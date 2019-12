Trainerscarrousel komt op gang in Premier League

Unai Emery. Beeld Getty

Na het ontslag van Mauricio Pochettino bij Tottenham Hotspur vroeg de Engelse voetbalwereld zich hardop af wie het volgende slachtoffer zou zijn. De verleiding om een manager te ontslaan is alleen maar groter geworden door de drie overwinningen die Pochettino’s opvolger José Mourinho en het nieuwe leven dat hij in de Spurs heeft geblazen. Arsenal besloot het voorbeeld van de Noord-Londense buren te volgen.

Een dag na de 1-2-thuisnederlaag tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League kreeg de Bask Emery te horen dat hij niet meer kon rekenen op het vertrouwen van de Amerikaanse clubeigenaar. De spelers hadden dat al eerder opgegeven. Zij vonden de coach kil en afstandelijk en diens tactische opdrachten onbegrijpelijk, mede door de taalbarrière. Hij was het doelwit van spot in de kleedkamer.

Het ontslag volgende op een reeks van vijf gelijke spelen en twee nederlagen, beginnend met een 2-2 thuis tegen Crystal Palace. In dat duel maakte aanvoerder Xhaka bij zijn wissel opzichtig ruzie maakte met de fans. Dat de Zwitser überhaupt aanvoerder was, begreep niemand behalve Emery zelf. De opvolger van Arsène Wenger heeft nooit kunnen aarden in Engeland en vloog vaak terug naar Baskenland.

Het grote probleem van Arsenal is de gammele verdediging, moet ook interim-coach Fredrik Ljungberg zijn opgevallen zaterdag bij Norwich City (2-2). De Zweed krijgt een kans zich te bewijzen. De club hoopt op een grote naam. Pochettino, Allegri en Ancelotti worden genoemd, alsmede Erik ten Hag en Patrick Vieira. De vraag, vanuit de Premier League, zal het aanbod snel gaan overtreffen op de trainersmarkt.

Bij West Ham United, dat het seizoen goed begon, heeft Manuel Pellegrini twee dramatische maanden achter de rug, maar de spelers schaarden zich achter de Chileen en wonnen op Stamford Bridge met 0-1 van Chelsea. Held was doelman David Martin, die op 33-jarige leeftijd debuteerde. Na afloop liet hij zijn tranen tranen gaan en rende hij naar zijn vader Alvin, een legende bij The Hammers.

In Manchester begint ook Ole Gunnar Solskjaer de druk te voelen na een beschamend verlies tegen Astana (2-1) en een slap gelijkspel thuis tegen Aston Villa (2-2). De nood is hoger bij Everton. Onder Marco Silva koerst de tweede club van Liverpool af op degradatie. Zijn spelers gaven zondag alles in het uitduel tegen Leicester City, dat zich ontpopt als een van de uitdagers van Liverpool.

Silva kon wel door de grond gaan toen The Foxes in blessuretijd de winnende treffer maakten: 2-1. Zijn dagen op Goodison Park, waar hij Ronald Koeman opvolgde, lijken geteld. Uit Watford kwam ondertussen het nieuws dat Quique Flores is ontslagen, 85 dagen na zijn benoeming. Het was de tweede keer dat de Spanjaard bij deze club, de hekkensluiter thans, is weggestuurd.