transgendergemeenschap een warm hart toedraagt en dat haar opmerkingen geen persoonlijke kritiek op Hubbard waren.