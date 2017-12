Tranen bij Elis Ligtlee: 'Kan ik het nog wel?'

Niet de enige renner

In zijn analyse van haar uitblijvende prestaties is maar weinig plek voor kwetsuren en liefdesverdriet. Die concentreert zich vooral op één ingrediënt. 'Je hebt haar gezien op de baan. Ze is te zwaar. Met dit gewicht is het onmogelijk om resultaten van wereldklasse te rijden. Het probleem bestaat al heel lang. Ook René is er mee bezig geweest.' Ligtlee was volgens Huck ook al te zwaar toen ze in Rio won. 'Ze had geluk, toen. Iedereen wachtte en wachtte maar en misrekende zich. Op de keirin kun je er nog mee weg komen, maar in de sprint niet. Dan moet je echt snel zijn.' Hij laat in het midden hoeveel kilo's eraf moeten.



Lukt het hem haar te overtuigen van de noodzaak? 'We werken eraan, we hebben er meermaals over gesproken. Ik hoop het. Het is moeilijk de juiste manier te vinden om in haar hoofd te kruipen. Ik weet niet wat het is. Het is alsof ze de werkelijkheid niet onder ogen wil zien. Ja, daar ben ik teleurgesteld over. Als ze lichter wordt, kan ze met haar capaciteiten wereldkampioen worden. Maar we kunnen niet 24 uur per dag met haar bezig zijn. We hebben nog andere renners waar we op moeten letten. Ze moet uiteindelijk zelf haar verantwoordelijkheid nemen.'



Elis Ligtlee pakt intussen haar tas in. Natuurlijk wil ze naar de WK, aan de motivatie ligt het niet. Apeldoorn was het decor voor haar eerste succes bij de elite, toen ze op de EK als 19-jarige zilver greep op de sprint. 'Het komt goed. Ik moet vertrouwen hebben in mezelf. Als ik ga zeggen dat het niet goed komt, komt het ook niet goed.'