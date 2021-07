Tranen van de normaal onderkoelde Barty vertellen het verhaal van haar Wimbledonzege

Ashleigh Barty laat de tranen de vrije loop. Beeld AP

Als eerbetoon aan Goolagong droeg Barty, ook afkomstig uit een familie met een aboriginal-achtergrond, het hele toernooi een eigen versie van het rokje waarin haar mentor en vriendin in 1971 speelde. Voorzien van dezelfde franje, alsof de tijd op het heilige gras van Londen was teruggedraaid. De tranen na het laatste punt bij de vaak zo onderkoelde Barty vertelden het verhaal.

Voor de nummer één van de wereldranglijst is tennis meer dan een sport. Als rolmodel voor de inheemse bevolking wil ze jongeren met inheemse wortels die dromen van een leven als topsporter inspireren. ‘De outfit van Goolagong is altijd een inspiratie voor mij geweest. Ik hoop dat mijn versie ervan hetzelfde doet bij de nieuwe generatie’, zei ze in de aanloop naar de finale.

Voortvarend begin

Barty begon voortvarend tegen Pliskova. Ze won de eerste veertien punten en leek als debutant in de finale van Wimbledon minder last van plankenkoorts te hebben dan de Tsjechische nummer dertien van de wereld, voor wie het tevens de eerste eindstrijd in Londen was. Pas in de vierde game wist de verliezend finalist van de US Open in 2016 haar eerste punt binnen te halen.

Servicekanon Pliskova had tot de finale al 54 aces geslagen, het meest van alle speelsters, en was pas vier keer gebroken. Barty kreeg het voor elkaar om de eerste drie servicebeurten van haar af te pakken. Sneller dan ooit leek ze zich na Margaret Court en Goolagong tot derde Australische winnares van Wimbledon te kronen.

Barty was dertien jaar toen Goolagong haar voor het eerst in actie zag op de tennisbaan. ‘Ik zei meteen tegen mijn man dat zij alles in huis had om ooit een grote kampioen te worden. En kijk haar nu eens’, zei Goolagong tegenover persbureau AP. Al snel bouwden de twee een innige band op. Kort voor de finale stuurde de inmiddels 69-jarige Goolagong, die Wimbledon in 1980 voor de tweede keer won, haar een bericht: je dromen worden werkelijkheid.

Toch nerveus

Die gedachten maakte Barty ogenschijnlijk nerveus. De winnares van Roland Garros 2019 kon het hoge niveau van de eerste set niet vasthouden, al vond Pliskova een antwoord op haar spel. Met een diepe returns door het midden ontregelde de Tsjechische het spel van Barty. Pliskova knokte zich terug in de wedstrijd en trok de tiebreak naar zich toe.

De door emoties overmande Ashleigh Barty. Beeld EPA

Lange tijd was het onzeker of Barty wel kon deelnemen aan Wimbledon. Op Roland Garros moest ze zich een maand geleden geblesseerd terugtrekken. Maar in Londen bewees de Australische tennisster dat haar gevarieerde spel het beste is met gras als ondergrond. Al maakte ze veel slordige fouten tegen Pliskova.

Zittend voor de televisie in Australië zag Goolagong hoe Barty in de derde set snel uitliep naar een 3-0 voorsprong in games. ‘Ik was heel emotioneel tijdens de wedstrijd’, zei Goolagong. ‘Ik ben trots op hoe ze zich op en naast de baan gedraagt. Ash is als een klein zusje voor me. Haar zege voelt als een overwinning voor de familie.’

Weg gebaand

Barty vertrouwde op haar sterke forehand en viel vaak terug op haar slicebackhand. Ze was op Wimbledon nooit verder gekomen dan de achtste finales, nu besefte ze dat ze dichter bij was dan ooit om in de voetsporen van haar voorbeeld te treden. ‘Evonne is heel speciaal persoon voor mij. Ze heeft de weg gebaand voor jonge inheemse kinderen om in hun dromen te geloven en ze na te jagen. Dat heeft ze ook voor mij gedaan.’

Evonne Goolagong Cawley drie jaar terug tijdens de Australian Open in Melbourne. Beeld REUTERS

Net als Goolagong werkt Barty via de sport aan haar nalatenschap. Ook buiten de baan. Tien jaar nadat ze Wimbledon bij de junioren had gewonnen, beleefde ze op dezelfde plek de grootste zege uit haar carrière. ‘Ik ben Evonne heel dankbaar dat ze haar kennis altijd met mij heeft willen delen. Dat ik deze bijzondere overwinning nu met haar mag delen en mijn eigen weg kan kiezen, is ongelooflijk.’

In aanloop naar Wimbledon had Barty haar inspiratiebron om toestemming gevraagd voor het eerbetoon, in de vorm van het rokje met de franje. Na het winnende punt gingen op het centre court de gedachten dan ook heel even terug naar vijftig jaar geleden.