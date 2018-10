Trainer Lokeren gearresteerd in fraudeschandaal Belgisch voetbal

Het fraudeschandaal in het Belgische voetbal breidt zich verder uit. De politie heeft maandag de coach van Lokeren aangehouden. Trainer Peter Maes wordt dinsdag voorgeleid. Dit meldt het Belgische persbureau Belga.

De opgepakte trainer van Lokeren, Peter Maes, in juli van dit jaar. Beeld BELGA

De arrestatie zou verband houden met het onderzoek naar het witwassen van geld en matchfixing, waarvan voetbalmakelaar Dejan Veljkovic wordt verdacht. Veljkovic is de zaakwaarnemer van Maes.

Lokeren, dat op de een na laatste plaats staat in de Belgische competitie, is een van de clubs waar de Belgische politie begin deze maand onderzoek verrichtte naar mogelijke fraude. In het kader van het onderzoek ‘Propere Handen’ werden toen 29 personen opgepakt.

Onder hen waren voetbalmakelaars, bestuursleden en scheidsrechters. Behalve Maes zit ook de trainer van landskampioen Club Brugge, de Kroaat Ivan Leko, in de beklaagdenbank. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van geld.

Het schandaal wordt door sommigen gezien als een smet voor het Belgische voetbal, juist nu het nationale elftal internationaal bewondering oogst. Beeld ANP

Betalingen achtergehouden

In totaal zijn er twintig personen door justitie aangemerkt als verdachte. De politie stuitte tijdens het onderzoek, dat vorig jaar begon, op aanwijzingen dat in het vorige seizoen wedstrijden werden beïnvloed. Ook zouden sommige betalingen niet zijn gemeld aan de belastingdienst. Het ging hier onder andere om commissies bij transfers en beloningen van trainers en spelers.

Tot de aangehouden personen behoren ook Olivier Somers, hoofdaandeelhouder van KV Mechelen en Thierry Steemans, financieel directeur van deze club. Zij worden verdacht van drie delicten: witwaspraktijken, corruptie en betrokkenheid bij een criminele organisatie.

Een scheidsrechter, Bart Vertenten, wordt verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie en corruptie. Twee makelaars, Karim Mejjati en Dragan Siljanoski, zouden geld hebben witgewassen. Ook werden drie voetbaljournalisten opgepakt, van Het Laatste Nieuws en het Mediahuis.