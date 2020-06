Transfersoap rond Mark Diemers, ondanks crisis

Mark Diemers in duel met Oussama Tannane van Vitesse. Beeld BSR Agency

De spelershandel blijft, crisis of niet. Clubs bezuinigen, profs leveren fors salaris in. Toch willen clubs zo sterk mogelijk aan het nieuwe seizoen beginnen. Dat is het voornaamste uitgangspunt van hun bedrijfsmodel. FC Groningen ontsloeg recent elf werknemers en maakte tegelijkertijd werk van de transfer van Mark Diemers (26), een sterke aanvallende middenvelder met veel loopvermogen, een uitstekende traptechniek, scorend vermogen en ervaring.

‘Ik snap heel goed dat ze zo denken’, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen over de discrepantie tussen ontslagen werknemers en het aantrekken van dure spelers. ‘Maar onze corebusiness is voetbal. Een speler vertegenwoordigt waarde. Spelers vormen het hart van het bedrijf.’ Hoe betere spelers, des te hoger de stand op de ranglijst. ‘En dat levert weer tevreden supporters op, meer tv-geld en meer sponsors.’ Bovendien moest Groningen iets doen, nadat in ruim een jaar spelers als Doan, Reis, Chabot en Sierhuis zijn vertrokken.

Volgens Fledderus was Groningen rond met Fortuna en mondeling ook met de speler, al ontkent Diemers dat zelf. Hij wacht nog even af, want na Groningen meldde het grotere Feyenoord zich, dat driftig op zoek is naar middenvelders.

Had Diemers zijn woord al gegeven aan Groningen, zoals Fledderus beweert? Nee, zeggen Diemers en zijn zaakwaarnemer, omdat een impasse ontstond wie opdraait voor het deel van de transfersom dat Diemers zou ontvangen, als uitvloeisel van zijn contract bij Fortuna. Diemers: ‘Wij zien het anders dan Groningen. Ik wil alleen niemand zwart maken en vind het niet netjes om nu van alles te roepen.’

Hij denkt na en overlegt met zaakwaarnemer en familie. Later deze week valt het besluit wat hij doet. Fortuna was het met FC Groningen eens over de transfer, al biedt Feyenoord dan iets meer voor het afkopen van het contract, dat tot 2021 liep. Diemers was de laatste seizoenen de beste speler bij Fortuna. De transfersom bedraagt ongeveer een miljoen euro.