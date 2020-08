Trainer Roger Schmidt kneedt verder aan aanvalsmachine PSV

PSV oefent in Duitsland tegen SC Verl. Beeld Eva Plevier

Flarden van de aanvalsmachine die Roger Schmidt van PSV wil maken zijn zaterdag te zien. Na de eerste oefenzege (0-3) tegen SC Verl, dat uitkomt op het derde niveau in Duitsland, blikt de 53-jarige nieuwe Duitse trainer tevreden terug. Over het hele veld jagen PSV’ers in het babyblauwe uittenue bij tijd en wijle op hun tegenstander. Al oogt het bij momenten nog onwennig.

De krachtmetingen met Verl en zondag met KFC Uerdingen (opnieuw 3-0), dat eveneens uitkomt op het derde niveau in Duitsland, zijn het slotstuk van een zevendaags trainingskamp dat PSV afgelopen week in het Duitse Marienfeld belegde. In de verzengende hitte boetseerde Schmidt verder aan zijn veel geroemde voetbalfilosofie die hij in Eindhoven wil inpassen: de bal zo snel mogelijk veroveren en meteen ten aanval trekken.

Het moet de club, na een tegenvallend seizoen waarin het trainer Mark van Bommel ontsloeg en als vierde eindigde in de competitie, een nieuw gezicht geven. Dieptepasses voor breedtepasses. En bij balverlies niet achteruit, maar vooruit lopen. Het is een trendbreuk met de meer behouden manier van voetballen de afgelopen jaren.

‘We hebben tijdens het trainingskamp geprobeerd de manier van denken van de spelers te veranderen’, zegt Schmidt, die geïnspireerd raakte door zijn landgenoot en Liverpool-trainer Jürgen Klopp. ‘Dat doe je door ze te overtuigen dat het mogelijk is wat we willen. Uit ervaring weet ik: spelers zijn in staat deze manier van voetballen uit te voeren als ze begrijpen wat we bedoelen en het juiste gevoel erbij hebben.’

Bal veroveren

Tijdens de trainingen zijn alle vormen gericht op het spel dat Schmidt wil gaan spelen: de intensiteit is hoog en altijd is het de bedoeling om de bal zo snel mogelijk te veroveren dan wel vooruit te spelen. Vanaf een verhoging wordt elke training op beeld vastgelegd, zodat hij spelers achteraf met eigen ogen kan laten zien wat goed gaat en wat niet. ‘Hij is niet langdradig van stof, maar wel heel duidelijk’, zegt Sam Lammers.

De spits las en hoorde de afgelopen weken veel verhalen over extreem lange dagen en zware trainingen. ‘We trainen hard, inderdaad. Ik heb van meerdere jongens gehoord dat ze spierpijn hebben, maar dat is normaal op een trainingskamp en was voorgaande jaren ook zo. Alleen trainen we nu iets andere vormen: qua duur misschien korter, maar met een hogere intensiteit.’

Jagen

De intenties worden tijdens de eerste oefenwedstrijd meteen duidelijk. In het knusse stadion van SC Verl, waar maximaal 300 toeschouwers aanwezig mogen zijn, jaagt PSV de tegenstander vanaf het begin af, al wordt ook zichtbaar hoeveel ruimte PSV met de extreme manier van spelen weggeeft als de onderlinge afstemming niet klopt. ‘In het begin waren we zoekende’, zegt aanvoerder Denzel Dumfries na afloop.

Na twintig minuten ziet Schmidt bij flarden terug wat hij met zijn ploeg voor ogen heeft. Ballen worden op de helft van de tegenstander veroverd en in balbezit zoekt PSV de kortste route naar het doel. Het Engelse 18-jarige talent Noni Madueke, die de hele week al een sterke indruk maakt, scoort drie keer. Schmidt: ‘Dat verrast mij niet. Op de training maakte hij ook al veel doelpunten.’

De komst van de Duitse trainer en nieuwe technische staf heeft in Eindhoven gezorgd voor een frisse wind. Na het echec van vorig seizoen besloot de club drastisch van koers te wijzigen. Alleen zo zou afgerekend kunnen worden met het verleden. Het moet van PSV weer een serieuze titelkandidaat maken.

Geen nieuwe spelers

Waar buiten het veld weinig nog doet denken aan vorig seizoen, is op het veld vooralsnog veel bij het oude gebleven. PSV trok nog geen enkele nieuwe speler aan, terwijl het team schreeuwt om een dynamische middenvelder en een linksback niet voorhanden is. De club kan het zich niet permitteren weer zonder linksback aan de competitie te beginnen. Vorig seizoen diende middenvelder Michal Sadilek lange tijd als noodverband.

‘Ons team is nog niet compleet. Het is een beetje ongebruikelijk dat we na drie weken in de voorbereiding nog geen nieuwe speler hebben’, zegt Schmidt. ‘Maar ik zie er ook de voordelen van in. Ik heb nu de kans om de spelers die er wel zijn, nog beter te leren kennen. Het is toch anders dan wanneer je ze op een video ziet.’

PSV begint het seizoen op 13 september tegen het FC Groningen van Arjen Robben. Schmidt heeft nog ruim een maand om zijn aanvalsmachine gesmeerd te laten lopen. ‘Ik ben tevreden over de progressie die we tot nu toe hebben geboekt. Tijdens de wedstrijd wilde ik terugzien waar we de hele week op hebben getraind en dat heb ik gezien.’