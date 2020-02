Trainer Ron Jans neemt ontslag bij Cincinnati na beschuldigingen racisme

Ron Jans. Beeld AP

De 61-jarige Jans zou bij het meezingen in de kleedkamer het woord ‘nigger’ hebben gebruikt. In afwachting van verder onderzoek besloot Jans aanvankelijk zijn taken neer te leggen. Hij heeft nu ontslag genomen, meldt Cincinnati.

‘Toen tijdens het onderzoek enkele feiten naar voren kwamen, bood Ron zijn ontslag aan’, legt voorzitter Jeff Berding uit. ‘We hechten er veel belang aan dat iedereen bij onze club zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Raciale en culturele diversiteit is een belangrijk onderdeel van wat voetbal zo speciaal maakt. Dat geldt voor iedereen bij de club, van onze kleedkamer tot aan de kantoren en voor onze fans.’

Yoann Damet is voorlopig aangesteld als interim-trainer. Directeur Gerard Nijkamp gaat op zoek naar een nieuwe hoofdcoach.

Jans was sinds augustus vorig jaar hoofdtrainer van Cincinnati, dat zijn ploeg eerder deze maand versterkte met Jürgen Locadia en ook belangstelling heeft voor Siem de Jong, de aanvallende middenvelder van Ajax.

De trainer uit Zwolle erkende afgelopen weekeinde al dat hij ‘onhandig’ was geweest. ‘Ik ben inderdaad wat onhandig geweest door een stukje tekst mee te zingen’, zei hij. ‘Maar nu wordt van iets onhandigs iets heel groots gemaakt. Ik heb zelf veel hiphopnummers in mijn playlist staan. Maar het nummer dat in de kleedkamer werd afgespeeld kende ik niet. Ik voel me niet schuldig. Want ik ben geen racist. Wat ik heb gedaan is in Amerika toch enigszins onhandig.’