Transfer Hakim Ziyech naar Paris Saint-Germain onzeker door vertraging bij indienen papierwerk

Hakim Ziyech staat op het punt een corner te versturen tijdens Chelsea-Manchester City op 5 januari. Beeld Getty Images

Het is daardoor hoogst onzeker of Hakim Ziyech daadwerkelijk tot het einde van dit seizoen voor Paris Saint-Germain (PSG) gaat voetballen. Volgens Engelse en Franse media heeft Chelsea het benodigde papierwerk niet op tijd ingeleverd. De winterse transferperiode sloot om middernacht.

Ziyech was naar verluidt dinsdag al medisch gekeurd door PSG, dat de 29-jarige Marokkaanse international voor een half jaar wilde huren van Chelsea. Volgens onder meer de Franse sportkrant L’Equipe heeft de Engelse club echter verzuimd om voor middernacht het papierwerk op te sturen. De transfer zou daarom niet doorgaan.

Het leek eerder op de avond allemaal rond. Niet Ajax, zoals menig supporter in Amsterdam hoopte, of een Engelse of Italiaanse topclub, doch het grote Paris Saint-Germain zou Hakim Ziyech (29) uit Dronten verlossen van Chelsea, de club waar hij tweeënhalf jaar voetbalde en nooit een vaste plek in de basis veroverde. PSG dus, dat zijn voorsprong in Frankrijk zag slinken door matige prestaties de laatste weken. De onderhandelingen over de aanvallende middenvelder verliepen uiteindelijk nog moeizaam dinsdag, vanwege de aard van de overeenkomst: huren of kopen. Ziyech was in Parijs en trachtte Chelsea na de keuring te overtuigen hem te laten gaan.

Bij PSG, dat varieert van systeem en soms met twee aanvallers speelt, breekt een interessante tijd aan, ook door de confrontatie met Bayern München in de achtste finales van de Champions League.

Bondscoach Walid Regragui van Marokko liep maandag op zaken vooruit door te spreken over een rol als een ‘soort quarterback’ voor Ziyech, als equivalent uit het American football, waar de quarterback de spelverdeler is die het aanvalsspel deels bepaalt met een snelle, lange worp naar voren. Ziyech combineert inzicht aan techniek, plus de lange pass van de buitencategorie om aanvallers te bedienen. Het is goed mogelijk dat hij die rol bij PSG kan bekleden, als aangever van de veelgeroemde voorhoede.

Creatieve topklasse

De selectie van trainer Christophe Galtier heeft een surplus aan snelheid, creativiteit en inventiviteit in de voorhoede, doch op het middenveld mist de coach soms creatieve topklasse. PSG scoort moeizaam de laatste weken, alsof het WK in Qatar en de inspanningen van de vedetten een deken hebben geworpen over creativiteit en energie.

Hakim Ziyech gaat het Chelsea-shirt waarschijnlijk verruilen voor dat van Paris Saint-Germain. Beeld Getty Images

Galtier ging dinsdag, tijdens de persconferentie voor het duel van woensdag bij Montpellier, in op de situatie. Hij is zoekende naar de juiste bezetting op het middenveld en bovendien kreeg Marco Verratti een rode kaart tegen Stade Reims, afgelopen weekeinde. Galtier verwacht meer inzet, van iedereen. Hij vertelde tevens over de onderhandelingen met Ziyech, maar wilde daarop niet dieper ingaan omdat de besprekingen nog liepen. Hij prees Ziyech ruim drie jaar geleden al uitvoerig, toen Ajax in de Champions League twee keer won van Lille, met Ziyech als uitblinker met een doelpunt en een assist in de uitwedstrijd. Hij bekommerde zich destijds op charmante wijze om een jongen die het veld betrad, door hem te omhelzen. Galtier was toen trainer van Lille.

Bij Ajax en Chelsea, en ook bij de Marokkaanse ploeg, was Ziyech meestal een soort rechtsbuiten met een vrije rol. Volgens Regragui, die reageerde op de berichten in het programma After Foot bij RMC Sport, is hij ook geschikt als middenvelder. PSG speelt vaak met de voorhoede Messi - Neymar - Mbappé.

Niet onomstreden

Ziyechs lange trap met het linkerbeen is fenomenaal. Het internet staat vol filmpjes met bijna achteloos gegeven passes over 30, 40, 50 meter. Ziyech tegen Bayern. Ziyech ook tegen Chelsea, tijdens een bizarre wedstrijd in de herfst van 2019, toen Ajax met 4-1 voorstond op Stamford Bridge en het duel eindigde in 4-4, na rode kaarten voor Joël Veltman en Daley Blind. Het was een van de duels waarop Chelsea afging om hem voor ruim 40 miljoen euro te kopen van Ajax, in de zomer van 2020. Hoewel Ziyech belangrijke doelpunten maakte en onder meer de Champions League, de Europese Super Cup (met een goal tegen Villarreal) en de wereldbeker voor clubs won, was hij geen onomstreden basisspeler. Dit seizoen scoorde hij nog niet één keer. Ziyech betreurde het vervangen van de trainer die hem aantrok, Frank Lampard, door Thomas Tuchel, in januari 2021. Zo speelde hij geen minuut in de finale van de Champions League in 2021, door Chelsea gewonnen van Manchester City.

Ook onder de huidige trainer, Graham Potter, zat hij vaak reserve. Bijkomend voordeel voor Ziyech is dat hij bij PSG kan spelen met de aanvoerder van de nationale ploeg van Marokko, Achraf Hakimi. Beiden hoorden tot de uitblinkers op het WK, als heersers op de rechterflank. Het is toch een goede transferperiode voor de betere spelers van de nummer vier van het WK. De twee toppers van Angers, Azzedine Ounahi en Sofiane Boufal, vertrokken naar Olympique Marseille en Al-Rayyan in Qatar. Sofyan Amrabat, een van de beste controlerende middenvelders op het WK, bleef dinsdag weg van de training van Fiorentina. Hij wil naar Barcelona.