Trainer Slot heeft van Feyenoord in recordtempo een vrolijk geheel gemaakt

Guus Til (nr. 26) heeft Feyenoord op een 1-0-voorsprong gezet en viert dat samen met zijn ploeggenoten. Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Mooi waren de doelpunten van Guus Til en Bryan Linssen, die zijn honderdste treffer in de eredivisie omlijstte met een technisch volmaakt hakje achter het standbeen. Tien minuten voor tijd werd het nog spannend toen Joey Veerman de bal fraai in de bovenhoek krulde. Even later maakte een kopbal van Til aan alle onzekerheid een eind.

Feyenoord klom naar de vierde plek, met nog een wedstrijd tegoed en evenveel puntenverlies als nummer twee PSV. Dat deed Slot tot nu toe, in tegenstelling tot zijn collega Roger Schmidt bij PSV, veelal met een vast basiselftal. Met patronen die steeds beter zichtbaar worden, al voetbalde Feyenoord soms slordig tegen Heerenveen.

Waar Erik ten Hag bij Ajax een schaduwelftal kan opstellen dat zou meestrijden om de prijzen, en ook PSV flink investeerde in de breedte van de spelersgroep, moet Slot het naar eigen zeggen doen met misschien wel de smalste Feyenoordselectie in de hele clubgeschiedenis.

Maar de versterkingen die ­Feyenoord haalde, bleken tot nu toe stuk voor stuk een schot in de roos. Tegen Heerenveen stonden Marcus Pedersen, Gernot Trauner, Guus Til en Alireza Jahanbakhsh in de basis. Maar misschien is Slot wel de belangrijkste aanwinst.

Cynisme verdreven

Het is de coach gelukt om het cynisme uit Rotterdam te verdrijven. Waar vorig seizoen nog een deken van chagrijn over de ploeg lag, heeft Slot er in recordtempo een vrolijk geheel van gemaakt. Een elftal dat onverschrokken ten aanval trekt. Al bewees Feyenoord in de gewonnen topper tegen PSV (0-4) dat het ook goed kan verdedigen.

De Rotterdammers mogen onder Slot dan attractief voor de dag komen en de bal graag in bezit hebben. Voor de coach is het vooral van belang wat zijn ploeg doet als zij de bal niet heeft. Dan wil hij dat zijn spelers de tegenstander opjagen, om de bal snel weer in bezit te hebben. Opgejut door de fanatieke aanhang achter het doel joeg Linssen een aantal keer door tot op de doellijn bij Heerenveen-keeper Erwin Mulder.

Een ijzeren conditie is vereist. Spelers met een extra long zijn geen overbodige luxe, zoals Jens Toornstra en Til. Laatstgenoemde stond na een kwartier aan het einde van een vlotlopende Feyenoord-aanval, al speelde de thuisploeg na een energieke beginfase allerminst groots voor de rust.

Opgefrist

In de treffer van Til was veel van het opgefriste Feyenoord terug te zien. Niet alleen omdat nieuwelingen Pedersen, Jahanbakhsh het voorbereidende werk verrichtten en de van Spartak Moskou gehuurde Til de lage voorzet binnen schoot. Nog meer omdat Pedersen als rechtsback weer mee ten aanval trok en middenvelder Til op het goede moment in het strafschopgebied opdook. Precies zoals Slot het graag ziet.

Pedersen ontpopt zich steeds meer tot een revelatie in de Kuip. De Noorse back die zondag tegen PSV nog op een brancard met een hoofdblessure werd afgevoerd, denderde woensdagavond onder het felle kunstlicht vertrouwd over de rechterflank. Feyenoord betaalde ongeveer een miljoen euro voor de 21-jarige verdediger. Omdat technisch directeur Frank Arnesen sowieso met een nagenoeg lege portemonnee de markt op moest.

Het is de vraag hoelang Feyenoord het energieke spel, uitgevoerd met passie, kan volhouden dit seizoen, zeker zolang de ploeg van Slot ook actief is in Europa en het bekertoernooi. Wanneer wedstrijden elkaar in hoog tempo opvolgen. Eén in het weekend en een doordeweek. En dat met een smalle selectie.

Fraai was het hakje waarmee Linssen na rust Feyenoords voorsprong verdubbelde. De spits die eigenlijk geen spits is maakte alweer zijn vijfde doelpunt dit seizoen. Veerman deed kort voor tijd nog iets terug, maar kon niet voorkomen dat Til met een kopbal de eindstand op 3-1 bepaalde.