Trainer Schmidt speelt met vuur, maar PSV weet in de slotfase toch te winnen

PSV heeft nieuw puntenverlies moeizaam voorkomen. De thuiswedstrijd tegen Vitesse eindigde in 3-1 door doelpunten van Donyell Malen en Mario Götze. Die laatste scoorde twee maal in de slotfase.

Spelers sparen of niet, dat was de centrale vraag bij PSV - Vitesse. Beide ploegen zijn het winnen behoorlijk verleerd en ogen wat afgepeigerd dit jaar na in 2020 nog nadrukkelijk in de slipstream van Ajax te hebben verkeerd. PSV-coach Schmidt deed het wel, hij liet vijf basisspelers op de bank beginnen. Vitesse-trainer Letsch deed het niet, zijn twee gezichtsbepalende spelers startten ondanks lichte kwetsuren.

PSV won van Vitesse met 3-1, en blijft zo de dans der achtervolgers leiden. Maar pas nadat vier van de vijf gespaarde PSV-spelers na rust in allerijl het veld inkwamen om de schade van een dramatische eerste helft te herstellen. Het duurde bovendien tot vier minuten voor tijd eer PSV voor het eerst op voorsprong kwam.

Letsch kon geen kwaliteitsspelers als Malen, Max, Götze en, in mindere mate, Thomas inbrengen, hij begon met zijn azen Bazoer en Tannane, waarop hij zijn ploeg volledig heeft afgestemd. Vooral Tannane, die kampt met een hardnekkige hamstringblessure, oogt niet fit en chronisch chagrijnig bovendien. Veel meer dan dat hij verfijnde passes verstuurde, schudde hij mismoedig zijn hoofd.

Tannane en Bazoer, acterend met een pijnlijke pols, spelen een soort pleintjesvoetbal, met aardige trucjes en veel alles-of-niets-ballen, maar ze hebben ook te lange rouwmomenten als iets bij henzelf of een ander niet lukt. Ze sjokken terug, daartoe in staat gesteld door nijvere ploeggenoten en een systeem (5-3-2) waar tegenstanders lang geen raad mee wisten.

Geniale flitsen

Ze hadden ook gisteren hun geniale flitsen. Bazoer, die op een slippertje na goed speelde, lanceerde kort voor rust met een van zijn kenmerkende dieptepasses spits Broja leidend tot een strafschop door een overtreding van PSV-middenvelder Gutiérrez. Zo leek het althans, maar scheidsrechter Kuipers bedacht zich op aanraden van de VAR en gaf een vrije trap net buiten het strafschopgebied. Die ramde Tannane hard in de hoek, maar PSV-doelman Mvogo redde knap. In de rebound raakte Tannane de paal. Een sleutelmoment, want het had 0-2 kunnen worden en een rode kaart voor PSV’er Gutiérrez bovendien.

Gutiérrez was met Viergever, Baumgartl, Fein en Vertessen een kans gegund door Schmidt. ‘Ik moet goed voor mijn spelers zorgen, ze fit houden. Ik start met spelers die fris zijn en het verdienen te spelen,’ verklaarde Schmidt zijn opstelling vooraf.

PSV speelde donderdagavond in Griekenland nog tegen Olympiakos voor de Europa League, en moet tegen dezelfde opponent komende donderdag een 4-2 achterstand wegwerken om drie dagen later tegen Ajax aan te treden.

Het kwintet mist wedstrijdritme dan wel zelfvertrouwen en moest ook nog in een ander systeem aantreden. Het 5-3-2 van Vitesse was gespiegeld, maar dat bleek zo eenvoudig niet.

Slap kopduel

Al in de derde minuut kwam Baumgartl, die na een grote fout tegen Olympiakos ‘onzeker was’ volgens Schmidt, tegenover twee man te staan. Met een slap kopduel leidde de verdediger ook de vroege 0-1 van Broja in. De spits kon op aangeven van Dasa in alle vrijheid inschieten. Het is een bekend probleem van een ploeg die ineens met drie centrumverdedigers speelt. Alle drie denken ze: een ander pakt die spits pakt wel. Scherpte ontbrak ook later nog bij Rosario die tussen Baumgartl en de pas net weer fitte Viergever stond opgesteld. Broja pikte zijn terugspeelbal af, glipte voorbij Mvogo, maar trof de paal.

Met bijna alle bekende gezichten en in het vertrouwde 4-2-2-2-systeem lukte het PSV na rust wel om Vitesse onder druk te zetten en veel meer kansen te creëren. Het is echter onvoorstelbaar hoe matig PSV is in afwerken, zo bleek ook een week eerder tegen ADO. Malen gaf na 65 minuten het goede voorbeeld, in de slotfase tweemaal gevolgd door Götze. Malen, vorig seizoen thuis vijfmaal scorend tegen Vitesse, was niet moe, zei hij na afloop. ‘Maar de trainer managet ons. Vandaag pakt het goed uit. Dat is goed toch?’

Simpel gesteld is dat zo. Maar dat Schmidt, wiens aanpak toch al onder druk staat bij veel PSV-fans, met vuur had gespeeld, bleef hangen in Eindhoven. De Duitse coach meende echter dat PSV zeker niet gewonnen zou hebben als hij met al zijn basisspelers was begonnen. ‘Al kun je dat nooit bewijzen. Maar je ziet dat Dumfries, Rosario en Sangaré helemaal kapot waren na afloop. Het is voor ons continu monitoren hoe spelers ervoor staan, door ervaring en data. We hebben blessures en een corona-uitbraak gehad, een jonge ploeg, een superdruk programma. Het is beter om op het laatst, als het verschil wordt gemaakt, vijf frisse spelers te hebben.’

Landgenoot Letsch, die uit dezelfde (Red Bull Salzburg-)school komt als Schmidt, claimde dat Vitesse voor rust de knock-out had moeten uitdelen. ‘Als je dan niet vaker scoort, win je hier niet. Daarvoor kan PSV teveel kwaliteit inbrengen.’

Net als Schmidt hoopt hij een ommekeer te hebben aanschouwd. ‘We moesten met een reactie komen, maakten fouten, maar kunnen trots zijn op hoe we speelden.’