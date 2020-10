Trainer Koeman geniet van beste Barcelona onder zijn leiding

Lionel Messi schiet een penalty binnen. Beeld Getty Images

Ousmane Dembélé en Lionel Messi tekenden voor de doelpunten van Barcelona. Middenvelder Frenkie de Jong speelde in het centrum van de defensie na het uitvallen van Ronald Araujo. ‘We zitten dun in de centrumverdedigers’, zei Koeman. ‘Maar ik vond dat Frenkie het goed deed. Hij heeft daar bij Ajax ook gespeeld.’

Koeman was ook positief over Antoine Griezmann, de Fransman die hij zaterdag nog passeerde voor de verloren topper tegen Real Madrid (1-3). ‘Hij raakte helaas de tweemaal de paal maar bleef hard werken. Hij had ook echt pech bij het afwerken. Positief is dat hij kansen blijft creëren.’

Álvaro Morata, de spits van Juventus, zag maar liefst drie doelpunten afgekeurd wegens buitenspel. Koeman was als vanzelfsprekend content met de Nederlandse arbitrage onder leiding van arbiter Danny Makkelie en met videoscheidsrechter Kevin Blom ‘Het was in alle gevallen buitenspel’, zei hij ‘De beslissingen van de VAR waren terecht. We hebben weer kunnen zien hoe de video-arbitrage belangrijk kan zijn, namelijk bij buitenspelsituaties.’

Trainer Ronald Koeman. Beeld UEFA via Getty Images