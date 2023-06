Trainer Van Bommel heeft geleerd van het verleden, is nu onverstoorbaar en relaxed

Mark van Bommel (m) viert de Belgische landstitel met spelers en supporters van Antwerp in het eigen Bosuilstadion. Beeld BELGA

Mark van Bommel is relaxter geworden en redelijk onverstoorbaar, oordeelt zijn schoonvader, Bert van Marwijk, eveneens trainer. ‘Dat vond ik al voor de winst van de beker en het kampioenschap. Mark heeft zich prima ontwikkeld de laatste jaren. Hij is een snelle leerling.’

Van Bommel zelf prees Marc Overmars na de bizarre Belgische ontknoping, met binnen een minuut of zeven Union en Genk als virtuele kampioenen en Antwerp als kampioen van de realiteit. Technisch directeur Overmars bezorgde hem de spelers voor topprestaties en ontnam hem sores rond het elftal. In de opwinding sprak Van Bommel over het relatieve belang van het winnen van titels voor een trainer. ‘De trainer wordt afgerekend op prijzen, maar de trainer is net zo goed als zijn spelers. Wij hebben een goede groep.’

Alleen: de prijs verlicht het gemoed van de trainer en geeft hem het zelfvertrouwen dat hij op de goede weg is. Zoals Arne Slot het kampioenschap van Feyenoord omschreef als een opluchting, krijgt Van Bommel nu meer erkenning als toptrainer. Terwijl hij dat al was, zeker in potentie. Hij diende zijn gewoonten alleen lichtjes aan te passen na ontslag bij PSV en Wolfsburg.

Kras op ziel

Voor Van Bommel blijft het ontslag bij PSV in december 2019 een ‘kras op zijn ziel’. Hij had daarop anderhalf jaar geen baan en werkte ook aan zichzelf. Sterker: hij bezocht de toptrainers Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Willem van Hanegem, Dick Advocaat, plus oud-collega's Ronald de Boer en Ruud Gullit, en vroeg wat eventueel anders kon. Zijn eigen conclusie, bijna twee jaar geleden samengevat in de krant? ‘Op het veld, met de spelers, heb ik het ook bij PSV goed gedaan. Voor al die andere zaken heb je mensen die je kunnen helpen.’ De Boer, nu: ‘Ik zei dat hij niet moest proberen 25 bordjes omhoog te houden, want uiteindelijk zullen dan bordjes vallen. Elk bordje verdient honderd procent aandacht.’

De voormalige middenvelder Van Bommel, altijd een trainer in de dop geweest en als speler kampioen met PSV, Bayern, Barcelona en AC Milan, kon zich beter louter bezighouden met het voetbal zelf. Oefenstof perfectioneren, nadenken over speelwijze en tactiek. Alle andere zaken aan anderen laten, in de veronderstelling dat die anderen doen wat ze moeten doen.

Het clubicoon als voetballer begint vaak als trainer bij zijn eigen club, waar hij met zijn spel de heldenstatus heeft verworven. Dat verschaft hem krediet bij de supporters, terwijl hij nog geen goede trainer is. Giovanni van Bronckhorst zei onlangs over zijn begintijd als trainer bij Feyenoord: ‘Ik kreeg veel inzicht, ook in mezelf. Ik ben nooit bang geweest om iemand als klankbord te hebben.’

Een leerzaam kopje koffie

Hij kreeg een handje hulp van Dick Advocaat, toen het fout dreigde te gaan. Later won hij vijf prijzen. Phillip Cocu liet soms Guus Hiddink opdraven, voor een leerzaam kopje koffie. Frank de Boer zeilde op knappe wijze langs de klippen bij Ajax, midden in de zogenoemde revolutie van Cruijff. Van Bommel, die altijd veel steun heeft aan toptrainer Van Marwijk, liep vast bij PSV, al was zijn eerste seizoen goed. Hij ‘bemoeide’ zich naar het schijnt alleen te veel met het werk van anderen en riep daarmee ergernis op. Van Marwijk: ‘Het is nogal wat voor de oud-topspeler, om vanuit het niets baas te zijn over zestig man, door een aanbieding te accepteren die je eigenlijk niet kunt weigeren. Dat gebeurt vanuit je bubbel, de beschermde omgeving, terwijl op het pad overal valkuilen zijn en alleen het resultaat telt. Clubs moeten die oud-topspelers misschien beter beschermen. Die jongens zijn de top gewend. Ze zijn verbaasd of geïrriteerd door wat ze soms zien. Bij PSV bijvoorbeeld zijn na het ontslag van Mark veel zaken geprofessionaliseerd die hij destijds constateerde.’

Bij Antwerp, met veel Nederlanders in staf en spelersgroep, kwam alles bij elkaar, inclusief een portie geluk dat iedere trainer nodig heeft. Geluk dat ook verpakt zat in het schot van Toby Alderweireld in de 94ste minuut, of in Noa Lang van Club Brugge die op het andere veld nog zin had om te voetballen en Union de kampioenskansen ontnam.

Van Bommel had een plan voor de slotfase, met Alderweireld naast Vincent Janssen in de spits. ‘Maar de factor geluk was 99.’ Dat geluk ontbeerde hij bijvoorbeeld in maart 2019, toen het beste Ajax van de laatste jaren moest winnen van PSV om nog een kans te behouden op de titel. PSV miste op 1-1 tegen tien man een kans of drie, waarna Ajax een strafschop kreeg na ingrijpen van de VAR. Weg titel voor Van Bommel.