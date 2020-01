Trainer Alan Pardew leidt ADO stoïcijns naar zege bij zijn debuut

ADO Den Haag trainer Alan Pardew tijdens de wedstrijd tegen RKC. Beeld ANP Sport

Terwijl zijn assistent Chris Powell een meter de lucht inspringt en hem op de wang klopt van vreugde begroet Alan Pardew, in Engeland berucht om zijn emotionele uitspattingen, de beslissende actie bij zijn debuut als ADO Den Haag-coach met de armen over elkaar. Uitgerekend Aaron Meijers - normaliter aanvoerder, maar als reserve begonnen- trapt in de 80ste minuut de 2-0 binnen tegen hekkensluiter RKC uit een vrije trap. Zodoende klimt ADO uit de (directe) degradatiezone naar plek 16.

‘There’s only one Alan Pardew,’ wordt in de slotfase gezongen door de fanatieke Midden-Noord-tribune. Pardew, gestoken in een nette donkerblauwe, lange jas afgetopt met een donkergrijze, geruite sjaal, geeft nog steeds geen kik. Hij wandelt in zijn coachvak heen en weer, soms een vinger tegen de zijkant van zijn hoofd plaatsend, soms klappend, maar meestal blijft de man die ooit een kopstoot uitdeelde aan Hull City-speler David Meyler, de erudiete Arsenal-manager Wenger duwde en sympathieke City-manager Pellegrini toebeet een ‘fucking old cunt’ (‘vagina’) te zijn, koel, kalm en georganiseerd overkomen.

Het is hoe Pardew graag gezien wordt nu hij voor het eerst buiten Engeland werkt. Natuurlijk wil hij strijd en passie. Maar hij vertelt het bijna gedwee. Poeslief verzocht hij de ADO-supporters om alsjeblieft geen video’s of foto’s te maken van de laatste oefensessie. In Engeland zijn pottenkijkers bij een training zo ongewoon als een gelouterde Engelse manager in de staart van de eredivisie. ‘Keep it in the family,’ sprak Pardew vaderlijk.

Veel ADO-fans zien hem liever zoals op het indrukwekkende spandoek dat zondagmiddag in de lucht gehouden wordt als beide ploegen het veld betreden. Pardew en Powell zijn erop afgebeeld als Ghostbusters die het degradatiespook moeten verjagen. Na afloop klinkt het introlied van de beroemde filmtrilogie. Het is aardig gevonden, want net als Pardew hebben de helden uit die film normaliter een gestudeerd voorkomen om plots te transformeren in stoere geestenverdrijvers.

Assistent trainer Chris Powell en Shaquille Pinas vieren de zege van ADO. Beeld BSR Agency

Teleurstelling

Het vertoonde spel van de thuisploeg stelt evenwel teleur. De geestdrift is er wel bij ADO in de late zondagmiddag, maar, zoals wel vaker, eigenlijk vooral in fases voor rust. Pardew ziet dat RKC zijn ploeg voetballend overklast, maar de recentelijk vertrokken schotvaardige vormgever Stijn Spierings wordt node gemist bij de ploeg van Fred Grim. Bovendien ontbeert RKC spierballen en lengte.

Opluchting raast na afloop door het goedgevulde gevulde Cars Jeans stadion. Verlies van RKC, dat voor de winterstop plots de geest kreeg en tot op twee punten van het almaar verder wegzakkende ADO kwam, zou een enorme dreun zijn geweest. ADO beleefde de laatste maanden een personele leegloop, die enigszins gepareerd werd door de stunt om Pardew aan te stellen. Pards had in 2016 nog dansend langs de lijn gestaan tijdens de FA Cup-finale waar hij het bescheiden Crystal Palace naartoe had geloodst. Maar een laatste mislukte episode bij West Bromwich Albion en zijn repeterende wangedrag maakten zelfs Engelse eerstedivisieclubs huiverig om hem een baan te geven.

Pardew legde bij zijn presentatie uit dat hij zichzelf bij ADO ziet als een soort vooruitgeschoven handelspost, omdat Engelse managers in het buitenland ‘nauwelijks een kans krijgen’. Hij zei destijds ook vooral te willen bouwen op de bestaande kern, maar schrok tijdens het winterse trainingskamp van het gebrek aan kwaliteit. Vooral uit zijn netwerk en dat van assistent Powell werd vers bloed gerekruteerd.

Tegen RKC stelde hij direct de vier beschikbare nieuwkomers op; de Belgische back Laurens De Bock (overgekomen van Leeds), de Engelse centrumverdediger Sam Stubbs (Middlesbrough), de Engelse flankspeler George Thomas (Leicester City) en de Nederlandse middenvelder Mick van Buren (Slavia Praag). De Roemeense international Tudor Baluta (Brighton) was nog niet gearriveerd. Omdat het om huurconstructies gaat, werden forse uitgaven ontweken.

Laurens de Bock (links) van ADO Den Haag houdt Sylla Sow van de bal. Trainer Alan Pardew kijkt toe. Beeld ANP Sport

Pardew constateert zondagavond dat twee van de verse krachten ‘nerveus en roestig’ oogden en dat vooral de oude getrouwen hadden gedaan wat hij van ze had gevraagd: determinatie in de duels, ijver in het loopwerk en coördinatie bij de standaardsituaties. De 1-0 in de 32ste minuut, kopbal van Shaquille Pinas na een vrije trap van John Goossens, komt immers ook voort uit dat laatste aandachtspunt.

Met de zege is ADO is nog lang niet verlost van zijn demonen. Ook plek 17 is dit seizoen goed voor rechtstreekse degradatie en VVV, de huidige nummer 17, heeft net zoveel punten. Om de play-offs te ontwijken is plaats 15 gewenst.

‘Het wordt zwaar om het technisch, positioneel sterke Nederlandse voetbal te doorgronden,’ stelt Pardew tijdens de persconferentie met een serieuze frons. Het Ghostbuster-imago dat hem is opgeplakt, verontrust hem zelfs een beetje. ‘Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het is lief, zoals iedereen hier heel lief tegen me is. Maar ik ben er eerlijk gezegd wat door in verlegenheid gebracht.’