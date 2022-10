Trainer Cocu is ‘hard en zacht’ begonnen bij Vitesse en heeft laatste plaats weer verlaten

Gabriel Vidovic van Vitesse wordt achtervolgd door spelers van Cambuur. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Ruim 25 uur stond de ploeg van Phillip Cocu, tweemaal verkozen tot trainer van het jaar, laatste in de eredivisie. Toch is de 51-jarige Vitesse-coach ‘nooit nerveus geweest’, vertelt hij zaterdag tegen middernacht staand naast een aftandse dug-out in het inmiddels lege, nauwelijks verlichte Cambuur-stadion.

De trainer die PSV driemaal kampioen maakte en liet overwinteren in de Champions League is sinds drie weken werkzaam als hoofdcoach van het zieltogende Vitesse. Daarmee verloor hij direct op tamelijk ontluisterende wijze van FC Twente en Fortuna Sittard. Door de remise van concurrenten Volendam en Emmen op vrijdag donderde Vitesse, normaliter subtopper, naar het onderste treetje van de ranglijst.

De druk stond er zaterdagavond in Leeuwarden daarom duimendik. Wat volgde was een overtuigende 3-0- zege op Cambuur waardoor Vitesse weer twee plekken steeg. Met pretoogjes vertelt Cocu wat hij voor de wedstrijd tegen zijn ploeg had gezegd. ‘Jongens we hebben hem effe aangeraakt, we hoeven niet meer naar beneden te kijken. The only way is up.’

Laatste staan kan zelfs beter zijn dan daar net boven hangen, doceert Cocu. ‘Er is een soort angst die je dan kan hebben. Dat je denkt: oei, het komt dichterbij. Maar hé, heb ik vanmiddag gezegd, je ziet dat er niets verandert in de wereld. Wij moeten nog steeds tegen Cambuur spelen, en we hebben alleen invloed op hoe wij gaan spelen.’

Oppermachtig

Dat ging dus goed. Vitesse was zelfs ‘oppermachtig’ vond Henk de Jong, trainer van Cambuur, dat twee weken geleden nog toenmalig koploper PSV met 3-0 naar huis stuurde.

Verslagen zaten de Vitesse-spelers vorige week nog in de kleedkamer nadat tegen Fortuna Sittard een voorsprong was weggegeven, waarna de boel totaal in elkaar zakte. Cocu gaf zijn spelers een baaldag om ze daarna weer op te rapen. ‘De trainer is hard en zacht. Hij is positief, maar vindt dat we meer van onszelf en elkaar moeten eisen op de training,’ zegt middenvelder Sondre Tronstad. ‘Je moet uit de cirkel breken dat je medelijden hebt met jezelf, zegt dat alles shit is en elkaar de schuld gaat geven. Het gevoel werd vorige week steeds beter.’

Tronstad, doelpuntenmaker tegen Cambuur, is een van de weinige spelers die erbij was toen Vitesse twee jaar geleden vierde werd en vorig seizoen overwinterde in Europa. Eigenaar Oyf, die de grote tekorten afdekte, vertrok echter, zoals zoveel Russische oligarchen uit het internationale voetbal verdwenen na de Russische invasie in Oekraïne. In de zomer volgde een grote uittocht. Liefst vijf belangrijke basisspelers (Doekhi, Bazoer, Openda, Dasa, Rasmussen) gingen voor niets weg, omdat ze transfervrij of gehuurd waren. Er kwam geen enkele speler van naam voor terug. Pas na het sluiten van de transfermarkt werd bekend dat de Amerikaanse Common Group Vitesse wil overnemen.

Trainer Thomas Letsch wisselde Vitesse na zeven duels in voor VfL Bochum. Cocu stapte vrij verrassend in, hij had eerder andere opties afgezegd. Cocu was na zijn succesvolle periode bij PSV vlot ontslagen bij Fenerbahçe en na anderhalf jaar ook bij het Engelse Derby County. Generatiegenoot Frank de Boer, een trainer met een vergelijkbare status, werd na twee ontslagen bondscoach bij het Nederlands elftal. Cocu over die vergelijking: ‘Iedereen heeft zijn eigen pad. Ik heb me nooit ergens naartoe laten sturen, maak mijn eigen keuzes. Ik heb bij Vitesse gespeeld, een hele mooie tijd gehad. Ik wil graag meehelpen om de club terug te brengen waar die hoort.’

Koploper of hekkensluiter

Hij ziet geen wezenlijk verschil in het werken bij een koploper of een hekkensluiter. ‘Of het nou boven- of onderin is, het is sowieso anders om tijdens een lopend seizoen binnen te komen bij een groep die je niet hebt samengesteld.’

Cocu pakte tegen Cambuur terug op een 4-3-3-systeem waar Letsch 5-3-2 tot kunst verhief. ‘Dat moet allemaal in versneld tempo. Maar na de laatste training zeiden de spelers tijdens een lang gesprek: we zien echt een verschil met de week ervoor. Daarom ben ik blij met deze winst. Als je niet wint, krijg je een ander gevecht.’

Zijn ambities bij Vitesse lijken verder te reiken dan alleen het trainerschap. ‘In de hele organisatie kunnen we stappen maken, daar heb ik allemaal ideeën over. Maar het eerste heeft nu prioriteit.’

Veel oud-spelers

Hij verzamelt opvallend veel oud-spelers van Vitesse om zich heen. Trouwe assistent Chris van der Weerden, maar ook Theo Janssen, jeugdtrainer en veelgevraagd analyticus. Vanaf de tribune geeft Janssen aanwijzingen door.

Cocu lachend: ‘Wat hij toevoegt? Dat zie je vandaag toch? Het Theo-effect? Theo heeft een heel goede kijk op het spel, kan het goed overbrengen en trainde al bijna alle jeugdelftallen. Ik wil de academie en het eerste dichter bij elkaar brengen. Hij is ook drie keer per week op de training. Dat is goed voor ons en voor zijn ontwikkeling.’

Cocu klom als speler stap voor stap op. Via AZ, Vitesse en PSV werd hij aanvoerder bij Barcelona en 101-voudig international. Maar echt planmatig ergens naartoe werken heeft hij nooit gedaan. ‘Je wil je blijven ontwikkelen, leren, dingen meemaken. Dat was als speler zo, en nu als trainer ook. Dat kun je op verschillende manieren doen. Dit is weer iets nieuws. Ik vind dit heerlijk, dit is een fantastische jonge groep om mee te werken. Wat het me verder brengt? Geen idee, we zullen wel zien.’