Trainer Schmidt tovert weer met PSV-selectie

Doneyell Malen kapt de bal weg bij Django Warmerdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Roger Schmidt houdt er een opvallend wisselbeleid op na bij PSV. Ook tegen FC Utrecht deinst de Duitse trainer er niet voor terug zijn sterspelers vroegtijdig naar de kant te halen. Vanaf de bank zien Mario Götze, ­Donyell Malen, Philipp Max en Mohamed Ihattaren hoe PSV met kunst en vliegwerk een ­benauwde overwinning boekt: 2-1.

Het is niet voor het eerst dat Schmidt zijn beste spelers wisselt of vanaf de bank laat beginnen. Tegen Sparta gaf hij acht vaste krachten rust en vorige week tegen Heerenveen haalde hij bij een gelijke stand Ihattaren, Malen, Götze, Max en Cody Gakpo ruim voor het laatste fluitsignaal eruit. Schmidt: ‘Op dit moment is het de beste manier om wedstrijden te winnen.’

De vele wisselingen druisen in tegen de overtuiging van de coach. In zijn eerder dit jaar verschenen Das Buch eines Trainers zegt hij geen voorstander te zijn van rouleren. Maar bijzondere omstandigheden dwingen hem daar naar eigen zeggen toe in zijn eerste half jaar als trainer van PSV. Met het overvolle programma en een coronagolf in de ­selectie wil hij zijn spelers beschermen tegen overbelasting.

‘Ik weet meer van de spelers dan de mensen van buitenaf’, zegt Schmidt. ‘Niet omdat ik beter ben, maar omdat ik inzicht heb in hun data en gesprekken met ze voer. Daardoor is het voor mij makkelijker om keuzes te maken. Het is niet zo dat ik ze eruit haal omdat ik de wedstrijden niet wil winnen.’

Sterspeler

Voor Schmidt is de term sterspeler een vloeibaar begrip. Hij vindt zijn wisselspelers op 100 procent beter dan zijn basiskrachten op 60 procent. Ook in de fase dat PSV tegen Utrecht onder druk staat, is hij ervan overtuigd dat Yorbe Vertessen, de 19-jarige debutant, meer gevaar sticht dan de moegestreden Malen, die teleurgesteld het veld verlaat. ‘Ik denk dat we niet beter gaan spelen als ik de spelers niet wissel in de laatste twintig minuten.’

Schmidt kijkt naar de lange termijn. In januari wachten de toppers tegen Ajax (de achterstand bedraagt maar drie punten), Feyenoord en AZ en dinsdag ­b­egint het bekertoernooi pas. Ook is zijn ploeg na de winterstop nog actief in de Europa League. Juist dan wil de coach kunnen terugvallen op de slimme passes van Götze, doelpunten van Malen en eindeloze sprints langs de zijlijn van Max. ‘We willen al onze doelen behalen, ook in een moeilijk seizoen.’

Schmidt benut zijn brede selectie optimaal. De ingevallen Vertessen is ­tegen Utrecht de dertigste speler op wie hij dit seizoen in de eredivisie een beroep doet. Geen enkele andere ploeg gebruikte zoveel spelers. Ajax-coach Erik ten Hag stuurde 26 verschillende spelers het veld in, Dick Advocaat maakte bij Feyenoord tot nu toe gebruik van 25 spelers. AZ, dat eveneens werd getroffen door een coronagolf, deed het met twintig verschillende namen.

Het heeft er mede voor gezorgd dat Schmidt tot nu toe – al dan niet gedwongen – nauwelijks zijn sterkste ­basisteam het veld in heeft gestuurd. In de twintig officiële wedstrijden ­(Europa League en eredivisie) die PSV dit seizoen speelde begon hij met zestien unieke opstellingen. Al komt het team waarmee hij tegen Utrecht begint akelig dicht in de buurt van het sterkst mogelijke elftal – als het dat al niet al is.

Voorin vormen de fijnbesnaarde Götze, Ihattaren, Gakpo en Malen een roterend kwartet dat de verdediging van Utrecht moet ontregelen. Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario zijn de ­cipiers op het middenveld. En onvermoeibare Denzel Dumfries en Max vervullen als opkomende backs een belangrijke rol in het systeem van Schmidt.

Maar tegen Utrecht is het hogesnelheidsvoetbal dat Schmidt voor ogen heeft geen moment te zien. De bezoekers worden te weinig onder druk gezet, het baltempo ligt te laag en passes over een paar meter komen niet aan. Al gaat PSV met een comfortabele voorsprong de rust in.

Controle zoek

Na een halfuur laat Malen een vleugje van zijn klasse zien als hij de bal achter het standbeen voorbij doelman Maarten Paes hakt. Niet veel later glinstert de verbleekte ster van Ihattaren voor even als hij de bal vanaf de rand van het strafschopgebied met veel gevoel in de bovenhoek krult. Maar in de tweede helft verliest PSV de grip op de wedstrijd, nog voor Schmidt zijn ­belangrijke spelers wisselt.

Twintig minuten voor tijd scoort ­Mihoun Mahi uit een van de vele kansen die Utrecht creëert. Met zijn schoenen tegen de zijlijn gedrukt pept Schmidt zijn spelers nog maar een keer op. ‘Het was een moeilijke wedstrijd waarin we niet het spel konden spelen dat we willen spelen.’

Al gaat het na afloop vooral om de opzienbarende wissels. Schmidt: ‘Het zijn speciale omstandigheden en het is allemaal niet zo makkelijk.’