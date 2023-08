Trainer Bosz kritisch na 4-1-zege in voorronde Champions League van attractief spelend PSV

Noa Lang van PSV ontwijkt een tackle van een speler van Sturm Graz. Beeld Pro Shots / Peter van Gogh

De euforie hing nog in de catacombe van het Philips Stadion toen Peter Bosz na de wedstrijd tegen Sturm Graz opvallend kritisch was op het spel van zijn ploeg. Ja, PSV had frivole staaltjes voetbal laten zien en won in de derde voorronde van de Champions League overtuigend (4-1) van de nummer twee van Oostenrijk. Toch kon het Bosz niet tot tevredenheid stemmen.

‘Als je succesvol wilt zijn, en daarmee bedoel ik het behalen van de groepsfase van de Champions League en winnen van prijzen, dan moet je de lat steeds hoger leggen. Ik ga niet akkoord met middelmaat of iets wat ze al hebben laten zien. Dat kan niet de norm zijn’, zei hij dinsdagavond laat op de persconferentie.

Met zijn scherpe analyse gaf de nieuwbakken trainer voor de rest van het seizoen een signaal af naar zijn ploeg: voor verslapping of tevredenheid is geen plek bij de club die voor het eerst sinds 2018 landskampioen wil worden. ‘Ik weet dat mijn spelers beter kunnen. Ik werk elke dag met ze en weet waartoe ze in staat zijn. Dan moet ik dat ook eisen van die jongens.’

Aanvallend en attractief

PSV vermaakte het eigen publiek in een kletsnat Philips Stadion met aanvallend en attractief voetbal, zoals Bosz het graag ziet, en stond al na een halfuur met 3-0 voor. Toch wenste Bosz na afloop vooral de verbeterpunten te benadrukken. Hij vond dat zijn ploeg de afgesproken tactiek vooral voor rust niet goed uitvoerde.

‘We kwamen een mannetje tekort op het middenveld. Sturm Graz speelde dat niet goed uit, maar tegen een voetballend betere tegenstander kom je daar niet mee weg’, aldus Bosz, die vorige week al de Johan Cruijff Schaal won tegen Feyenoord en een veelbelovende start kent als trainer van PSV.

De lat omhoog

Met zijn komst lijkt in Eindhoven de lat omhoog te zijn gegaan, al benadrukte Bosz dat er ‘geen chagrijnige trainer’ bij de persconferentie was aangeschoven. Hij had bij vlagen ook gezien dat zijn ploeg heel goed kan voetballen en complimenteerde twee spelers in het bijzonder: Luuk de Jong (twee doelpunten) en Isaac Babadi.

Het 18-jarige talent, dat zijn wedstrijden vorig seizoen in Jong PSV speelde, heeft zich in de voorbereiding onverwacht in de kijker gespeeld bij Bosz. Tegen Sturm Graz beschaamde het vertrouwen van zijn trainer met een doelpunt en voorassist niet. Bosz: ‘Ik vraag me bij jonge spelers vaak af wanneer de boog weer een keer naar beneden gaat, want dat gaat gebeuren. Maar bij hem zie ik dat nog niet. Dat is fijn.’

PSV speelt volgende week dinsdag de terugwedstrijd en weet dat het door de ruime overwinning een goede uitgangspositie heeft voor een plek in de play-offs, de laatste drempel richting de groepsfase van de Champions League. Bosz: ‘Vooraf had ik getekend voor dit resultaat, maar het spel moet beter.’