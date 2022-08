Trainer Van Nistelrooij roemt mentaliteit van ‘deels’ fortuinlijk PSV

Luuk de Jong (m) viert de beslissende 3-2 tegen Monaco. Links van hem juicht een andere hoofdrolspeler: Érick Gutiérrez. Hij kopte PSV een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd de verlenging in. Beeld ANP

Lange tijd leek de ingevallen Érick Gutiérrez de schlemiel van de avond te worden tegen AS Monaco. Met balverlies op het middenveld leidde hij de 2-1 van de bezoekers in. Maar een minuut voor tijd kopte de onverzettelijke Mexicaan PSV alsnog op gelijke hoogte.

De invalbeurt van Gutiérrez stond symbool voor de overwinning na verlenging (3-2), waardoor PSV zich plaatste voor de play-offs van de Champions League. Gedragen door het enthousiasme van het publiek won wilskracht het van voetballend vermogen. ‘Jullie zijn een uitzonderlijk team’, had Ruud van Nistelrooij in de kleedkamer tegen zijn spelers gezegd.

De nieuwbakken coach benadrukte na afloop het karakter van zijn ploeg, maar sloot zijn ogen niet voor het feit dat Monaco de bovenliggende ploeg was. ‘Voetballend gezien hebben we geen voet aan de grond gehad’, zei hij. ‘Op die momenten moet je andere manieren zien te vinden om te winnen.’

Overleven

Dus roemde Van Nistelrooij de mentaliteit van zijn ploeg die kwam bovendrijven toen uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League dreigde. ‘Ik zag het vorig seizoen al toen ze in de bekerfinale een achterstand wegwerkten tegen Ajax. En ook in de Johan Cruijff Schaal draaiden we de wedstrijd om. Deze ploeg kan moeilijke momenten overleven’, zei hij dinsdagavond laat tijdens de persconferentie.

De passie en strijd waarmee PSV de overwinning in de verlenging over de streep trok, kon worden gezien als de weerspiegeling van de speler die Van Nistelrooij was. Gedreven en bevlogen. ‘Karakter, dagelijkse inzet en de manier waarop je met elkaar omgaat vormen voor mij de basis voor een succesvol team.’

De gunstige afloop en euforie in het Philips Stadion verbloemden deels het matige spel van PSV. Onder Van Nistelrooij wil de ploeg via een verzorgde opbouw tot kansen komen. Maar tegen Monaco lukte het - afgezien van de doelpunten van Joey Veerman en Luuk de Jong - nauwelijks om een fatsoenlijke aanval op te zetten. Vaker was PSV de bal na twee of drie passes weer kwijt.

Niet voor niks ging het na afloop vooral over de fraaie reddingen van doelman Walter Benítez, de indrukwekkende tackle van Armando Obispo of de kopballen van De Jong. ‘Dat waren ook acties van het hoogste niveau’, aldus Van Nistelrooij.

De Jong als extra wapen

Met de kopkracht van De Jong heeft PSV een extra wapen, waar het vorig seizoen niet de beschikking over had. De ploeg kwam er voetballend niet aan te pas tegen Monaco, maar wist dat het met lange ballen richting de spits nog een plan B achter de hand had. ‘Het is belangrijk om van elkaar te weten wat ieders kwaliteiten zijn’, aldus De Jong.

Een minuut voor tijd legde hij de bal met zijn hoofd klaar voor Gutiérrez, die van dichtbij raak kopte. In de verlenging kopte hij zelf raak, na een vroege voorzet van Jordan Teze. Precies zoals Van Nistelrooij het bij aanvang van de verlenging had bedacht.

Zo bereikte PSV op haast wonderlijke wijze de play-offs, waarin het tweeluik met het Schotse Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst wacht, als laatste hindernis naar de groepsfase van de Champions League. Van Nistelrooij: ‘Het was niet alleen maar mazzel, maar ook deels wel.’