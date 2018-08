Transferdeadline Engeland verstreken: dure doelmannen, zuinige Spurs en amper een Nederlander te bekennen

Voor het eerst in vijftien jaar heeft een Engelse club geen penny uitgegeven op de zomerse transfermarkt. Tottenham Hotspur, de nummer drie van het afgelopen seizoen, heeft alle vertrouwen getoond in de bestaande selectie. Andere clubs gaven weer miljoenen uit tijdens de ‘ transfer window’ , die donderdagavond vervroegd dichtging in Engeland.

De twee duurste aankopen waren doelmannen: Liverpool legde 72 miljoen euro neer voor Alisson Becker en Chelsea maar liefst 80 miljoen voor de Bask Kepa Arrizabalaga.

Om competitievervalsing te voorkomen hadden de Engelse clubs vorig jaar besloten om alle transfers voor het begin van de eerste speelronde af te ronden. Deze nobele gedachte kreeg geen vervolg op het vasteland, waardoor er in de laatste uren relatief weinig spectaculaire topdeals werden afgesloten. Nieuws maakten vooral de transfers die niet rondkwamen: Ousmane Dembele kwam niet van Barcelona naar Arsenal, ondanks een vermeend bod van 100 miljoen. Atletico Madrid’s sterverdediger Diego Godin bedankte voor Manchester United.

Grote verliezer

Met Manchester United is de grote verliezer genoemd. José Mourinho wilde per se een centrale verdediger van wereldklasse, maar wist niemand aan te trekken en het clubbestuur wilde geen geld uitgegeven aan tweederangs spelers. Grote rivaal Liverpool deed het beter door het keepersprobleem op te lossen en voor relatief weinig geld (14,5 miljoen) de creatieve middenvelder Xherdan Shaqiri over te nemen van het gedegradeerde Stoke City. Gini Wijnaldum krijgt op Anfield concurrentie van Naby Keïta, die voor 58 miljoen van Leipzig kwam.

Chelsea verloor doelman Thibaut Courtois aan Real Madrid en vreest dat Eden Hazard zijn landgenoot zal volgen. Spaanse clubs kunnen tot eind deze maand inkopen doen. Arsenal heeft weinig opzienbarende aankopen gedaan. De voornaamste transfer in Noord-Londen is het vervangen van coach Arsène Wenger door Unai Emery. Tottenham Hotspur’s eigenaar Daniel Levy toonde zijn befaamde zuinigheid door niemand te kopen. De Spurs hadden interesse in Jack Grealish van Aston Villa, maar die club liet de jonge Engelse topspeler en enfant terrible niet gaan. Ook Leicester City wist met succes Harry Maguire te behouden. Manchester United had deze WK-held willen halen.

Spilzucht

Opvallend was vooral de spilzucht van de net gepromoveerde teams. Fulham’s schatrijke eigenaar gaf maar liefst 100 miljoen uit een nieuwe spelers, onder wie de Kameroenees Frank Zamba Anguissa van Olympique Marseille (34 miljoen). Wolverhampton Wanderers, in Chinese handen, sloeg voor 60 miljoen in en kocht onder meer twee spelers van Monaco. De Franse competitie bleek deze zomer een geliefd jachtveld te zijn voor Engelse clubs. Huddersfield Town winkelde eveneens in Monaco, waar het de reeds gehuurde oud-Feyenoorder Terence Kongolo definitief overnam. De reservebank van Barcelona stond evenzeer in de belangstelling bij de Engelse middenmoter.

De van PSV naar Everton verhuisde technisch directeur Marcel Brands wordt in Engeland aangewezen als de grote winnaar van ‘Deadline Day’. Het blauwe kamp in Liverpool reageerde lyrisch op de komst van Richarlison, linksback Digne en spelmaker Gomes. Barcelona leverde ook de Colombiaanse centrumverdediger Mina aan. De laatste klapper voor Everton kwam transfervrij over uit Oekraïne: de 25-jarige linksbuiten Bernard biedt de nieuwe coach Marco Silva nog meer aanvallende opties. ‘The Toffees’ willen eindelijk aansluiting bij de traditionele topteams in de Premier League.

Nederland zwak vertegenwoordigd

In Nederland haalden de Engelse clubs maar een speler: de Amsterdammer Philippe Sandler ging voor een gering bedrag van PEC Zwolle naar Manchester City. Oranje-verdediger Timothy Fosu-Mensah verhuist binnen Londen: van Crystal Palace naar Fulham, maar blijft eigendom van Manchester United. Daley Blind, Davy Klaassen en Jordy Clasie verlaten Engeland terwijl Tim Krul een klasse lager gaat spelen bij Norwich City. Nog nooit is Nederland zo zwak vertegenwoordigd geweest in de Premier League, al verwacht Manchester United veel van de piepjonge Nederlander Tahith Chong.

Vrijdagavond start de Premier League op Old Trafford, waar het geplaagde United speelt tegen Leicester City.